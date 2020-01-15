Санкт-Петербург, 15 января, 2020, 18:39 — ИА Регнум. Специалисты в среду, 15 января, приступили к отключению от электропитания праздничной новогодней иллюминации Санкт-Петербурга, полностью работы будут завершены к 20 января. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ «Ленсвет».

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на Невском проспекте в новогоднюю ночь

Уже к концу сегодняшних суток основная часть новогодних украшений будет обесточена, а оставшаяся — к 20 января. За это время сотрудникам учреждения предстоит объехать 4879 точек с подключенной новогодней иллюминацией, обесточить их, а затем осуществить технологический процесс отсоединения украшений от сети.

«После отключения украшений нагрузка на сети электроснабжения СПб ГБУ «Ленсвет» снизится на 2 МВт», — отметили в пресс-службе.

После того как вся иллюминация будет обесточена, начнётся демонтаж. Этим займутся уже специалисты Городского центра рекламы и праздничного оформления, а также районных администраций. Все конструкции и гирлянды до следующей зимы поместят на хранение на склады.