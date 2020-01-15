Тула, 15 января, 2020, 14:18 — ИА Регнум. Послание президента РФ Владимира Путина, которое было оглашено 15 января, отличает ярко выраженный социальный характер — оно направлено на семью, детей, на сбережение народа в целом и поддержку каждого человека в отдельности. Об этом заявил губернатор Алексей Дюмин, комментируя тезисы послания президента, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области на оглашении послания президента

«Демография для нашего региона — ключевой вопрос! Мы приняли ряд мер по стимулированию третьих и последующих рождений, а президент поставил задачу шире — выплачивать материнский капитал уже при рождении первенца», — сказал Дюмин.

Губернатор также обратил внимание, что уже не в первый раз в послании президент делает акцент на ситуации в здравоохранении как на одной из чувствительных сфер.

«В Тульской области наступивший год объявлен Годом здоровья, и сейчас мы разрабатываем комплексный план его реализации. В первичном звене здравоохранения мы пойдём дальше выполнения требований геопортала и продолжим строить ФАПы. Федеральная помощь, о которой говорил президент, станет существенным подспорьем в ремонте и оснащении поликлиник», — подчеркнул Дюмин.

Губернатор также отметил, что поддержка семей напрямую связана с развитием инфраструктуры — комфортными новыми микрорайонами с детскими садами и школами.

«Владимир Путин отметил, что для решения задач нацпроектов необходимо повышение эффективности государственного управления. Показатели и цифры — не самоцель. Цель — изменения к лучшему. На этом принципе мы уже строим свою работу, стараясь максимально учесть мнения и потребности людей», — акцентировал Дюмин.