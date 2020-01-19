Отставка правительства Медведева — все новости
Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведёт встречи с каждым из членов правительства Дмитрия Медведева, которое подало в отставку.
Владимир Путин попросил правительство исполнять обязанности в полном объёме до формирования нового кабинета.
Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении создать должность заместителя секретаря Совета Безопасности РФ и предложил уходящему в отставку с должности премьер-министра Дмитрию Медведеву занять этот пост.
Президент России Владимир Путин попросил правительство Дмитрия Медведева продолжить исполнять обязанности до формирования нового состава правительства.
Читайте подробнее: Путин попросил правительство продолжить исполнять обязанности
По словам президента РФ Владимира Путина, если для ввода новой должности замсекретаря Совбеза РФ необходимо внести изменения в законодательство, то это необходимо сделать. Глава государства пообещал попросить поддержки депутатов Госдумы РФ в этом вопросе.
В новой должности Дмитрий Медведев сможет заняться вопросами обороноспособности и безопасности РФ, заявил Владимир Путин.
Об отставке правительства РФ депутаты узнали в ходе заседания Совета Думы, тема не обсуждалась. Как передает корреспондент 15 января, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).
Об этом: Совет Думы не обсуждал отставку правительства РФ — Жуков
Отставка правительства РФ не отразится на динамике реализации послания президента РФ Федеральному собранию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).
Читайте подробнее: Толстой: отставка правительства не отразится на реализации послания Путина
Президент Российской Федерации Владимир Путин через час после оглашения своего послания Федерального собрания провел рабочую встречу со вторым правительством Дмитрия Медведева.
Об этом: Об уходе правительства в отставку Медведев заявил на встрече с Путиным
«Смысл отставки правительства будет ясен после внесения Путиным кандидатуры нового председателя правительства. Новый председатель правительства — скорее всего, будущий кандидат в президенты», — заявил лидер псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг в своём телеграм-канале.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поблагодарил российское правительство за работу, а также заявил, что «дальнейшие решения будут приниматься президентом страны».
Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву после отставки его правительства занять специально создаваемую для него должность в Совете Безопасности — заместителя председателя Совбеза России. При том что главой Совбеза является президент.
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Видео с телеграм-канала Mash
Отставка правительства России и заявленная смена его председателя — это ответ тем, кто полагал, что послание Владимира Путина — это просто слова. Так в соцсетях написал челябинский политолог Александр Мельников.
Подробности в материале: Отставка правительства — внятный ответ сомневающимся в серьёзности послания
Владимир Путин с председателем правительства Дмитрием Медведевым после оглашения послания Федеральному собранию. Фото: kremlin.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил правительство Дмитрия Медведева за работу и отметил, что оно не смогло решить всех поставленных перед ним задач.
Об этом: У правительства Медведева не все получилось — Путин
Рубль и фондовый рынок отреагировали на отставку правительства РФ умеренным снижением.
Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу
Российский президент Владимир Путин выразил членам правительства РФ благодарность за совместную работу.
При этом глава государства отметил, что в совместной работе «не всё получилось»:
Отставка правительства ослабила рубль
Падение курса рубля к доллару фиксируют биржи 15 января.
Уточняется, что падение курса рубля составило 20 копеек. Это произошло сразу после заявления российского премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.
Система государственной власти серьёзно перезагружается. Об этом после объявления об отставке правительства Дмитрия Медведева написал в Facebook уральский политолог Александр Белоусов.
«Этого требуют негативные настроения в обществе, это реакция на них. В стране не хватает всяческого оптимизма — экономического, социального, политического и пр. Испробовали все, теперь пора открывать третий конверт», — отметил эксперт.
Об этом: Об отставке правительства: «Система госвласти серьёзно перезагружается»
С отставкой правительства России в стране начался процесс трансферта власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель движения «Гражданская солидарность», президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.
«Как я и говорил, начался процесс трансферта власти. Президент России Владимир Путин не хочет быть «хромой уткой», и те конституционные процессы, которые он запустил сегодня, идут по плану. То, что правительство ушло в отставку, — это начало процесса перезагрузки нашей политической системы», — сказал Фёдоров.
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Перевод премьер-министра Дмитрия Медведева на новую должность заместителя секретаря Совета безопасности России свидетельствует о том, что он остаётся «одним из главных игроков» в команде президента России Владимира Путина, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
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Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву в новой должности заняться вопросами обороноспособности и безопасности страны. Ранее Медведев уже занимался данными вопросами на постах президента и главы правительства.
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев сегодня, 15 января, на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным объявил о том, что его правительство уходит в отставку в полном составе.
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Отставка премьер-министра Дмитрия Медведева и его правительства не означает, что он сам не будет баллотироваться в президенты на следующих выборах главы государства. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог и политтехнолог Валентин Бианки.
Об этом: Отставка Медведева не означает, что он не будет кандидатом в президенты
Госдума намерена до 21 января определится с предложениями для реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.
Читайте также: Госдума до 21 января определится с планом реализации послания
В регионах обсуждают, что вместе с отставкой правительства заявления написали и губернаторы. По крайней мере те из них, у кого заканчивается срок полномочий в 2020 году.
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов приветствовал отставку правительства РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.
«День больших и приятных новостей… Правительство провалило в полном составе все его (президента) национальные проекты… За это надо отвечать», — заявил журналистам Зюганов.
Подробности в материале: Зюганов рад отставке правительства
Перед началом встречи с членами правительства.
В ходе встречи с Ассоциацией инновационных регионов вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что отставка правительства РФ связана с запросом на изменения.
«Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами», — сказал Мутко.
Конституционная реформа началась в России раньше, чем можно было предположить, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Читайте подробнее: Путин продемонстрировал, что он по-прежнему доверяет Медведеву — мнение
Поправки в Конституцию Российской Федерации, предложенные президентом России Владимиром Путиным, не будут приниматься на референдуме, речь идет о «голосовании по поправкам».
Об этом: Путин не говорил о референдуме по конституционным поправкам — Песков
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что правительство РФ мог бы возглавить глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Подробности в материале: Миронов считает уместной кандидатуру Кудрина на пост главы правительства
Жители России в основном положительно относятся к отставке правительства, о которой в среду сообщил Дмитрий Медведев. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы Superjob. В опросе приняло участие 1600 экономически активных россиян из всех федеральных округов России.
«Положительно к отставке правительства относится 54% россиян. 25% восприняли отставку нейтрально, 16% затруднились ответить. Негативно к отставке правительства отнеслись 5%», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании. Мнение собиралось среди респондентов 331 населенного пункта России.
Дмитрий Медведев точно что-то знал…
«Новый год — такая же дрянь, как и старый. С той только разницей, что старый был плох, а новый всегда бывает хуже», — процитировал Антона Павловича Чехова Дмитрий Медеведев, поздравляя со Старым Новым годом 13 января. К слову сказать, цитата из рассказа Чехова «Ночь на кладбище».
В ближайшее время начнутся консультации, в том числе в Госдуме, по кандидатурам в состав нового правительства, отметил депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия»).
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Встреча с членами правительства. kremlin.ru
Отставка правительства показывает, что это послание президента было по-настоящему незаурядным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политтехнолог Кирилл Шкилев.
«Не зря же в 2007 году говорилось, что 2020 год станет переломным. Уже звучит, что конституционные поправки будут приняты в этом году, а некоторые эксперты говорят о досрочных выборах в Госдуму. Прямо сейчас формируется новая конструкция государственной власти в России», — отметил эксперт.
Об этом: Началось формирование элиты, ориентированной на интересы России: мнение
Решение об отставке правительства РФ было неожиданным для всех депутатов Государственной думы. Об этом 15 января заявил депутат Государственной думы Константин Затулин («Единая Россия»), в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Об этом: Затулин рассказал, когда может быть назначено новое правительство РФ
Решение об отставке правительства не было неожиданным — оно уже «перезрело». Об этом журналистам заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.
«Сейчас надо проконсультироваться и найти хороших руководителей», — уверен Зюганов.
Подробности в материале: Зюганов предупредил об опасности Кудрина на посту главы правительства РФ
«Послание президента нас всех вдохновляет и мобилизует. Правительство ушло в отставку, мы не говорим, что оно плохое, но теперь все ветви власти подымаются выше. Дума не просто одобряет министров, но утверждает. Теперь народные избранники будут влиять на власть», — заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
Подробности: Жириновский об отставках: Теперь народные избранники будут влиять на власть
Речь идёт о серьёзных изменениях во власти, отметилуправляющий партнёр DSO Consulting Сергей Дьячков, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию и отставку правительства РФ.
«Мне думается, что происходящее сегодня даст дополнительный импульс гораздо более серьёзным переменам в России. Посмотрим, конечно, как оно будет… Абсолютно ясно, что отставка правительства входила в сценарий. Потому интересно, как будет происходить изменение политического режима в стране», — отметил Дьячков.
Читайте подробнее: России предрекают «гораздо более серьёзные перемены»
Закономерной назвал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отставку правительства России и его председателя Дмитрия Медведева ростовский политтехнолог, руководитель фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов. По его мнению, всё указывает на то, что «эта отставка вовсе не формальна, и изменения в правительстве будут очевидно не «косметическими».
Подробности в материале: Отставка правительства Медведева закономерна — политтехнолог
Отставка правительства России была логичной ввиду переформатирования и перераспределения полномочий, озвученных президентом Владимиром Путиным. Об этом корреспонденту заявил пермский политтехнолог Дмитрий Логинов.
«Ввиду того, что теперь после выборов 2021 года, по факту, дума будет отвечать за назначения в новом правительстве, то выборы в её новый состав будут яркими и интересными. Правительство, которое будет назначено сейчас, станет переходным, вероятно, для подготовки дальнейших реформ», — считает Логинов.
«Я бы предпочитал, чтобы смена правительства происходила по другим механизмам. Посмотрим, будет ли улучшение или нет. Неожиданно. Что касается новой должности Медведева на посту заместителя главы Совета безопасности, то это хороший пост, и безопасность государства тоже важна, но куда важнее то, кто станет премьер-министром и кто займёт министерские посты», — заявил Константин Бабкин.
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И. о. вице-премьера Виталий Мутко в ходе встречи с представителями Ассоциации инновационных регионов России на Гайдаровском форуме призвал расширить полномочия губернаторов.
«Есть <…> очень много таких вопросов, по которым сегодня роль губернатора должна быть поднята», — сказал Мутко.
И. о. вице-премьера Виталий Мутко в ходе встречи с представителями Ассоциации инновационных регионов России на Гайдаровском форуме заявил, что Госсовет войдёт в структуру исполнительной власти.
«Будет изменение по Государственному совету, появится статус у него, уже не просто будет совещательным органом. Не надо путать будет с Советом Федерации — он законодательный орган, а <…> это будет совет государственный в структуре исполнительной власти», — сказал Мутко.
Телеграм-каналы запустили опросы по кандидатуре премьера. Чаще других называются: Кудрин, Орешкин, Собянин, Шойгу, Дюмин, Вайно… Другой.
Встреча с членами правительства.
Без роста экономики, справедливого распределения национального дохода, реальных механизмов политической ответственности (смены власти) и борьбы с коррупцией работа нового правительства будет всего лишь имитацией изменений, считает депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.
Об этом: Операция «преемник-трансферт» стартовала: в Госдуме ждут дождя обязательств
«Это демократизация института президентства. Когда Госдуме передается больше полномочий — это демократизация института президентства… Это очень важный момент. Правительство, которое будет назначено сейчас, оно еще не будет одобряться Государственной Думой», — заявил член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Алексей Пушков,
Читайте также: Пушков: Поправки Путина — это демократизация института президентсва
«Программа 20/20» оказалась не выполненной по большинству пунктов, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость об отставке правительства РФ.
Читайте также: Отставку Медведева связали с возможным провалом программы «20/20»
В России начинается транзит власти. Об этом корреспонденту заявила оренбургский политолог Галина Шешукова.
«Принципиальные изменения в виде конституционных поправок предполагают изменения в реализации принципа разделения властей. На этом фоне правительство уходит в отставку. Медведев займет новый пост заместителя председателя Совета Безопасности. Причины: первая — низкий рейтинг правительства и Медведева на фоне пенсионной реформы. Вторая причина — начинается транзит власти в связи с окончанием в 2024 последнего срока Владимира Путина», — считает политолог.
Об этом: Начинается транзит власти: об отставке правительства
Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию обозначило необходимость перемен в стране, считает директор Ставропольского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Юрий Васильев.
«С одной стороны, намечены важнейшие для страны задачи сегодняшнего дня, а с другой — обозначена назревшая необходимость перемен и уточнения курса во многих сферах, таких как внутренняя политика, поддержание суверенитета страны, эффективность деятельности высших органов госвласти в регионах», — отметил профессор.
Читайте также: Путин в своем послании обозначил назревшую необходимость перемен
Состав и структура нового правительства РФ будут утверждены по старым правилам — президентом России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил доцент кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук Егор Дорошенко.
По словам эксперта, правительство РФ официально уйдёт отставку после публикации соответствующего указа президента РФ. В этом документе будет также определен порядок осуществления полномочий членов правительства РФ до момента формирования нового состава.
В соответствии со статьёй 111 Конституции РФ не позднее двухнедельного срока после опубликования указа, президент обязан внести предложение о кандидатуре нового председателя правительства в Государственную думу РФ. Госдуме на рассмотрение указанной кандидатуры даётся неделя со дня внесения такого предложения.
Читайте также: Что дальше? Назван порядок формирования нового правительства РФ
И.о. вице-премьера РФ Виталий Мутко опроверг слухи о ведении дискуссий касательно упразднения ряда министерств.
«Сейчас таких дискуссий нет», — сказал Мутко, отвечая на соответствующий вопрос.
И. о. вице-премьера РФ Виталий Мутко заявил, что президент не остался разочарованным работой правительства.
«Нет, наоборот, президент сегодня публично и на совещании с нами сказал, что благодарен», — сказал Мутко.
Юрий Борисов (слева) и Константин Чуйченко перед началом встречи с членами правительства.
Отставка правительства РФ показала, что на своих постах останутся только профессионально эффективные чиновники. Об этом 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявила заместитель председателя Государственной думы РФ Ольга Тимофеева.
Читайте также: «Мы вышли из зоны комфорта» — зампред Госдумы об отставке правительства РФ
Отставку российского правительства одобряют 54% граждан страны, сообщает 15 января Superjob.
Нейтрально отнеслась к сообщению об отставке четверть опрошенных, отрицательно отнеслись пять процентов, а 16% затруднились дать оценку этому событию.
Подробности в материале: Более половины граждан РФ одобрили отставку правительства
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил и. о. главы правительства РФ Дмитрия Медведева за помощь и поддержку. Соответствующую запись Кадыров сделал на своей странице в Instagram.
«Я очень благодарен Дмитрию Анатольевичу и правительству России за постоянную помощь и поддержку, которые оказывались лично и мне, и Чеченской Республике в решении сложных задач социально-экономического развития. Такое же отношение было и ко всем регионам», — написал Кадыров.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации готова организовать голосование по изменениям в Конституцию страны, если соответствующее поручение даст президент России.
Об этом: Если Путин поручит, ЦИК проведет референдум — Памфилова
Депутат Госдумы Сергей Казанков (фракция КПРФ), говоря об отставке правительства, отметил, что после послания президента стало «очевидно, что предложенные президентом меры действующее правительство исполнить не в состоянии»:
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В отставке правительства нет ничего необычного — это стандартная процедура, считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.
«Отставка правительства — это стандартная процедура. Этот состав кабинета министров работал хорошо», — отметил Жириновский.
Об этом: Жириновский: из-за смены правительства ничего плохого не произойдет
«Это самое мощное послание президента Федеральному собранию за 20 лет… Новость об отставке правительства — это реальные перемены сегодня… Вероятно, те задачи, которые ставит президент в послании, должно выполнять другое правительство… Обращаюсь к коллегам из «Единой России», вашу партию ждут большие перемены!», — заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов
Читайте подробнее: Миронов предрек «Единой России» драматические перемены в связи с отставками
Отставка правительства России — это ожидаемая неожиданность. Так большинство россиян восприняли эту новость, полагает генерал-лейтенант полиции в запасе Евгений Савченко.
«Уверен, что у большей части населения эта новость вызвала положительные эмоции. В сознании людей кабинет министров Дмитрия Медведева несёт ответственность за проведение в 2018 году в стране непопулярной пенсионной реформы на фоне сохранения сомнительных преференций сырьевым олигархам. Резкую критику у экспертов вызывали согласованные действия правительства и Центробанка России по инвестированию в ценные бумаги и валюты иностранных государств средств федерального бюджета, вместо адекватного развития реальных секторов отечественной экономики», — отметил эксперт.
Читайте подробнее: «Ожидаемая неожиданность»: об отставке правительства России
Российский рубль негативно отреагировал на новости об отставке правительства РФ, а дальнейшее поведение валюты будет зависеть от того, кто именно займет место в новом правительстве, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
«Если малоизвестные персоны будут назначены на ключевые должности, рынок может воспринять это негативно. В краткосрочной перспективе стоит ожидать ослабления национальной валюты до показателей 64−65 рублей к доллару и 69−70 рублей к евро», — считает Деев.
Подробности в материале: Рубль может негативно воспринять «малоизвестных персон» в правительстве
Отставка правительства России — это констатация транзита власти. И подготовка к тому, что Дмитрий Медведев, вероятнее всего, будет следующим президентом, прокомментировал события 15 января 2020 года директор фонда «Региональная политика», политолог Евгений Забродин.
Читайте подробнее: Политолог об отставке правительства и «поправке имени Медведева»
В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не было сказано ничего о коалиционном правительстве, призвал не забывать лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отставку правительства Дмитрия Медведева.
Подробности в материале: Новость об изменении Конституции РФ вызвала шок — Сергей Кургинян
«Я очень благодарен Дмитрию Анатольевичу (Медведеву) и правительству России за постоянную помощь и поддержку, которые оказывались лично и мне и Чеченской Республике в решении сложных задач социально-экономического развития. Такое же отношение было и ко всем регионам. Я убеждён, что самое главное — не название занимаемой должности, а быть достойным членом команды нашего национального лидера Владимира Путина», — прокомментировал отставку правительства Дмитрия Медведева глава Чечни Рамзан Кадыров.
То значение, которое в будущем получит Госсовет, нельзя ни в коем случае преуменьшать, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отставку правительства РФ.
Читайте также: Кургинян связал отставку Медведева с форс-мажорными обстоятельствами
Причина отставки правительства России в том, что президент Владимир Путин решил полностью перезагрузить систему. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко (ЛДПР).
«По масштабу предложенные им изменения важнее выборов Госдумы и даже президента. Это по сути «революция сверху». И вполне очевидно, что в период революции сверху во главе исполнительной власти должен встать другой человек. Человек другого стиля, других методов управления и другой жизненной истории», — считает депутат.
Подробности в материале: Путин решил полностью перезагрузить систему: пермский депутат
Более половины опрошенных жителей РФ положительно отнеслись к объявленной 15 января отставке правительства РФ. Об этом сообщает сервис по поиску работы Superjob.
В опросе приняло участие 1600 экономически активных граждан РФ. Из всего числа опрошенных 54% восприняли отставку правительства положительно, 25% восприняли отставку нейтрально, 16% затруднились ответить. Негативно к отставке отнеслись всего лишь 5% респондентов.
Подробности в материале: Большинство жителей РФ положительно отнеслись к отставке правительства
Читайте также: Слова Медведева оказались пророческими
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поделился ожиданиями от нового состава правительства РФ.
«Нацпроекты, которые являются на данный момент катализатором в вопросе развития региона по всем направлениям, реализуются при поддержке именно правительства РФ. Кабмин старался помочь нам, как субъекту, достичь целевых показателей. Все мы благодарны за сотрудничество и ждём того же самого настроя с новой силой и отдачей от обновлённого состава кабмина и членов правительства», — цитирует Калиматова его пресс-служба.
Для тех, кто считал, что Россия будет подчинена международным структурам, настал «чёрный день», полагает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отставку правительства России.
Читайте также: Революция сверху: Кургинян рассказал, для кого в РФ наступил «чёрный день»
Предложенные Владимиром Путиным изменения в Конституцию означают, что никакой вписанности элиты в Запад не будет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
«Довольно быстро в России (после распада СССР) победила элита не расчленения, а элита разумного вхождения в Европу. Смысл заключается в том, что эта «разумная интеграция» существовала не только в 90-е годы, на нее надеялись и в 2000-е, в 2001 она достигла Максимума, в 2007 году она стала невозможной… Но эта надежда тянулась длинным шлейфом до сих пор», — заявил Кургинян.
По его словам, в послании Путин выразил две вещи, которые нечто меняют: отказ от приоритета международного права, а второе — жесткие слова касательно высоких представителей элиты о том, что никаких форм вписанности в Запад для них не будет.
Читайте также: Кургинян: Путин дал понять элите, что в Запад ей не вписаться
На должность главы правительства Российской Федерации президент России Владимир Путин предложил кандидатуру нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
Об этом: Путин предложил главе ФНС Мишустину возглавить правительство
Стократно возросли слухи об отставке губернаторов, которым предстоит переизбрание в 2020 году. Это главы Пензенской области — Иван Белозерцев, Татарии — Рустам Минниханов, Чувашии —Михаил Игнатьев, Ленинградской области —Александр Дрозденк, Калужской области —Анатолий Артамонов, Тамбовской области —Александр Никитин, Брянской области —Александр Богомаз, Ханты-Мансийского автономного округа —Наталья Комарова, Камчатского края —Владимир Илюхин, Костромской области —Сергей Ситников, Смоленской области —Алексей Островский, Архангельской области —Игорь Орлов, Краснодарского края —Вениамин Кондратьев, Ростовской области —Василий Голубев и Севастополя — Михаил Развозжаев.
Читайте также: Дрожание элит: после правительства будут ли отставки губернаторов?
Президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.
Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин согласился занять должность премьер-министра РФ.
Елисеева также обратила внимание на предложенную должность Дмитрию Медведеву.
Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщает со ссылкой на правительственную пресс-службу РФ о переносе запланированного на 16 января заседания правительства на более поздний срок.
По словам лидера движения «Суть Времени» Сергея Кургиняна, обращение президента Владимира Путина Федеральному Собранию должно заставить партию «Единая Россия» глубоко задуматься.
«Очень хочется, чтобы политическая партия «Единая Россия»… чтобы она ощутила глубину этого поворота, и по существу произошла стратегическая ротация элиты!» — заявил Кургинян.
Читайте подробнее: Кургинян об отставке Правительства: произошла стратегическая ротация элит!
По мнению автора Telegram-канала «Ватфор | Автострадный think tank» Сергея Полетаева, в России начался «реальный транзит власти».
«Сегодняшние решения призваны выстроить действенную систему сдержек и противовесов: усиление роли Госсовета и Госдумы и через неё — правительства при соответствующем ослаблении президента в теории наполнят реальным смыслом конституционные нормы федерализма и парламентаризма», — отметил Полетаев.
Вместе с тем, по его словам, на практике для этого не хватает политически активного общества.
Совет Думы 15 января обсудит вопрос рассмотрения Госдумой внесенной президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуры главы ФНС России Михаила Мишустина на должность главы правительства.
Очередное заседание российского правительства 16 января не состоится, сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что заседание перенесено.
Подробности в материале: Очередное заседание правительства РФ перенесли
«Единая Россия» завтра, 16 января, в ходе заседания фракции в Госдуме обсудит кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
«Завтра в 9 утра мы проведем заседание фракции. Тема заседания — кандидатура на должность председателя правительства, предложенная нашим моральным лидером, президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — заявил он.
Подробности в материале: ЕР 16 января обсудит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства
Кандидатура главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина внесена на рассмотрение Государственной думой в качестве кандидата на пост главы правительства Российской Федерации.
Читайте подробнее: Кандидатура Мишустина внесена на рассмотрение в Госдуму
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию стало прямым обращением ко всему российскому народу, считает председатель Попечительского совета Тверской региональной общественной организации «Возрождение Верхневолжья» Михаил Садовников.
«Это было самым главным отличием от всех других публичных обращений главы государства к обществу и всей системе органов государственной власти. Иными словами — это был прямой диалог национального лидера с народом, в присутствии всей политической и экономической элиты России, чтобы люди видели, что у главы государства нет двойных стандартов с одной стороны, с другой стороны — политико-экономической элите дан четкий сигнал: народ — главная ценность России. Соответственно по этой причине выступление было начато с самой животрепещущей темы сегодня — с демографии», — считает Садовников.
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Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин поступил как действительный гарант Конституции, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина. Об этом она заявила 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отставку правительства РФ.
Подробности в материале: Путин перехватил инициативу народных масс — Мизулина об отставке Медведева
Отставка правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым означает начало нового этапа в работе всей системы органов власти, считает председатель попечительского совета Тверской региональной общественной организации «Возрождение Верхневолжья» Михаил Садовников.
Читайте подробнее: Отставка правительства — новый этап в работе всей системы власти: мнение
В кабинете министров Германии приняли к сведению смену правительства в России и не стали никак это комментировать.
Читайте подробнее: Правительство Германии приняло к сведению отставку правительства Медведева
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что удивлён посланием президента России Владимира Путина Федеральному посланию и последовавшей отставкой российского правительства.
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В России будет новое правительство: что ждать от Мишустина?
В новом составе правительства РФ, скорее всего, не будет никаких радикальных изменений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Валентин Катасонов.
Фракция «Справедливой России» в Госдуме поддержит кандидатуру нынешней главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность председателя правительства, заявил журналистам заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
«Безусловно, это профессионал», — заявил Миронов, отвечая на вопрос, будет ли фракция голосовать за Мишустина в качестве председателя правительства.
Подробности в материале: Миронов заявил о поддержке Мишустина в качестве главы правительства
У последнего кабинета Дмитрия Медведева сложилась не очень счастливая судьба, но целый ряд членов правительства мы вскоре увидим на новых ответственных постах, отмечает генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров:
«У последнего кабинета Дмитрия Медведева сложилась не очень счастливая судьба: его «медовый месяц» продлился всего несколько недель в мае — июне 2018 года, и сразу после объявления пенсионной реформы группа его сторонников резко сократилась. С тех пор на протяжении полутора лет рейтинг поддержки правительства постепенно подрастал, но на прежний уровень так и не поднялся, команда Медведева работала в психологически сложной ситуации преимущественно негативных общественных оценок. Теперь их дозор закончен. Но целый ряд членов правительства, начиная с его председателя, мы вскоре увидим на новых ответственных постах. Но это уже другая история…»
Президент России Владимир Путин своими действиями взял курс на преодоление разрыва между народом и властью, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
«Послание президента направлено на преодоление разрыва между властью и народом, который наметился… Здесь и идея служения для госслужащих, запрет на двойное гражданство, материальная поддержка», — заявил Михеев, добавив, что и послание президента, и отставка Правительства — это удар по оппозиции.
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Владимир Путин с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным.
Отставка правительства России произошла неожиданного для его членов, считает дагестанский политолог Эдуард Уразаев.
«Связано это, с одной стороны, с правилом, чтобы чиновник не расслаблялся и не «смотрел по сторонам». С другой стороны, неожиданная отставка легче происходит для руководителя, так как подчиненный в растерянности и не готов к протесту и апелляциям», — сказал Уразаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
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«Какие угрозы для регионов может нести уход в отставку федерального правительства — также понятно. Многие губернаторы, реализуя крупные инфраструктурные проекты с участием средств федерального бюджета, уповают на личные договоренности с членами правительства. Стоит надеяться, что здесь на помощь им придут национальные проекты, в которых готовящиеся позитивные изменения зафиксированы, и партийные вертикали, которым придётся ужесточить контроль над реализацией нацпроектов и предложенных Владимиром Путиным мер по поддержке семьи», — прокомментировал представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Новгородской области Алексей Громский.
Ещё одна угроза, по его мнению, связана непосредственно с возможной перспективой проведения голосования по конституционным поправкам и его совмещения с региональными и муниципальными выборами, которые запланированы или будут запланированы на единый день голосования в сентябре 2020 года. Громский подчеркнул, что надо будет обеспечить куда более высокую явку (если бы речь шла о референдуме, то для признания его состоявшимся необходима явка более 50%).
«Это ставит перед партиями и кандидатами задачу по проведению более широкой агитационной кампании и становится серьёзным вызовом для ответственных за реализацию внутренней политики чиновников. Эту угрозу стабильности можно частично купировать, например, проведением референдума в какой-то иной день или изменением формы на «голосование, форма которого будет определена отдельным указом», как нам это поясняет пресс-секретарь главы государства», — пояснил Алексей Громский.
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Совет Думы договорился изменить порядок пленарного заседания Госдумы — депутаты будут обсуждать кандидатуру Михаила Мишустина 16 января. Об этом сообщила пресс-служба нижней платы парламента.
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Патриотическая часть элиты должна предложить что-то сущностное взамен либерального курса, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
«Суть времени» собрала миллион подписей, в элите есть люди, я убежден, которые не хотят пенсионную реформу, и так далее… Но нельзя же ничего не делать, уберете либеральную политику, а на ее место что? У меня есть страх, что у патриотической части ничего нет», — заявил Кургинян, отметив, что нужны конкретные предложения.
Читайте также: Кургинян выразил опасение, что у патриотической части элиты нет стратегии
Мишустину не дали мандат на формирование кабинета министров, который по-прежнему будет формироваться на представительской и паритетной основе из числа выдвиженцев крупнейших политических групп, пишет телеграм-канал «Нижегородский олень». Здесь борьба еще вся впереди, новый раунд обнулил статус-кво по распределению министерстких портфелей в правительстве среди членов политбюро. Тем не менее среди ближайших фигур в окружении Мишустина перспективы получить назначение в новое правительство есть у его замов Даниила Егорова, Светланы Бондарчук и Константина Чекмышева.
Руководство ФНС России и упоминаемая команда Мишустина.
Назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность председателя правительства будет способствовать проведению нового экономического курса, о котором говорил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.
Подробности в материале: Госдума обсудит «технократического кандидата» на пост главы правительства
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер считает кадровые решения президента России Владимира Путина правильными, так как уверен, что в обществе есть запрос на перемены. Об этом народный избранник сообщил корреспонденту ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Есть запрос на перемены: на Урале оценили кадровые решения Путина
Фактически отставка правительства России во главе с Дмитрием Медведевым является проигрышем либерально-экономического блока. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил доцент кафедры социальных технологий Южного федерального университета, кандидат политических наук Дмитрий Абросимов.
Об этом: Отставка Медведева — это победа силового блока: эксперт
Встреча с кандидатом в председатели правительства РФ Михаилом Мишустиным состоится 16 января утром, сообщила депутат Госдумы Вера Ганзя.
«Завтра утром на заседании фракции КПРФ нам будет представлен новый председатель правительства РФ», — сообщила Ганзя в Facebook.
По ее мнению, сменой правительства решается главная задача — «сохранить и укрепить действующую власть, принеся в жертву правительство антинародных реформ».
Читайте подробнее: Замену Медведева на Мишустина назвали косметическими изменениями
«…становится понятно, что третьего (срока — ред. ИА REGNUM) действительно не будет. Вместо этого Путин предлагает максимально увеличить качественные «характеристики» Совфеда, куда, очевидно, планирует перебраться после изматывающего президентства», — заявил архангельский депутат Леонид Таскаев.
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Мишустин Михаил Владимирович
Действительный государственный советник Российской Федерации I класса
Дата и место рождения: 3 марта 1966 года, г. Москва
Образование: Высшее. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования».
Специальность, ученая степень, звание: Инженер — системотехник, инженер-исследователь. Доктор экономических наук.
Трудовой путь:
С 1989 г. по 1992 г. — аспирант Московского станкоинструментального института.
В 1992 — 1995 гг. — директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, в 1995—1996 годах — заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба, председатель правления Международного компьютерного клуба.
В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года являлся заместителем Министра Российской Федерации по налогам и сборам.
С марта 2004 года по декабрь 2006 года возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.
С января 2007 по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
В марте 2008 года М.В. Мишустин стал президентом группы компаний UFG («ОФГ Инвест») — одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank.
6 апреля 2010 года распоряжением председателя правительства Российской Федерации В.В. Путина № 507-р «О руководителе Федеральной налоговой службы» Мишустин Михаил Владимирович назначен руководителем Федеральной налоговой службы.
М.В. Мишустин — автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов.
Источник: www.nalog.ru
Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил ушедшего в отставку с поста главы правительства Дмитрия Медведева за помощь, оказанную региону.
«Мы благодарны правительству и лично Дмитрию Анатольевичу за огромную помощь, которая оказывалась Крыму с самых первых дней нашего возвращения в Россию. Всесторонняя поддержка кабинета министров способствовала успешному решению самых сложных проблем. Все ключевые инфраструктурные проекты российского Крыма реализованы в период работы правительства Медведева и при его непосредственном содействии», — написал Аксёнов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Дмитрий Медведев после ухода из правительства России останется председателем партии «Единая Россия»
Подробности в материале: Медведев остается главой «Единой России»
Сергей Аксёнов. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Отставка правительства РФ повлияет на многие сферы, особенно это касается экономики страны. Руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк отметил, что экономика всегда остро реагирует на подобные события.
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Читайте подробнее: Медведев останется в памяти граждан РФ как инициатор пенсионной реформы
На портале с предложениями о работе SuperJob появилась вакансия председателя правительства Российской Федерации. Требований к кандидату на высокий пост всего два — гражданство РФ и отсутствие гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.
Читайте также: На портале о работе появилась вакансия председателя правительства РФ
«Это (отставка правительства во главе с Дмитрием Медведевым — ИА REGNUM), вместе с предполагаемыми изменениями в Конституции, может свидетельствовать о переходе к несвойственной для России политической культуре. В начале ХХ века попытка соединить традиционную для Российской империи власть с западными институтами подбросила немало дров в разгоравшийся костер Русской революции. Надеемся, что на сей раз наша страна избежит повторения прошлого», — депутат Госдумы, член Комитета по международным деламЕлена Панина («Единая Россия»).
Об этом: Россия переходит к новой политической культуре — Елена Панина
Отставка правительства — «дело обыкновенное, вопрос в другом: где взять готовые кадры для нового?» Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила сегодня, 15 января, кандидат юридических наук, бывший главный федеральный инспектор по Новгородской области (2001−2004 гг), эксперт по антикоррупционной экспертизе законопроектов Любовь Андреева.
«Вероятно, исключительный метод «единой команды» следует «разбавить» другими методами подбора кадров. Вопрос в другом — где взять эти готовые кадры? Из глав регионов? Из заместителей руководителей ведомств? По конкурсу? Опыт руководителей — дело наживное, но срок получения такого опыта — не меньше двух лет, даже на региональном уровне», — пояснила Андреева.
Об этом: Мнение: «Отставка правительства — дело обыкновенное. Где взять другое?»
Вакансия председателя правительства Российской Федерации. Цитата страницы Superjob.ru
Каким премьер-министром был Дмитрий Медведев, смотрите в фоторепортаже ИА REGNUM.
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Дмитрий Медведев не знал до последнего об отставке с поста премьер-министра России, пишет газета «Московский комсомолец».
По данным издания, в неведении находились и члены правительства. В правительстве строились планы на ближайшее время, в частности, готовились к первому заседанию правительства, назначенному на 16 января.
Читайте подробнее: «Срочно разворачиваться»: стали известны подробности отставки правительства
Причиной отставки правительства России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым является работа по национальным проектам, пишетForbes со ссылкой на источник.
В конце 2019 года президент России Владимир Путин принял участие в совместном совещании с членами правительства.
Читайте подробнее: Неудачную работу по нацпроектам назвали причиной отставки Медведева
Новый состав правительства будет формироваться по прежним правилам. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
«Факт обновления правительства даёт импульс. Изменения в Конституцию были неожиданными — это демократизация института президентства. Отмечу, что новое правительство ещё не будет формироваться Госдумой. Изменение Конституции — серьёзный процесс, плюс ещё нужно всенародное голосование», — сказал Пушков.
Читайте подробнее: В России произошла демократизация института президентства — Пушков
Отставка правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым является реальными переменами, осуществляемыми сегодня. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
«Когда мы услышали новость об отставке правительства — это реальные перемены сегодня. У меня и коллег были претензии к правительству, в то же время макроэкономические показатели на уровне базы были созданы», — сказал Миронов.
Об этом: Миронов усомнился в будущем Медведева на посту главы «Единой России»
По итогам работы правительства РФ под председательством Дмитрия Медведева накопился негативный шлейф. Об этом заявил политолог Евгений Минченко в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
«Что говорили люди? «Путин — молодец во внешней политике, но пусть он вернётся в экономику». Как отметил Путин, правительство Медведева восемь лет проработало на посту. Понятно, что накопился негативный шлейф. Если бы даже сейчас начали реализовываться меры, одобряемые правительством, это не дало бы нужного, и правительство не получило бы кредит доверия», — сказал Минченко.
Подробности в материале: Новое правительство увеличит рейтинг власти — Минченко
В Госдепартаменте США следят за новостями о смене правительства России и уходе в отставку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, передаёт ТАСС.
Глава пресс-службы Госдепа отметила, что у неё пока нет конкретного заявления по данной теме.
«Мы знаем об этих сообщениях СМИ, мы сами только начали следить за этим и сейчас пытаемся понять, что стоит за этими новостями, что значит объявление об отставке Медведева», — заявила она.
Читайте подробнее: Госдеп США пытается разобраться, почему Медведева отправили в отставку
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев являлся сторонником политической реформы в конце 2019 года, сообщает газета«Коммерсантъ».
Суть изменений, по данным СМИ, заключались в слиянии президентской и исполнительной власти. В случае реализации планов, президент становился бы главой исполнительной власти. Похожая схема действует в Соединённых Штатах Америки.
Читайте подробнее: Стало известно о планах Медведева провести реформу
Политолог Андрей Данилов уверен, что отставка правительства Дмитрия Медведева, которая произошла сразу после ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию, это — жертва для сохранения твёрдой президентской власти.
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ИА REGNUM проанализировало активы и связи кандидата на пост второго лица в государстве — руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
От главы ФНС до второго лица в России: об активах и связях Мишустина
Политик и строитель Андрей Акимов, директор компании «Визит-ДВ», строящей в Приморье жилые дома, с осторожностью высказался по поводу отставки правительства, вспомнив, что при каждом подобном случае на длительное время «зависает» подписание и согласование важных документов, что препятствует вводу в строй вновь построенного жилья.
Подробности в материале: Отставка правительства РФ может парализовать решение важных вопросов?
В свете объявления об отставке правительства России вызывает интерес, кто же станет новым главой того или иного министерства. Больше всего претензий в 2019 году россияне высказывали в адрес здравоохранения. Заменят ли Веронику Скворцову?
Ранее ИА REGNUM проанализировало активы министра.
Активы Скворцовой: что связывает министра и бизнесмена-банкрота?
После объявления кандидатом на пост председателя правительства России главы ФНС Михаила Мишустина в Татарии эксперты заявили об усилении роли Рустама Минниханова.
Телеграм-каналы пишут, что Мишустина с руководством республики связывают крайне конструктивные и тёплые отношения.
Активы Миннихановых: куда ведут бизнес-связи и на чём зарабатывают дети?
Депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Хмелёв в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что отставка правительства была настолько давно ожидаемым событием, что когда она произошла, то лично у него не вызвала никаких эмоций.
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«Это закономерный и многими ожидаемый шаг президента для закрепления всех тех положительных эффектов, которых удастся достичь посланием Владимира Путина Федеральному собранию. Я согласен с Дмитрием Медведевым, что ему нужно уйти и не мешать президенту», — сказал политолог Юрий Коломейцев.
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«К полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу не будет особых вопросов, да и к главе Минвостокразвития Александру Козлову тоже — он проработал слишком мало, чтобы подводить масштабные итоги. Неизбежно одно — ротация кадров произойдёт и, думаю, эти политики оставят свои посты. Не исключаю рокировку Козлова на полномочного представителя, а Трутнева перекинут на другое направление», — предположил политолог Андрей Данилов.
Читайте также: Глава Минвостокразвития может сменить полпреда в ДФО Трутнева: мнение
«Министр обороны Сергей Шойгу останется. К нему очевидных претензий нет, а вот министр культуры Владимир Мединский не вернётся — за последнее время больше него критиковали разве что Дмитрия Медведева», — предположил политолог Андрей Данилов.
Читайте подробнее: Бывших министров устроят по советской традиции: эксперт
Доктор политических наук Илдус Ярулин считает, что отставка правительства Дмитрия Медведева стала мощной оплеухой от президента всему либеральному блоку в российской политике. В день послания президента начал работу Гайдаровский форум. Там ждали премьера Медведева, он также должен встретиться 17 января с экспертами форума. В каком же статусе придёт туда Медведев теперь?
Подробности в материале: Либеральный блок получил мощную оплеуху от президента: эксперт
Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя (КПРФ) считает, что правительство РФ давно стало неэффективным, апремьер-министр «просто токсичным». Однако она отметила, что «не стоит ожидать сегодня кардинальных изменений».
Об этом: Депутат Госдумы: правительство давно стало неэффективным
Отставку правительства России прокомментировал алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин:
«Ещё в конце 2019 года я выпустил газету «Новая жизнь Алтая» с редакционной статьей: «Куда идёт король? Большой секрет». И вот сегодня в послании президента и последовавшим перемещением Медведева на силовой пост наконец-то сделаны первые шаги раскрывающие секреты «короля».
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Кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин не считает, что у российского президента Владимира Путина были серьезные претензии к правительству.
Подробности в материале: «Все дело в приоритетах»: об отставке российского правительства
Что касается смены правительственного состава, то новички — бывшие губернаторы из регионов «тюменской матрёшки» Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин — с большой долей вероятности вернутся на свои министерские места, считает тюменский политолог Александр Лобов.
Об этом: «Следующий подарок для страны — досрочные выборы в Госдуму» — мнение
Руководитель фракции «Справедливой России» в краевой думе Камчатки Михаил Пучковский считает, что у жителей Камчатки пока нет никаких оснований для оптимизма по поводу смены правительства РФ. Парламентарий полагает, что никаких перемен камчатцы не почувствуют.
Читайте подробнее: Смена правительства РФ: будет «та же песня с другими исполнителями»?
«Непопулярность правительства» и «экономическая неэффективность российского государства» стали причиной отставки Дмитрия Медведева, считает директор Института России и Восточной Европы Ягеллонского университета профессор Йоахим Дец. Об этом он заявил в интервью польскому порталу Interia.
Об этом: Эксперт из Польши: непопулярного Медведева заменили на технократа
Дмитрий Медведев остался в обойме тех, кто будет претендовать на статус преемника президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал алтайский политолог Константин Лукин.
Читайте также: Преемник: зачем Путин предложил Медведеву новую должность
Один из ключевых моментов в послании Владимира Путина — это то, что президент в своём обращении объявил о национализации политической жизни страны, а подобное невозможно без перезагрузки в виде смены конкретных лиц в элитах, подчеркнул политический аналитик Михаил Верхотуров (Хакасия).
По его словам, в случае с правительством — это немедленная отставка, «что уже сейчас происходит».
«В случае с Госдумой логичной видится мягкая смена на очередных выборах», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.
Читайте также: Эксперт назвал ключевые моменты в послании Путина
Правительство Японии после отставки правительства России продолжит следить за ситуацией и надеется на продолжение переговоров по мирному договору, сообщили 16 января в японском министерстве иностранных дел.
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Ожидаемой и отвечающей запросу общества на изменения назвал отставку российского правительства депутат Государственной Думы от Красноярского края, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей Натаров.
«В своем послании президент обозначил претензии к правительству и к губернаторам за предыдущие послания, которые в значительной части оказались не выполнены. И я думаю, что это основной мотив такого решения. Те предложения, которые сегодня внес президент, должно выполнять другое правительство. Думаю, что в обществе это будет воспринято положительно», — считает Натаров.
Об этом: Зампред комитета Госдумы РФ назвал отставку правительства «ожидаемой»
Если Михаил Мишустин, как премьер-министр российского правительства, уменьшит «бюрократические глупости», то и «Слава Богу», считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин.
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Политолог из Приамурья Виктор Черемисин считает, что решение президента России Владимира Путина о роспуске правительства было основано в том числе и на том, что некоторые члены правительства создали органу власти негативный имидж.
Вновь формируемое правительство, уверен политолог, не имеет оснований для негативного его восприятия населением страны, и сможет проводить намеченные изменения в спокойной политической обстановке.
Подробности в материале: Правительство Медведева стало именем нарицательным: эксперт
Должность заместителя председателя Совета безопасности — это временное место для Дмитрия Медведева, считает алтайский политтехнолог Антон Понкрашов.
Об этом: «Медведева точно не списывают»: об отставке российского правительства
Политолог из Приамурья, доцент кафедры журналистики АмГУ Юрий Магницкий считает, что отставка правительства совершенно не означает, что оно работало плохо.
«Отставка не значит, что правительство работало плохо, что оно всё провалило. Оно, как могло, так и работало в тех очень сложных условиях, в каких мы живём», — отметил политолог.
Вместе с тем политолог уверен, что послание президента России Владимира Путина открыло перспективы внутренней политики России на период как минимум до 2024 года.
Подробности в материале: Новый состав правительства РФ улучшит уровень жизни населения: мнение
Российское общество в основной своей части положительно воспримет отставку председателя правительства Дмитрия Медведева, считает политолог из Дагестана Ханжан Курбанов.
«Сейчас состояние общества таково: любой на этом месте, только не Медведев. Хоть Петрушка [перчаточная кукла — ред.ИА REGNUM], хоть Мишустин, лишь был новое лицо, которое выходит из традиционно тандемного формата управления «Путин — Медведев». Поломать этот тандем, ввести на поле нового игрока, почему бы и нет?» — сказал Курбанов.
Читайте также: «Хоть Петрушка, хоть Мишустин, лишь бы новое лицо»
Пермский политтехнолог Дмитрий Логинов считает, что состав российского правительства в ближайшее время может обновиться на четверть или треть от имеющегося, с перспективой обновления кабинета министров до половины всего состава. С большой долей вероятности в новом правительстве переходного периода останутся Антон Силуанов, Татьяна Голикова, Юрий Борисов, возможно, должности сохранят Дмитрий Козак, Константин Чуйченко и Максим Акимов, отметил эксперт в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Правительство России может обновиться наполовину — пермский политтехнолог
Дмитрий Медведев прокомментировал свою отставку в контексте «фундаментальных изменений» в Конституции. Но, кроме этого, смена премьера может быть связана и с новой позитивной социальной программой, которую сейчас стремится выдвинуть Кремль. В этом уверен политолог Михаил Нейжмаков.
Читайте подробнее: Смена премьера РФ связана с новой социальной программой Кремля — политолог
«Святочный сюрприз» от президента был настолько радикальным, что никто в политологическом экспертном сообществе не смог его спрогнозировать. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Алексей Михалев, комментируя послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию и последующие события.
«Мне кажется, это так или иначе связано с формированием новой архитектуры власти в России и окончательным преодолением past dependency Ельцинского времени. Об этом свидетельствуют предложенные поправки в конституцию», — отметил он.
Читайте также: Медведев сохранил за собой стратегически важное направление — эксперт
Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков не исключает и того, что заметная часть прежних членов российского правительства может сохранить свои посты и при новом премьере.
Подробности в материале: Многие министры могут сохранить работу в новом правительстве РФ — мнение
Заметная часть членов подавшего в отставку правительства могут сохранить свои посты после утверждения нового премьера, считает аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.
Подробности в материале: Членам правительства Медведева могут дать второй шанс?
В настоящее время появилась надежда, что новый состав правительства России будет ориентироваться на работоспособные экономические теории, считает политический консультант Анатолий Вассерман.
Читайте подробнее: Прежнее правительство РФ верило в неработоспособные рецепты — Вассерман
Пост председателя правительства — единственный институт, который после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет ослаблен, считает политолог из Дагестана Милрад Фатуллаев.
«Место премьера — единственный институт, который после послания будет ослаблен. Считаю, что и без того маловлиятельная и формальная, номинальная должность теперь и вовсе утрачивает серьезный вес в новой структуре федеральной власти», — сказал Фатуллаев.
Читайте также: «Маловлиятельная должность премьера еще больше утратит свой вес»
Все министры силового блока правительства РФ находятся на своих местах, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 16 января корреспонденту ИА REGNUM.
Об этом: Вассерман рассказал, каким должен быть состав нового правительства РФ
Хакасский журналист и общественный деятель Александр Мяхар считает, что отставка Дмитрия Медведева с должности премьер-министра России должна была случиться значительно раньше:
«Все прекрасно понимают, как общество относится к Дмитрию Медведеву, и его отставка должна была случиться ещё на президентских выборах в марте 2018 года — этого ждали от президента».
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С учётом текущего, достаточно высокого темпа принятия решений формирование нового правительства может завершиться в течение 10 дней.
Подробности в материале: Новое правительство, вероятно, будет сформировано до конца января
Власти Китая высоко ценят вклад Дмитрия Медведева в развитие двусторонних отношений, заявил 16 января официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.
Подробности в материале: В Китае рассказали о вкладе Медведева в развитие двусторонних отношений
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках работы на XI Гайдаровском форуме «Россия и мир: вызовы нового десятилетия» прокомментировал отставку правительства РФ. Травников подчеркнул, что те кадровые изменения, которые состоялись накануне, — очень важный сигнал.
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Отправив правительство России в отставку в полном составе, президент России Владимир Путин удовлетворил запрос общества на перемены во власти. Об этом заявил медиа-эксперт Виктор Золотарёв. Причём председатель правительства Дмитрий Медведев был не уволен, а передвинут в Совет Безопасности.
Читайте подробнее: У общества был запрос на перемены, и президент его удовлетворил — эксперт
Отставка правительства Медведева полностью неожиданная, не прогнозируемая никем. Причины этого шага, по мнению крымского политолога Владимира Джараллы, очевидны: правительство давно работает вхолостую, особенно после выполнения «грязной работы» в виде реформ за счёт людей, в том числе пенсионной.
Подробности в материале: Перезагрузка власти изменит ситуацию в России — политолог
«Если полпред в ДФО Юрий Трутнев перейдет на новую должность или каким-либо образом изменится его статус, то в этом случае губернатор Приморья Олег Кожемяко может получить «повышение» и перейти на работу в федеральное правительство. Также не исключаю варианта разделения сдвоенной должности Трутнева на вице-премьера по Дальнему Востоку и Арктике и на дальневосточного полпреда. Это тоже откроет для Кожемяко возможность занять более высокую позицию», — считает ведущий политолог Дальнего Востока Юрий Коломейцев.
Подробности в материале: У губернатора Приморья есть шансы попасть в новое правительство: политолог
Если в новый состав экономического блока правительства России войдут экономисты, придерживающиеся вменяемых теорий, то им придётся очень сложно, поскольку они элементарно не найдут общего языка с практически всем аппаратом министерств экономического блока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 января заявил политический консультант Анатолий Вассерман.
Подробности в материале: От нового правительства РФ ждут вменяемой экономической политики
Отставка правительства РФ вызвана отсутствием ощутимых достижений в повышении уровня жизни граждан страны, предположил политолог из Дагестана Ханжан Курбанов.
«Почему это произошло сейчас? Очевидно, что для Путина 20 лет у власти — это достаточно знаковая, я бы даже сказал, магическая дата. Однако Россия за эти два десятилетия не достигла ощутимых положительных результатов в социальном плане, повышении уровня жизни и по части демографии», — отметил Курбанов.
Подробности в материале: Уровень жизни граждан не повышался: о причинах отставки правительства РФ
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и последовавшие за этим кадровые решения отвечают на основные запросы общества и стремление к переменам. Локоть отметил, что последствия послания — отставка правительства РФ и назначение нового премьер-министра.
«Президент начал свое послание со слов «Мы хотим перемен». Сегодня в обществе очень вырос запрос на перемены. А случайных слов и значений в послании президента не бывает, — отметил Локоть. — Кроме того, своими действиями президент ответил на ту критику, которая раздавалась в отношении правительства РФ, сделал акцент на укрепление суверенитета и защиты государственных интересов России. Этот посыл отвечает внутреннему настрою всех думающих людей».
Об этом: Мэр Новосибирска: отставка правительства РФ — запрос на перемены
Президент РФ Владимир Путин не спишет Медведева в бизнес, не допустит до президентского поста, но и не отпустит из власти. Потому что личные амбиции Медведева простираются до президентского поста, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Читайте подробнее: Медведев грезит стать президентом: Путин не допустит
Подробности в материале: Губернатор Рязанской области считает закономерной отставку правительства
Вполне возможно, что в новом качестве Медведев будет курировать многие вопросы, которыми занимался в качестве главы правительства.
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Более половины жителей России (54%) одобряют отставку правительства Дмитрия Медведева. Жалеют о смене власти 5%, свидетельствует опрос исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.
Подробности в материале: Более половины жителей РФ одобряют отставку правительства
Руководитель Новгородского областного отделения КПРФ, депутат Новгородской областной думы Валерий Гайдым готов приветствовать решение Дмитрия Медведева об отставке только в том случае, если это «принятое самим Медведевым осознанное решение».
При этом ситуация не вызывает у депутата никакого восторга, «если это просто игра», связанная с предложенными президентом России Владимиром Путиным поправками в Конституцию РФ.
Валерий Гайдым предположил, что «Медведев опять продаст своё право на премьерство в Государственную думу, сменив свой статус со ставленника президента на избранного на пост премьер-министра Госдумой».
Читайте подробнее: «Это серьёзно или игра?»: в Великом Новгороде гадают об отставке Медведева
Конституция Российской Федерации предусматривает, что если Госдума три раза не даст согласия президенту на назначение председателя правительства РФ, то в этом случае президент распустит Госдуму.
Читайте подробнее: Разговоры о досрочных выборах в Госдуму РФ преждевременны
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и последующая внезапная отставка правительства России резко оживила общественную жизнь в регионах, ранее пребывающих в перманентном политическом застое. Об этом 16 января заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Калужской области V созыва, политолог Александр Трушков.
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Политическая часть послания президента и последовавшая за ним отставка правительства стала полной неожиданностью для подавляющего большинства представителей экспертного сообщества и собственно для политической элиты страны. Такое мнение 16 января высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин.
Об этом: Политическая элита страны не ожидала отставки правительства — мнение
И. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров всегда добросовестно исполнял возложенные на него обязанности и продолжает это делать и сейчас. Об этом дипломат заявил в ходе выступления в филиале МГИМО в Ташкенте, отвечая на вопрос о дальнейшей карьере в составе формируемого правительства России.
«Я все эти годы, сразу после окончания института, не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности, — подчеркнул Лавров, отметив, что продолжает следовать этому принципу и сейчас.
Подробности в материале: Лавров оценил свои шансы на работу в новом правительстве РФ
На «неуд» работа кабинета Дмитрия Медведева точно не тянет. Другое дело, что без ротации кадров развитие России вряд ли возможно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
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Подробности в материале: Народ был недоволен правительством Медведева — политолог
«Ожидания от любого состава правительства — они огромные. Нацпроекты, которые являются на данный момент катализатором в вопросе развития региона по всем направлениям, реализуются при поддержке именно правительства РФ», — заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Читайте подробнее: Глава Ингушетии: «Ожидания от любого состава правительства — огромные»
С политической точки зрения и исходя из рейтингов, покинуть правительство должны те, кто несёт ответственность за непопулярные реформы 2018−2019 гг.: «архитектор» этих реформ Дмитрий Медведев уже покинул правительство, но вместе с ним, по логике, должны уйти Антон Силуанов, Максим Орешкин,Максим Топилин и Виталий Мутко, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Подробности в материале: Сулуанов, Орешкин, Топилин — с вещами на выход!
Усиление статуса и полномочий Госсовета крайне важно в сегодняшних условиях, когда губернаторам приходится обивать пороги федеральных министерств, часто — безрезультатно. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доктор социологических наук, доктор исторических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов.
«Ведь губернаторы постоянно говорили: к главе правительства мы можем попасть, а с правительством разговаривать невероятно сложно, невероятно. По кабинетам можно пробегать несколько дней, и ничего не решить. Вот это усиление полномочий Государственного совета — очень важно, и то, что о совете вспомнили, и вспомнили к месту — это очень хорошее дело», — подчеркнул Касьянов.
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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас провел телефонный разговор с российским послом в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, в ходе которого обсудил вопросы сотрудничества двух стран после недавней отставки правительства России. Об этом 16 января сообщает пресс-служба Совета министров республики Белоруссия.
Об этом: Москва и Минск обсудили сотрудничество после отставки правительства РФ
Крымский политолог Наталья Киселёва считает, что предложение Путина реформировать политическую систему страны и Конституцию, безусловно, не является шагом назад для развития России. Как и отставка правительства Медведева.
Читайте подробнее: Мнение: реформы Путина — поступательное движение его президентской политики
Неожиданная отставка правительства Медведева не удивила главу Крыма:
Читайте также: В Крыму считают отставку Медведева логичным шагом на фоне инициатив Путина
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий создание должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Этим же указом глава государства назначил на соответствующую должность Дмитрия Медведева, освободив того от исполнения обязанностей главы правительства РФ.
Читайте подробнее: Путин утвердил новую должность для Медведева
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назначен на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, сообщили 16 января в пресс-службе Кремля.
Отметим, что должность заместителя председателя Совета безопасности РФ создана указом президента России Владимира Путина от 16 января 2020 г.
Об этом: Медведев назначен на должность заместителя председателя Совбеза
Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил благодарность членам правительства. Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook.
«Благодарен всем членам правительства, Аппарату правительства за ту большую работу, которую мы с вами вместе делали все эти годы. Это порой было очень непросто. Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться. Всегда действовали в интересах людей. И нам многое удалось», — написал Медведев.
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У транзита государственной власти в России имелись серьёзные предпосылки, но из-за политических и экономических ошибок правительства запустить его президенту Владимиру Путину, скорее всего, пришлось раньше запланированного срока, считает доктор политических наук Владимир Слатинов.
Об этом: «Чёрная метка» правительству Медведева
Законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
Предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, который входит в число постоянных членов Совета безопасности. Определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности.
Об этом: Путин предложил Госдуме ввести должность зампреда Совбеза РФ для Медведева
Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу проект закона о введении должности заместителя председателя Совета безопасности России.
Подробности в материале: Определены обязанности Медведева на посту запредседателя Совбеза России
В России появился новый премьер Михаил Мишустин. На отставку предыдущего главы правительства Дмитрия Медведева рубль отреагировал падением, но затем начал укрепляться. Экономист, эксперт по управлению личными финансами Антон Шабанов отметил «360», что «рубль довольно стабильная валюта», благодаря «огромному профициту бюджета, положительному сальдо торгового баланса, отсутствию чистого госдолга» и другим факторам.
Причиной укрепления рубля эксперт назвал позитивные ожидания рынка от быстрого и понятного утверждения кандидатуры нового премьер-министра в Госдуме.
Аналитик компании «Калита-Финанс», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с «360» подробно объяснил, почему рубль после отставки Медведева сначала подешевел, а затем отыграл падение:
«Финансовый рынок исходит из того, что перемены могут быть к худшему. Особенно когда до этого был большой рост. Рынок облигаций федерального займа показал самый впечатляющий рост среди аналогов в прошлом году. Поэтому очень многие покупали российские активы на заемные средства — брали займы в долларах, где низкие ставки, и покупали наши длинные облигации под 6−7%. Но когда у вас происходят перемены во власти, от которой зависит фискальная политика и курс рубля, то это пугает. И наиболее нервозные люди в этот момент забирают прибыль — продают все, уходят в доллары и смотрят, что будет дальше», — рассказал Голубовский.
Он отметил, что главный страх, «что вместо Медведева придет какой-то силовик, который вообще ничего не понимает в экономике», быстро прошел. Во главе правительства стал человек, близкий к финансовому рынку. Инвесторы, увидев это, «поняли, что зря испугались, и обратно вернули курс».
Научный директор Иркутского МИОН Дмитрий Козлов отмечает, что отставка правительства РФ была неожиданной, как, кстати, и нынешнее послание президента Федеральному собранию. В последние годы, поясняет эксперт, на послания смотрели не как на руководство к действию, а как на разговор о чем-то наболевшем, некую стратегию: «речей Владимира Путина было уже много — так почему бы не послушать еще одну».
Цитата с сайта i38.ru
Сергей Лавров. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Переход Дмитрия Медведева из правительства в Совет безопасности РФ не означает его ухода с поста председателя партии «Единая Россия». Более того, у бывшего премьер-министра появляются новые политические перспективы, пишет 17 января «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленных партийцев и другие источники.
«Иногда, чтобы пойти вверх, надо сделать шаг в сторону»,— полагает неназванный высокопоставленный единоросс.
Об этом: Шагнуть в сторону, шагая вверх: Медведеву предрекли новые перспективы
По мнению иркутского политолога, публициста Сергея Шмидта, правительство ушло в отставку не по причине каких-то экономических провалов, а по политическим причинам.
«А политическая причина тут одна — мягкий «транзит власти». Я почти уверен, что никто всерьез не ожидал какого-то экономического рывка от этого правительства: в сложившихся условиях он просто невозможен. Я из тех, кто считает, что Россия в каком-то смысле достигла потолка своих экономических возможностей, и требовать от нее какого-то экономического роста сейчас просто бессмысленно».
Цитата с сайта i38.ru
Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский на своих интернет-ресурсах известил, что приведённую ниже написанную им статью «о бесславном уходе Медведева» «не взяло ни одно уважающее себя издание»:
Правительство Медведева отправлено в отставку. Кабинет «ушли» настолько неожиданно, сразу после ежегодного послания президента, что на Западе последние изменения в высшей исполнительной власти страны окрестили «политическим землетрясением». В чем причины грома среди ясного неба?
И обществу, и главе государства в последнее время было все более очевидно, что бывший премьер — человек тщеславный, амбициозный, даже обидчивый — становится безынициативным, нерешительным, зависимым. Причем зависимым не только от воли президента, но и от интересов окружения, да хоть от мнения своей авторитарной супруги.
Эдакий политический подкаблучник.
Медведев застрял в дебрях ложной бухгалтерской установки, будто успех в экономике всецело зависит от эффективности распределения ограниченных ресурсов, конкретно — бюджета. «Экономика — на 50% психология», — сказал когда-то автор немецкого экономического чуда Людвиг Эрхард. Но Медведев об этом, видимо, не задумывался. Для него не доверие, а деньги решают все.
Своей теоретической безграмотностью бывший глава кабмина много раз подставлял президента. Нет, речь не об унизительном «Денег нет, но вы держитесь». Помните некогда модные рассуждения на тему, что лучше — рыба или удочка? Мол, не надо давать людям рыбу, нужно снабдить их удочкой, пусть сами ловят. Медведев тогда не раз советовал учителям идти в бизнес за длинным рублем.
Отчасти это утверждение верное, если оно не про бюджетников. А теперь последние демографические инициативы президента, подготовленные медведевским кабинетом: всем раздать по рыбе, причем нищим — за счет бедных, и ни слова о мотивации людей. Какой смысл работать больше, если налоги одинаковы и для бедных, и для олигархов?
Но, пожалуй, лучшей иллюстрацией работы прошлого кабинета стал эпизод шестилетней давности про разработку знака запрета курения. Тогда Медведев поручил Минздраву разработать такой знак, с конкурсом и финансированием. Знак оперативно нарисовали и утвердили (Приказ Минздрава от 12 мая 2014 г. № 214н), но дело в том, что к тому времени такой знак уже существовал (ГОСТ Р 12.4.026−2001).
Разница между знаками в том, что «медведевская» перечеркнутая сигаретка была строго горизонтальной, а ГОСТовская — с наклоном. И все. Однако проверяющие принялись нещадно штрафовать коммерсантов, повесивших «равновесную» сигаретку не по ГОСТу. Штрафы были немаленькие — до 90 тыс. рублей. «Не надо кошмарить бизнес» по-медведевски.
Справедливость — это не только честность или прогрессивная шкала, но и стабильность. Нужен ли во главе правительства человек, своими неумелыми действиями эту стабильность постоянно подрывающий?
Вот и я о том же.
Шесть лет назад премьер Медведев поручил Минздраву разработать знак о запрете курения. Цитата из канала antiskrepa.
По мнению иркутского политолога, публициста Сергея Шмидта, уже существует общепринятая интерпретация произошедшего, спорить с которой он не рискнет:
«С послания Федеральному собранию началась длительная процедура так называемого «транзита власти» — перехода от России, в которой, кроме Путина, никого нельзя было представить президентом, к России, в которой Путин останется, но президентом он не будет».
Цитата с сайта i38.ru
Постановление о выделении правительством 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола подписал Дмитрий Медведев перед тем, как покинул пост премьер-министра РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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В The Washington Post пытаются разобраться в «стремительных преобразованиях», происходящих в России:
«В большинстве стран отставка премьер-министра предполагает кризис лидерства. Но в России это вполне может быть результатом тщательного планирования, когда Путин направляет Дмитрия Медведева, которого считают его протеже».
Цитата сайтаАК
Евгений Дитрих (слева) и Юрий Трутнев перед началом встречи с членами правительства.
По мнению иркутского политолога, публициста Сергея Шмидта, Дмитрий Медведев формально, по статусу, теперь «главный силовик» в стране.
«То есть все силовые структуры, начиная от ФСБ и российской армии и заканчивая Росгвардией и МВД, в институте Совета безопасности подчиняются Дмитрию Медведеву, находятся ниже него по статусу. В каком-то смысле те, кто мечтал о гражданском контроле над силовыми структурами, могут, что называется, испытывать надежды, что все-таки человек, который не является выходцем из силовых структур, теперь оказался выше них в этой системе».
Цитата с сайта i38.ru
Всё-таки для Медведева это почётная отставка, фактически путь в никуда, несмотря на то, что для него президент вводит новую должность, считает иркутский политолог, редактор газеты «Байкальские вести» Юрий Пронин:
«Можно сказать, что со стороны Владимира Путина это такой «дружеский жест». В своё время в гипотетически подобной ситуации на такое мог, например, обидеться Борис Ельцин, встать в оппозицию, но Дмитрия Медведева я в этой роли не вижу. Не только из-за его психологических характеристик. У него не очень хороший бэкграунд в понимании всех тех, кто находится в оппозиции сейчас, даже умеренной. Он непопулярен, потому скрепя сердце примет это назначение».
Цитата с сайта i38.ru
Еще за трое суток до объявления о роспуске правительства Дмитрий Медведев не знал, что его дни на посту премьера «сочтены», пишет Bloomberg со ссылкой на два источника.
Иркутский политолог, редактор газеты «Байкальские вести» Юрий Пронин считает, что отставка правительства не была заранее запланированной и стала реакцией на предложения президента, изложенные в послании:
«Я думаю, что если послание президента было запланировано заранее, то, как это ни удивительно, но с отставкой правительства мы имеем дело как с событием неожиданным. По ряду признаков, кстати, и по интервью, которые давали министры сразу после послания, не было заметно ни малейших сигналов, что что-то такое произойдёт в ближайший час-два».
Цитатас сайтаi38.ru
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук подал в отставку. В телеграмм-каналах по этому поводу уже пошли шутки, что Владимир Путин продолжает кадровые перестановки.
«Смех смехом, но уход Гончарука удар по администрации Зеленского. Владимир Зеленский и так в очень непростой ситуации — надо восстановить страну после Порошенко, любые серьезные кадровые перестановки рождают вопросы, на которые у многих ответа пока нет», — пишет bulatovafm.
Владимир Путин с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным.
После смены правительства аналитик компании «Калита-Финанс», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский вслед за крупными финансовыми институтами, среди которых Сбербанк, прогнозирует небольшое укрепление рубля весной — до 60 рублей за доллар — и снижение курса к августу до 65 рублей.
После послания президента РФ Федеральному собранию в резиденции губернатора Свердловской области обсуждаются электоральные сценарии на 2020 год. В частности, на совещаниях с участием представителей команды губернатора поднимается вопрос о начале подготовки к досрочным выборам в Госдуму, сообщили источники URA.RU в региональных структурах власти.
Владимир Мединский (слева) и Денис Мантуров перед началом встречи с членами правительства.
Медведев после встречи с Мишустиным: «Смена правительства — это естественные ситуации для любой страны, они знаменуют происходящие перемены».
Смена российского правительства является естественной ситуацией, которая знаменует перемены в стране. Об этом заявил бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 17 января по итогам встречи со своим преемником Михаилом Мишустиным.
Медведев призвал прежнее правительство спокойно работать до формирования нового кабинета министров и передать полномочия преемникам «надлежащим образом».
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Встреча Михаила Мишустина с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым. government.ru.
Дмитрий Медведев на встрече Михаила Мишустина с исполняющими обязанности членов правительства поблагодарил их за совместную работу, назвав «дорогими коллегами».
«С кем-то я работал почти восемь лет в правительстве, с кем-то работал поменьше — уже в составе следующего правительства. Но хочу сказать, что все вы старались, все вы ориентировались на выполнение задач, планов, поставленных президентом, вытекающих из указов, из директивных документов правительства», — отметил Медведев.
«Каждый из вас трудился на своём посту исключительно добросовестно. Я искренне хочу вас поблагодарить за службу Отечеству и работу в правительстве Российской Федерации», — подчеркнул он.
Новых членов правительства РФ будут подбирать по эффективности, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 17 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Подробности в материале: Неисполнение нацпроектов назвали главной причиной отставки Медведева
Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков считает, что для Дмитрия Медведева многое будет зависеть от того, какие межведомственные комиссии (в том числе действующие под эгидой Совбеза РФ) или аналогичные структуры при президенте он возглавит или будет курировать в новом качестве.
«Вполне возможно, что в новом качестве он будет курировать многие вопросы, которыми занимался в качестве главы правительства. Скажем, деятельность целого ряда межведомственных комиссий Совбеза (например, по проблемам стратегического планирования или по безопасности в экономической и социальной сфере) затрагивает экономическую проблематику, с которой Дмитрий Медведев и так работал в качестве премьера», — цитируют политолога «Регионы России».
Кредитный рейтинг России, формируемый Standard & Poor’s Global Ratings, подтверждён на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом. Об этом 17 января говорится в заявлении агентства.
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С именем бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева в Южной Осетии связывают признание независимости республики. Данное заявление сделал спикер южноосетинского парламента Алан Тадтаев, 17 января сообщает агентство «Рес».
Подробности в материале: Спикер парламента ЮО: с именем Медведева связано признание независимости
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал свою отставку нормальным явлением.
Об этом: Медведев рассказал о своей отставке
Бывший председатель правительства России Дмитрий Медведев дал комментарий о своем назначении на должность заместителя председателя Совета безопасности страны. Он сделал это 19 января в интервью Первому каналу.
«Ничего неожиданного в этой должности нет, кроме того, что этой должности до этого не было», — заявил экс-глава правительства и добавил, что такие идеи на самом деле существовали.
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Бывший глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев после отставки дал интервью «Первому каналу».
Подробности в материале: Дмитрий Медведев рассказал об обстоятельствах отставки своего правительства
О причинах недавнего ухода правительства России в отставку рассказал его бывший глава Дмитрий Медведев. Он сообщил об этом 19 января в интервью Первому каналу.
Как сказал Медведев, к подаче в отставку правительства его побудило послание президента России к Федеральному собранию, зачитанное 15 января.
Читайте подробнее: Дмитрий Медведев объяснил причину ухода правительства в отставку