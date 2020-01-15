Санкт-Петербург, 15 января, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Автомобиль взорвался на трамвайных путях на улице Академика Крылова в Петербурге, неподалеку от станции метро «Черная речка», в машине были газовые баллоны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Https://vk.com/spb_today ЧП у метро в Петербурге (цитата группы «ДТП и ЧП")

ЧП произошло около 17:00 мск в Приморском районе на улице Академика Крылова. На трамвайных путях взорвалась машина.

На место быстро прибыл пожарный расчёт, который тушил пожар по первому номеру сложности.

Спустя несколько минут горение удалось локализовать, сейчас идет ликвидация открытого горения.

«Из автомашины эвакуированы три газовых баллона. Водитель с ожогами осматривается бригадой скорой помощи», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС.

В свою очередь очевидцы в социальных сетях сообщают, что от хлопка пламя поднялось выше старинного трехэтажного здания Военно-морской академии.

«Тачка сгорела минут за пять полностью. Сначала баллон вылетел через багажник, потом понеслось», — написал в одной из социальных сетей очевидец.