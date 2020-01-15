Великий Новгород, 15 января, 2020, 17:36 — ИА Регнум. Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева услышала в послании президента РФ Владимира Путина «много убедительных цифр на ближайшее время и перспективу». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе новгородского спикера, Писарева отметила, что в центре послания президента — человек, а большинство поручений «связаны с жизненными интересами практически каждой российской семьи».

Пресс-служба Новгородской областной думы, duma.novreg.ru Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева

»Предложенный главой государства новый социальный пакет мер поддержки молодых семей и семей с детьми был встречен горячими аплодисментами. Одна из важных инициатив — расширение программы материнского капитала. Не менее значимо и введение новых выплат на детей от 3 до 7 лет включительно. При этом стоит отметить, что средства выделяются тем, кто больше всех в них нуждается. Огромным подспорьем для тысяч новгородских семей станет федеральное участие в обеспечении учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием», — прокомментировала Писарева.

Она отметила, что вопросы, связанные с питанием школьников, в Новгородской области поднимались неоднократно, а в ноябре 2019 года региональный парламент принял закон о компенсационных выплатах семьям с детьми, которым втрое (с 15 до 45 рублей) увеличили размер компенсации расходов на школьное питание для учащихся из малоимущих семей и детей-инвалидов.

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«Сейчас задача — обеспечить качественным горячим питанием младших школьников с 1 по 4 класс вне зависимости от дохода семей, в которых они растут», — отметила Писарева.

Очень важным спикер Новгородской областной думы назвала введение доплаты за классное руководство из федерального бюджета.

Елена Писарева, спикер Новгородской областной думы «Действительно, классный руководитель — это не только педагог, это воспитатель, несущий огромную ответственность перед каждым учеником, его семьей и государством в целом. Среди задач, поставленных перед таким педагогом — не только организация учебного процесса, но и организация внеклассной работы, культурного, нравственного и патриотического воспитания учеников».

Комментируя слова президента о важности защиты правды о Победе, Елена Писарева напомнила о старте регионального проекта «Детям о войне»: в Новгородской области проходят уроки патриотизма в школах, где детям читают художественную литературу о войне, а также проводятся встречи с поколением победителей.

Председатель Новгородской областной думы обратила внимание на сжатые сроки, отведённые президентом на реализацию его инициатив.

«Предстоит большая, в том числе законотворческая работа. Важно в кратчайшее время обеспечить все необходимые условия для реализации в Новгородской области всех озвученных президентом тезисов», — резюмировала Елена Писарева.