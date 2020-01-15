Сеул, 15 января, 2020, 12:27 — ИА Регнум. Снимки Kia Optima в кузове универсал появились в сети. Фотографии размещены на сайте Kolesa.ru.

Kolesa.ru Универсала Kia Optima

Универсал Optima полностью идентичен седану. Всё осталось прежним — стреловидные фары, задний бампер и заднее стекло, которое также обрамляется хромированным молдингом.

Линейка моторов новинки состоит из трёх моторов на выбор. Один из них — турбированный мотор T-GDi производительностью 180 л. с. объёмом 1,6 л, который сочетается с 8-скоростной автоматической трансмиссией. Второй агрегат — 160-сильный «атмосферник» объёмом 2 л, работающий с 6-скоростным «автоматом».

Третий агрегат — гибридная модификация. Эта силовая установка состоит из двухлитрового атмосферного движка и электромотора, который встроен в 6-скоростной «автомат». Кроме того, эта версия мотора имеет в качестве питающего элемента на крыше солнечную батарею. Суммарная мощность системы составляет 195 л. с.

Сообщается, что в Россию KIA Optima нового поколения приедет во втором полугодии 2020 года.

Напомним, в конце 2019 года компания KIA сертифицировала для России модель Xceed. Автомобиль будут собирать на заводе «Автотор» в Калининграде в этом году после вступления в силу полученного сертификата.

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