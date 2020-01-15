Ставрополь, 15 января, 2020, 18:13 — ИА Регнум. Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию традиционно являлось корректировкой курса государства и общества на ближайшую перспективу. Однако нынешний документ стал синтезом тактических задач и стратегических инициатив, считает директор Ставропольского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Юрий Васильев.

Kremlin.ru Владимир Путин

«С одной стороны, намечены важнейшие для страны задачи сегодняшнего дня, а с другой — обозначена назревшая необходимость перемен и уточнения курса во многих сферах, таких как внутренняя политика, поддержание суверенитета страны, эффективность деятельности высших органов госвласти в регионах», — отметил профессор.

Системные предложения президента, по его словам, прозвучали в части улучшения демографии и повышения социального уровня населения. Все они, по мнению Васильева, «имеют глубокий и последовательный характер», ориентированный на конкретную помощь со стороны государства.

Профессор также заметил, что большую часть расходов и ответственности федеральный центр по-прежнему берет на себя, чем, по его мнению, подтверждает конституционную формулу «социального государства». При этом российский лидер указал на увеличение ответственности и самостоятельности регионов страны, подчеркнул эксперт.