Калуга, 15 января, 2020, 14:51 — ИА Регнум. 14 января исполнилось 85 лет почётному гражданину Калуги Геннадию Николаевичу Крыженкову. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, поздравили юбиляра глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и временно исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий Денисов.

Пресс-служба Городской думы Калуги Почетному гражданину Калуги исполнилось 85 лет

Геннадий Крыженков — уроженец Калужского края, за 64 года успел поработать на производстве, пройдя путь от плотника до начальника промучастка в тресте «Калугапромстрой», затем работал главным инженером и директором завода «Стройдеталь». В 1974 года был назначен на должность заместителя председателя горисполкома по вопросам строительства, эксплуатации жилого фонда, ЖКХ, транспорта и связи. В 1984 году назначен генеральным директором объединения ЖКХ области. В 1991 году стал заместителем главы администрации Калужской области, в 1996 ушёл на пенсию по состоянию здоровья, после чего продолжал работать, сначала в департаменте строительства и средств сообщения, а затем в департаменте регионального развития. В 2003 году был избран председателем совета директоров Союза коммунальных предприятий области. В настоящее время Крыженков Г.Н. — исполнительный директор Союза коммунальных предприятий Калужской области.

«У Геннадия Николаевича — яркая биография, он проработал на самых разных должностях, начиная с плотника и заканчивая заместителем Ггбернатора. Этот человек всю свою жизнь отдал непростому делу — жилищно-коммунальному хозяйству. В 2009 году Городская дума высоко оценила заслуги Геннадия Николаевича перед нашим городом, присвоив ему звание почётного гражданина Калуги», — рассказал Александр Иванов.