Москва, 15 января, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Любопытная фотография появилась на недавно открытой странице губернатора Красноярского края Александра Усса в Instagram.

Скриншот со страница Александра Усса в Instagram Глава Тувы Шолбан Кара-Оол (слева), губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Хакасии Валентин Коновалов

На фотографии — три сибирских губернатора. Это сам Усс, глава Тувы Шолбан Кара-Оол и глава Хакасии, молодой коммунист Валентин Коновалов. Они и другие главы регионов сегодня, 15 января, принимали участие в оглашении президентом РФ Владимиром Путиным ежегодного послания Федеральному собранию в Москве.

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«Дети одной реки. Енисейская Сибирь», — гласит подпись под фото.

Добавим, сибирское интернет-пространство посчитало это фото неожиданным, вероятно, имея в виду то, что «оппозиционный» губернатор Коновалов органично вписался в компанию Усса и Кара-Оола.

«Неожиданное фото выложили пиарщики Усса в его Instagram. Видите, никакой Коновалов не чужой. А свой. Сын Енисейской Сибири, как и Усс с Кара-Оолом», — иронично рассуждает Telegram-канал «Борус».

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Енисейская Сибирь» является детищем Александра Усса и направлен на экономическое объединение Красноярского края, Хакасии и Тувы.

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