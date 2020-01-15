Обнинск, Калужская область, 15 января, 2020, 19:39 — ИА Регнум. На обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) Калужской области произвели остекление для кабин машиниста двух первых поездов нового поколения «Москва», которые выйдут на линии столичного метрополитена в 2020 году. Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации директора «Технологии» Андрея Силкина.

Mockva.ru Новый метропоезд «Москва 2020».

В каждый кабинокомплект входят восемь изделий конструкционной оптики различного назначения, включая электрообогреваемые лобовые и боковые стекла, обеспечивающие комфортный обзор, а также декоративные элементы.

«Изготовление остекления кабин машинистов поезда «Москва» в новом дизайне стало интересной задачей. Наряду с выпуском функциональных стекол для обеспечения обзора созданы декоративные элементы. Также нами разработан терморегулятор, выполняющий электрообогрев сразу четырех стекол кабины. Испытания остекления прошли успешно, и предприятие готово к серийному производству изделий. Наши мощности позволяют обеспечить комплектацию 20 кабин машиниста в месяц», — сказал Андрей Силкин.

Новый метропоезд «Москва 2020» обладает улучшенными по сравнению с предшественниками характеристиками. Найденные производственниками технические решения позволили более чем на треть снизить эксплуатационные расходы. Кроме того, усиленное внимание при проектировании было уделено комфорту и безопасности пассажиров.