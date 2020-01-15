Киев, 15 января, 2020, 18:35 — ИА Регнум. Следующей задачей для Киева является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС (газотранспортную систему) — для повышения ее конкурентоспособности.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня, 15 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стороны обсудили достигнутые договоренности по транзиту газа через территорию Украины в Европу, сообщает пресс-служба украинского президента. Согласно источнику, Зеленский в ходе беседы подчеркнул, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество.

ИА REGNUM напоминает, что 11 января президент России Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером Германии заявил, что новые договоренности с Украиной о транзите газа носят «взаимовыгодный и сбалансированный характер».

Меркель, в свою очередь, заявила, что это «очень хорошая договоренность» по поводу транзита газа через Украину, но проект «Северный поток — 2» должен быть достроен.