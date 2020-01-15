Калуга, 15 января, 2020, 19:28 — ИА Регнум. В 2019 году на дорогах Калуги произошло 478 дорожных происшествий, в которых погиб 31 человек и 572 пострадали, сообщает 15 января корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания комиссии по безопасности дорожного движения.

Гибдд.рф/r/40 В Калуге выросло количество погибших и пострадавших в ДТП

По словам начальника городского отдела ГИБДД Алексея Москаленко, за год только в двух крупных авариях погибли девять человек, в том числе двое детей. В 2019 году в Калуге было зарегистрировано 167 случаев ДТП с пешеходами, из них 51 дорожное происшествие по вине самих пешеходов. Под колёсами автомобилей погибли семь пешеходов.

На заседании отметили рост ДТП с участием нетрезвых водителей и снижение аварий, в которые попадал грузовой транспорт. На 20% снизилось число происшествий с участием детей.