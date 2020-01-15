Калуга, 15 января, 2020, 19:48 — ИА Регнум. В Калуге 56 студентов физико-технологического института государственного университета имени Циолковского проходят обучение по направлению «Организация безопасности дорожного движения». Теоретический и практический курсы ведут как преподаватели вуза, так и руководители компаний и организаций, связанных с работой транспорта. Об этом 15 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в университете.

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Студенты изучают инженерные и технические дисциплины, правовые основы и основы законодательства в области организации дорожного движения, технического состояния транспорта, качества дорог, экономику транспорта, организацию безопасности дорожного движения. По окончании учёбы выпускники калужского университета им. Циолковского смогут заниматься организацией, планированием и управлением транспортных систем, организацией логистики транспорта и системы безопасности дорожного движения.

В Калужской области разработан проект «Безопасность дорожного движения». Его цель — снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом до уровня, не превышающего 4,86 человек на 100 тысяч населения к 2024 году. Планируется переоснастить аварийно-спасательные службы, повысить безопасность дорожных условий, активизировать пропагандистско-воспитательную работу, в том числе среди несовершеннолетних, и реализовать комплекс мер по повышению безопасности движения для пешеходов и велосипедистов.