Ярославль, 15 января, 2020, 15:43 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует построить еще две новых школы. Их строительство включено в муниципальную программу развития образования на 2015−2020 годы на основании постановления мэрии города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Школа

В программу официально включено строительство школ по улице Большой Норской, в районе д. 37, и по Московскому проспекту у д. 121 (за зданием администрации Фрунзенского района). Обе школы рассчитаны на 1100 мест.

О намерениях властей построить школы в этих местах и ранее сообщало ИА REGNUM, однако официально они не были включены в программу. В программе указано, что реализация проектов началась в 2019 году, срок окончания не указан.

Сейчас в городе строится лишь одна новая школа — на улице Чернопрудной. Городские власти надеются, что еще два объекта получат федеральное финансирование.