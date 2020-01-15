Грозный, 15 января, 2020, 18:10 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал распоряжение о возложении обязанностей руководителя региона на председателя правительства республики Муслима Хучиева.

Grozmer.ru Муслим Хучиев

В тексте распоряжения 2-рг, подписанного Кадыровым 13 января 2020 года, говорится, что Хучиев будет исполнять обязанности главы Чечни с 13 января на период временной нетрудоспособности самого чеченского лидера.

«В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики, с 13 января 2020 года», — сказано в документе.

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Напомним, в 2019 году Рамзан Кадыров уже оставлял руководить Чечней Муслима Хучиева. С 11 февраля на него было возложено временное исполнение обязанностей главы республики на период временной нетрудоспособности Кадырова. При этом чеченский лидер разъяснил в своем Telegram-канале, что он ездил по работе в горы и простудился, попав под снегопад и сильный ветер.

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