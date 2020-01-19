19:09 15.01.2020

Для тех, кто считал, что Россия будет подчинена международным структурам, настал «чёрный день», полагает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отставку правительства России.

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По его словам, в послании Путин выразил две вещи, которые нечто меняют: отказ от приоритета международного права, а второе — жесткие слова касательно высоких представителей элиты о том, что никаких форм вписанности в Запад для них не будет.

«Довольно быстро в России (после распада СССР) победила элита не расчленения, а элита разумного вхождения в Европу. Смысл заключается в том, что эта «разумная интеграция» существовала не только в 90-е годы, на нее надеялись и в 2000-е, в 2001 она достигла Максимума, в 2007 году она стала невозможной… Но эта надежда тянулась длинным шлейфом до сих пор», — заявил Кургинян.

Предложенные Владимиром Путиным изменения в Конституцию означают, что никакой вписанности элиты в Запад не будет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым » на телеканале «Россия-1».

Стократно возросли слухи об отставке губернаторов, которым предстоит переизбрание в 2020 году. Это главы Пензенской области — Иван Белозерцев, Татарии — Рустам Минниханов, Чувашии — Михаил Игнатьев , Ленинградской области — Александр Дрозденк , Калужской области — Анатолий Артамонов , Тамбовской области — Александр Никитин , Брянской области — Александр Богомаз , Ханты-Мансийского автономного округа — Наталья Комарова , Камчатского края — Владимир Илюхин , Костромской области — Сергей Ситников , Смоленской области — Алексей Островский , Архангельской области — Игорь Орлов , Краснодарского края — Вениамин Кондратьев , Ростовской области — Василий Голубев и Севастополя — Михаил Развозжаев .

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщает со ссылкой на правительственную пресс-службу РФ о переносе запланированного на 16 января заседания правительства на более поздний срок.

«Очень хочется, чтобы политическая партия «Единая Россия»… чтобы она ощутила глубину этого поворота, и по существу произошла стратегическая ротация элиты!» — заявил Кургинян.

Вместе с тем, по его словам, на практике для этого не хватает политически активного общества.

«Сегодняшние решения призваны выстроить действенную систему сдержек и противовесов: усиление роли Госсовета и Госдумы и через неё — правительства при соответствующем ослаблении президента в теории наполнят реальным смыслом конституционные нормы федерализма и парламентаризма», — отметил Полетаев.

«Завтра в 9 утра мы проведем заседание фракции. Тема заседания — кандидатура на должность председателя правительства, предложенная нашим моральным лидером, президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — заявил он.

«Единая Россия» завтра, 16 января, в ходе заседания фракции в Госдуме обсудит кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов .

Кандидатура главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина внесена на рассмотрение Государственной думой в качестве кандидата на пост главы правительства Российской Федерации.

«Это было самым главным отличием от всех других публичных обращений главы государства к обществу и всей системе органов государственной власти. Иными словами — это был прямой диалог национального лидера с народом, в присутствии всей политической и экономической элиты России, чтобы люди видели, что у главы государства нет двойных стандартов с одной стороны, с другой стороны — политико-экономической элите дан четкий сигнал: народ — главная ценность России. Соответственно по этой причине выступление было начато с самой животрепещущей темы сегодня — с демографии», — считает Садовников.

19:30 15.01.2020

Президент РФ Владимир Путин поступил как действительный гарант Конституции, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина. Об этом она заявила 15 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отставку правительства РФ.

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Подробности в материале: Путин перехватил инициативу народных масс — Мизулина об отставке Медведева

19:31 15.01.2020 Отставка правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым означает начало нового этапа в работе всей системы органов власти, считает председатель попечительского совета Тверской региональной общественной организации «Возрождение Верхневолжья» Михаил Садовников. Читайте подробнее: Отставка правительства — новый этап в работе всей системы власти: мнение

19:31 15.01.2020 В кабинете министров Германии приняли к сведению смену правительства в России и не стали никак это комментировать. Читайте подробнее: Правительство Германии приняло к сведению отставку правительства Медведева

19:32 15.01.2020 Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

19:34 15.01.2020 Глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что удивлён посланием президента России Владимира Путина Федеральному посланию и последовавшей отставкой российского правительства. Читайте также: «Всё без революций, и тут на!» — о послании-2020 и отставке правительства

19:34 15.01.2020 В России будет новое правительство: что ждать от Мишустина? Михаил Мишустин Дарья Антонова, ИА REGNUMВ новом составе правительства РФ, скорее всего, не будет никаких радикальных изменений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Валентин Катасонов.

19:37 15.01.2020 Фракция «Справедливой России» в Госдуме поддержит кандидатуру нынешней главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность председателя правительства, заявил журналистам заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Безусловно, это профессионал», — заявил Миронов, отвечая на вопрос, будет ли фракция голосовать за Мишустина в качестве председателя правительства. Подробности в материале: Миронов заявил о поддержке Мишустина в качестве главы правительства

19:44 15.01.2020 У последнего кабинета Дмитрия Медведева сложилась не очень счастливая судьба, но целый ряд членов правительства мы вскоре увидим на новых ответственных постах, отмечает генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров: «У последнего кабинета Дмитрия Медведева сложилась не очень счастливая судьба: его «медовый месяц» продлился всего несколько недель в мае — июне 2018 года, и сразу после объявления пенсионной реформы группа его сторонников резко сократилась. С тех пор на протяжении полутора лет рейтинг поддержки правительства постепенно подрастал, но на прежний уровень так и не поднялся, команда Медведева работала в психологически сложной ситуации преимущественно негативных общественных оценок. Теперь их дозор закончен. Но целый ряд членов правительства, начиная с его председателя, мы вскоре увидим на новых ответственных постах. Но это уже другая история…»

19:48 15.01.2020 Президент России Владимир Путин своими действиями взял курс на преодоление разрыва между народом и властью, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1». «Послание президента направлено на преодоление разрыва между властью и народом, который наметился… Здесь и идея служения для госслужащих, запрет на двойное гражданство, материальная поддержка», — заявил Михеев, добавив, что и послание президента, и отставка Правительства — это удар по оппозиции. Читайте также: Михеев: отставка Правительства — это удар Путина по оппозиции

19:52 15.01.2020 Владимир Путин с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным. 15.01.2020 г. Фото: kremlin.ru

20:04 15.01.2020 Отставка правительства России произошла неожиданного для его членов, считает дагестанский политолог Эдуард Уразаев. «Связано это, с одной стороны, с правилом, чтобы чиновник не расслаблялся и не «смотрел по сторонам». С другой стороны, неожиданная отставка легче происходит для руководителя, так как подчиненный в растерянности и не готов к протесту и апелляциям», — сказал Уразаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. Читайте также: Почему отставка правительства РФ произошла неожиданно — мнение

20:05 15.01.2020 «Какие угрозы для регионов может нести уход в отставку федерального правительства — также понятно. Многие губернаторы, реализуя крупные инфраструктурные проекты с участием средств федерального бюджета, уповают на личные договоренности с членами правительства. Стоит надеяться, что здесь на помощь им придут национальные проекты, в которых готовящиеся позитивные изменения зафиксированы, и партийные вертикали, которым придётся ужесточить контроль над реализацией нацпроектов и предложенных Владимиром Путиным мер по поддержке семьи», — прокомментировал представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Новгородской области Алексей Громский. Ещё одна угроза, по его мнению, связана непосредственно с возможной перспективой проведения голосования по конституционным поправкам и его совмещения с региональными и муниципальными выборами, которые запланированы или будут запланированы на единый день голосования в сентябре 2020 года. Громский подчеркнул, что надо будет обеспечить куда более высокую явку (если бы речь шла о референдуме, то для признания его состоявшимся необходима явка более 50%). «Это ставит перед партиями и кандидатами задачу по проведению более широкой агитационной кампании и становится серьёзным вызовом для ответственных за реализацию внутренней политики чиновников. Эту угрозу стабильности можно частично купировать, например, проведением референдума в какой-то иной день или изменением формы на «голосование, форма которого будет определена отдельным указом», как нам это поясняет пресс-секретарь главы государства», — пояснил Алексей Громский. Читайте также: Эксперт назвал угрозы для регионов РФ после отставки правительства

20:10 15.01.2020 Совет Думы договорился изменить порядок пленарного заседания Госдумы — депутаты будут обсуждать кандидатуру Михаила Мишустина 16 января. Об этом сообщила пресс-служба нижней платы парламента. Читайте также: Госдума 16 января обсудит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства

20:16 15.01.2020 Патриотическая часть элиты должна предложить что-то сущностное взамен либерального курса, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1». «Суть времени» собрала миллион подписей, в элите есть люди, я убежден, которые не хотят пенсионную реформу, и так далее… Но нельзя же ничего не делать, уберете либеральную политику, а на ее место что? У меня есть страх, что у патриотической части ничего нет», — заявил Кургинян, отметив, что нужны конкретные предложения. Читайте также: Кургинян выразил опасение, что у патриотической части элиты нет стратегии

20:17 15.01.2020 Мишустину не дали мандат на формирование кабинета министров, который по-прежнему будет формироваться на представительской и паритетной основе из числа выдвиженцев крупнейших политических групп, пишет телеграм-канал «Нижегородский олень». Здесь борьба еще вся впереди, новый раунд обнулил статус-кво по распределению министерстких портфелей в правительстве среди членов политбюро. Тем не менее среди ближайших фигур в окружении Мишустина перспективы получить назначение в новое правительство есть у его замов Даниила Егорова, Светланы Бондарчук и Константина Чекмышева.

20:19 15.01.2020 Руководство ФНС России и упоминаемая команда Мишустина.

20:21 15.01.2020 Назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность председателя правительства будет способствовать проведению нового экономического курса, о котором говорил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. Подробности в материале: Госдума обсудит «технократического кандидата» на пост главы правительства

20:22 15.01.2020 Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер считает кадровые решения президента России Владимира Путина правильными, так как уверен, что в обществе есть запрос на перемены. Об этом народный избранник сообщил корреспонденту ИА REGNUM. Читайте подробнее: Есть запрос на перемены: на Урале оценили кадровые решения Путина

20:23 15.01.2020 Фактически отставка правительства России во главе с Дмитрием Медведевым является проигрышем либерально-экономического блока. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил доцент кафедры социальных технологий Южного федерального университета, кандидат политических наук Дмитрий Абросимов. Об этом: Отставка Медведева — это победа силового блока: эксперт

20:24 15.01.2020 Встреча с кандидатом в председатели правительства РФ Михаилом Мишустиным состоится 16 января утром, сообщила депутат Госдумы Вера Ганзя. «Завтра утром на заседании фракции КПРФ нам будет представлен новый председатель правительства РФ», — сообщила Ганзя в Facebook. По ее мнению, сменой правительства решается главная задача — «сохранить и укрепить действующую власть, принеся в жертву правительство антинародных реформ». Читайте подробнее: Замену Медведева на Мишустина назвали косметическими изменениями

20:24 15.01.2020 «…становится понятно, что третьего (срока — ред. ИА REGNUM) действительно не будет. Вместо этого Путин предлагает максимально увеличить качественные «характеристики» Совфеда, куда, очевидно, планирует перебраться после изматывающего президентства», — заявил архангельский депутат Леонид Таскаев. Читайте также: Путин хочет сохранить власть, усиливая роль Совфеда — мнение

20:25 15.01.2020 Мишустин Михаил Владимирович Действительный государственный советник Российской Федерации I класса Дата и место рождения: 3 марта 1966 года, г. Москва Образование: Высшее. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования». Специальность, ученая степень, звание: Инженер — системотехник, инженер-исследователь. Доктор экономических наук. Трудовой путь: С 1989 г. по 1992 г. — аспирант Московского станкоинструментального института. В 1992 — 1995 гг. — директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, в 1995—1996 годах — заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба, председатель правления Международного компьютерного клуба. В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года являлся заместителем Министра Российской Федерации по налогам и сборам. С марта 2004 года по декабрь 2006 года возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. С января 2007 по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами. В марте 2008 года М.В. Мишустин стал президентом группы компаний UFG («ОФГ Инвест») — одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank. 6 апреля 2010 года распоряжением председателя правительства Российской Федерации В.В. Путина № 507-р «О руководителе Федеральной налоговой службы» Мишустин Михаил Владимирович назначен руководителем Федеральной налоговой службы. М.В. Мишустин — автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов. Источник: www.nalog.ru

20:49 15.01.2020 Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил ушедшего в отставку с поста главы правительства Дмитрия Медведева за помощь, оказанную региону. «Мы благодарны правительству и лично Дмитрию Анатольевичу за огромную помощь, которая оказывалась Крыму с самых первых дней нашего возвращения в Россию. Всесторонняя поддержка кабинета министров способствовала успешному решению самых сложных проблем. Все ключевые инфраструктурные проекты российского Крыма реализованы в период работы правительства Медведева и при его непосредственном содействии», — написал Аксёнов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

21:01 15.01.2020 Дмитрий Медведев после ухода из правительства России останется председателем партии «Единая Россия» Подробности в материале: Медведев остается главой «Единой России»

21:13 15.01.2020 Сергей Аксёнов. Дарья Антонова © ИА REGNUM

21:23 15.01.2020 Отставка правительства РФ повлияет на многие сферы, особенно это касается экономики страны. Руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк отметил, что экономика всегда остро реагирует на подобные события. Читайте также: Ждите реакции экономики — об отставке правительства Медведева

21:40 15.01.2020 [[[quote-11]]] Читайте подробнее: Медведев останется в памяти граждан РФ как инициатор пенсионной реформы

21:50 15.01.2020 На портале с предложениями о работе SuperJob появилась вакансия председателя правительства Российской Федерации. Требований к кандидату на высокий пост всего два — гражданство РФ и отсутствие гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства. Читайте также: На портале о работе появилась вакансия председателя правительства РФ

21:52 15.01.2020 «Это (отставка правительства во главе с Дмитрием Медведевым — ИА REGNUM), вместе с предполагаемыми изменениями в Конституции, может свидетельствовать о переходе к несвойственной для России политической культуре. В начале ХХ века попытка соединить традиционную для Российской империи власть с западными институтами подбросила немало дров в разгоравшийся костер Русской революции. Надеемся, что на сей раз наша страна избежит повторения прошлого», — депутат Госдумы, член Комитета по международным деламЕлена Панина («Единая Россия»). Об этом: Россия переходит к новой политической культуре — Елена Панина

22:42 15.01.2020 Отставка правительства — «дело обыкновенное, вопрос в другом: где взять готовые кадры для нового?» Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила сегодня, 15 января, кандидат юридических наук, бывший главный федеральный инспектор по Новгородской области (2001−2004 гг), эксперт по антикоррупционной экспертизе законопроектов Любовь Андреева. «Вероятно, исключительный метод «единой команды» следует «разбавить» другими методами подбора кадров. Вопрос в другом — где взять эти готовые кадры? Из глав регионов? Из заместителей руководителей ведомств? По конкурсу? Опыт руководителей — дело наживное, но срок получения такого опыта — не меньше двух лет, даже на региональном уровне», — пояснила Андреева. Об этом: Мнение: «Отставка правительства — дело обыкновенное. Где взять другое?»

23:11 15.01.2020 Вакансия председателя правительства Российской Федерации. Цитата страницы Superjob.ru

23:44 15.01.2020 Каким премьер-министром был Дмитрий Медведев, смотрите в фоторепортаже ИА REGNUM. Читайте также: Больше не премьер-министр: фотографии из прошлого Дмитрия Медведева

00:11 16.01.2020 Дмитрий Медведев не знал до последнего об отставке с поста премьер-министра России, пишет газета «Московский комсомолец». По данным издания, в неведении находились и члены правительства. В правительстве строились планы на ближайшее время, в частности, готовились к первому заседанию правительства, назначенному на 16 января. Читайте подробнее: «Срочно разворачиваться»: стали известны подробности отставки правительства

00:30 16.01.2020 Причиной отставки правительства России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым является работа по национальным проектам, пишетForbes со ссылкой на источник. В конце 2019 года президент России Владимир Путин принял участие в совместном совещании с членами правительства. Читайте подробнее: Неудачную работу по нацпроектам назвали причиной отставки Медведева

00:35 16.01.2020 Новый состав правительства будет формироваться по прежним правилам. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». «Факт обновления правительства даёт импульс. Изменения в Конституцию были неожиданными — это демократизация института президентства. Отмечу, что новое правительство ещё не будет формироваться Госдумой. Изменение Конституции — серьёзный процесс, плюс ещё нужно всенародное голосование», — сказал Пушков. Читайте подробнее: В России произошла демократизация института президентства — Пушков

01:04 16.01.2020 Отставка правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым является реальными переменами, осуществляемыми сегодня. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». «Когда мы услышали новость об отставке правительства — это реальные перемены сегодня. У меня и коллег были претензии к правительству, в то же время макроэкономические показатели на уровне базы были созданы», — сказал Миронов. Об этом: Миронов усомнился в будущем Медведева на посту главы «Единой России»

02:22 16.01.2020 По итогам работы правительства РФ под председательством Дмитрия Медведева накопился негативный шлейф. Об этом заявил политолог Евгений Минченко в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». «Что говорили люди? «Путин — молодец во внешней политике, но пусть он вернётся в экономику». Как отметил Путин, правительство Медведева восемь лет проработало на посту. Понятно, что накопился негативный шлейф. Если бы даже сейчас начали реализовываться меры, одобряемые правительством, это не дало бы нужного, и правительство не получило бы кредит доверия», — сказал Минченко. Подробности в материале: Новое правительство увеличит рейтинг власти — Минченко

02:58 16.01.2020 В Госдепартаменте США следят за новостями о смене правительства России и уходе в отставку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, передаёт ТАСС. Глава пресс-службы Госдепа отметила, что у неё пока нет конкретного заявления по данной теме. «Мы знаем об этих сообщениях СМИ, мы сами только начали следить за этим и сейчас пытаемся понять, что стоит за этими новостями, что значит объявление об отставке Медведева», — заявила она. Читайте подробнее: Госдеп США пытается разобраться, почему Медведева отправили в отставку

03:38 16.01.2020 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев являлся сторонником политической реформы в конце 2019 года, сообщает газета«Коммерсантъ». Суть изменений, по данным СМИ, заключались в слиянии президентской и исполнительной власти. В случае реализации планов, президент становился бы главой исполнительной власти. Похожая схема действует в Соединённых Штатах Америки. Читайте подробнее: Стало известно о планах Медведева провести реформу

04:10 16.01.2020 Политолог Андрей Данилов уверен, что отставка правительства Дмитрия Медведева, которая произошла сразу после ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию, это — жертва для сохранения твёрдой президентской власти. Читайте также: Отставка правительства — жертва для сохранения власти президента: эксперт

04:20 16.01.2020 ИА REGNUM проанализировало активы и связи кандидата на пост второго лица в государстве — руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. От главы ФНС до второго лица в России: об активах и связях Мишустина

04:30 16.01.2020 Политик и строитель Андрей Акимов, директор компании «Визит-ДВ», строящей в Приморье жилые дома, с осторожностью высказался по поводу отставки правительства, вспомнив, что при каждом подобном случае на длительное время «зависает» подписание и согласование важных документов, что препятствует вводу в строй вновь построенного жилья. Подробности в материале: Отставка правительства РФ может парализовать решение важных вопросов?

04:31 16.01.2020 В свете объявления об отставке правительства России вызывает интерес, кто же станет новым главой того или иного министерства. Больше всего претензий в 2019 году россияне высказывали в адрес здравоохранения. Заменят ли Веронику Скворцову? Ранее ИА REGNUM проанализировало активы министра. Активы Скворцовой: что связывает министра и бизнесмена-банкрота?

04:34 16.01.2020 После объявления кандидатом на пост председателя правительства России главы ФНС Михаила Мишустина в Татарии эксперты заявили об усилении роли Рустама Минниханова. Телеграм-каналы пишут, что Мишустина с руководством республики связывают крайне конструктивные и тёплые отношения. Активы Миннихановых: куда ведут бизнес-связи и на чём зарабатывают дети?

04:58 16.01.2020 Депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Хмелёв в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что отставка правительства была настолько давно ожидаемым событием, что когда она произошла, то лично у него не вызвала никаких эмоций. Читайте также: Отставка правительства РФ была давно ожидаема: мнение

05:04 16.01.2020 «Это закономерный и многими ожидаемый шаг президента для закрепления всех тех положительных эффектов, которых удастся достичь посланием Владимира Путина Федеральному собранию. Я согласен с Дмитрием Медведевым, что ему нужно уйти и не мешать президенту», — сказал политолог Юрий Коломейцев. Читайте также: Медведеву нужно уйти и не мешать президенту: политолог

05:42 16.01.2020 «К полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу не будет особых вопросов, да и к главе Минвостокразвития Александру Козлову тоже — он проработал слишком мало, чтобы подводить масштабные итоги. Неизбежно одно — ротация кадров произойдёт и, думаю, эти политики оставят свои посты. Не исключаю рокировку Козлова на полномочного представителя, а Трутнева перекинут на другое направление», — предположил политолог Андрей Данилов. Читайте также: Глава Минвостокразвития может сменить полпреда в ДФО Трутнева: мнение

05:50 16.01.2020 «Министр обороны Сергей Шойгу останется. К нему очевидных претензий нет, а вот министр культуры Владимир Мединский не вернётся — за последнее время больше него критиковали разве что Дмитрия Медведева», — предположил политолог Андрей Данилов. Читайте подробнее: Бывших министров устроят по советской традиции: эксперт

06:59 16.01.2020 Доктор политических наук Илдус Ярулин считает, что отставка правительства Дмитрия Медведева стала мощной оплеухой от президента всему либеральному блоку в российской политике. В день послания президента начал работу Гайдаровский форум. Там ждали премьера Медведева, он также должен встретиться 17 января с экспертами форума. В каком же статусе придёт туда Медведев теперь? Подробности в материале: Либеральный блок получил мощную оплеуху от президента: эксперт

07:00 16.01.2020 Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя (КПРФ) считает, что правительство РФ давно стало неэффективным, апремьер-министр «просто токсичным». Однако она отметила, что «не стоит ожидать сегодня кардинальных изменений». Об этом: Депутат Госдумы: правительство давно стало неэффективным

07:07 16.01.2020 Отставку правительства России прокомментировал алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин: «Ещё в конце 2019 года я выпустил газету «Новая жизнь Алтая» с редакционной статьей: «Куда идёт король? Большой секрет». И вот сегодня в послании президента и последовавшим перемещением Медведева на силовой пост наконец-то сделаны первые шаги раскрывающие секреты «короля». Читайте также: «Всё хорошо, вот только бы граждане не мешались»: об отставке правительства

07:14 16.01.2020 Кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин не считает, что у российского президента Владимира Путина были серьезные претензии к правительству. Подробности в материале: «Все дело в приоритетах»: об отставке российского правительства

07:56 16.01.2020 Что касается смены правительственного состава, то новички — бывшие губернаторы из регионов «тюменской матрёшки» Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин — с большой долей вероятности вернутся на свои министерские места, считает тюменский политолог Александр Лобов. Об этом: «Следующий подарок для страны — досрочные выборы в Госдуму» — мнение

07:57 16.01.2020 Руководитель фракции «Справедливой России» в краевой думе Камчатки Михаил Пучковский считает, что у жителей Камчатки пока нет никаких оснований для оптимизма по поводу смены правительства РФ. Парламентарий полагает, что никаких перемен камчатцы не почувствуют. Читайте подробнее: Смена правительства РФ: будет «та же песня с другими исполнителями»?

08:07 16.01.2020 «Непопулярность правительства» и «экономическая неэффективность российского государства» стали причиной отставки Дмитрия Медведева, считает директор Института России и Восточной Европы Ягеллонского университета профессор Йоахим Дец. Об этом он заявил в интервью польскому порталу Interia. Об этом: Эксперт из Польши: непопулярного Медведева заменили на технократа

08:32 16.01.2020 Дмитрий Медведев остался в обойме тех, кто будет претендовать на статус преемника президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал алтайский политолог Константин Лукин. Читайте также: Преемник: зачем Путин предложил Медведеву новую должность

08:51 16.01.2020 Один из ключевых моментов в послании Владимира Путина — это то, что президент в своём обращении объявил о национализации политической жизни страны, а подобное невозможно без перезагрузки в виде смены конкретных лиц в элитах, подчеркнул политический аналитик Михаил Верхотуров (Хакасия). По его словам, в случае с правительством — это немедленная отставка, «что уже сейчас происходит». «В случае с Госдумой логичной видится мягкая смена на очередных выборах», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM. Читайте также: Эксперт назвал ключевые моменты в послании Путина

08:52 16.01.2020 Правительство Японии после отставки правительства России продолжит следить за ситуацией и надеется на продолжение переговоров по мирному договору, сообщили 16 января в японском министерстве иностранных дел. Читайте также: В Японии отставку правительства РФ назвали внутренним делом страны

09:11 16.01.2020 Ожидаемой и отвечающей запросу общества на изменения назвал отставку российского правительства депутат Государственной Думы от Красноярского края, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей Натаров. «В своем послании президент обозначил претензии к правительству и к губернаторам за предыдущие послания, которые в значительной части оказались не выполнены. И я думаю, что это основной мотив такого решения. Те предложения, которые сегодня внес президент, должно выполнять другое правительство. Думаю, что в обществе это будет воспринято положительно», — считает Натаров. Об этом: Зампред комитета Госдумы РФ назвал отставку правительства «ожидаемой»

09:19 16.01.2020 Если Михаил Мишустин, как премьер-министр российского правительства, уменьшит «бюрократические глупости», то и «Слава Богу», считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Читайте также: «Перелом»: о кандидатуре Мишустина на пост главы правительства

09:20 16.01.2020 Политолог из Приамурья Виктор Черемисин считает, что решение президента России Владимира Путина о роспуске правительства было основано в том числе и на том, что некоторые члены правительства создали органу власти негативный имидж. Вновь формируемое правительство, уверен политолог, не имеет оснований для негативного его восприятия населением страны, и сможет проводить намеченные изменения в спокойной политической обстановке. Подробности в материале: Правительство Медведева стало именем нарицательным: эксперт

09:31 16.01.2020 Должность заместителя председателя Совета безопасности — это временное место для Дмитрия Медведева, считает алтайский политтехнолог Антон Понкрашов. Об этом: «Медведева точно не списывают»: об отставке российского правительства

09:42 16.01.2020 Политолог из Приамурья, доцент кафедры журналистики АмГУ Юрий Магницкий считает, что отставка правительства совершенно не означает, что оно работало плохо. «Отставка не значит, что правительство работало плохо, что оно всё провалило. Оно, как могло, так и работало в тех очень сложных условиях, в каких мы живём», — отметил политолог. Вместе с тем политолог уверен, что послание президента России Владимира Путина открыло перспективы внутренней политики России на период как минимум до 2024 года. Подробности в материале: Новый состав правительства РФ улучшит уровень жизни населения: мнение

09:55 16.01.2020 Российское общество в основной своей части положительно воспримет отставку председателя правительства Дмитрия Медведева, считает политолог из Дагестана Ханжан Курбанов. «Сейчас состояние общества таково: любой на этом месте, только не Медведев. Хоть Петрушка [перчаточная кукла — ред.ИА REGNUM], хоть Мишустин, лишь был новое лицо, которое выходит из традиционно тандемного формата управления «Путин — Медведев». Поломать этот тандем, ввести на поле нового игрока, почему бы и нет?» — сказал Курбанов. Читайте также: «Хоть Петрушка, хоть Мишустин, лишь бы новое лицо»