В Тюменской, Томской областях и Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) 15 января 2020 года произошли сразу четыре крупных дорожно-транспортных происшествия с участием пассажирского транспорта. Всего в этих авариях пострадали как минимум 15 человек, в основном — пассажиры автобусов. Подробности происшествий — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь. Иван Шилов ИА REGNUM

12:20 В Тюменской области 15 января на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск под Тобольском рейсовый автобус № 555 попал в аварию с автокраном. Пострадали пять пассажиров автобуса, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Тюменской области. Предварительно установлено, что около 9:00 утра по местному времени (7:00 мск) автокран при обгоне на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск выехал на встречную полосу, стрелой столкнув пассажирский автобус в кювет. Подробности:Под Тобольском автокран стрелой сбил рейсовый автобус — есть пострадавшие

12:23 Авария грузового автомобиля и автобуса в Тюменской области. 72.mchs.gov.ru

12:26 По данным регионального департамента здравоохранения, после столкновения автобуса с автокраном одна женщина находится в больнице Тобольска в реанимации. Ещё четыре человека получили лёгкие травмы.

12:28 Не менее семи человек пострадали из-за столкновения пассажирского автобуса с автокраном на участке федеральной трассы, проходящем по территории Тобольского района Тюменской области, сообщается в уточнённых данных управления ГИБДД РФ по Тюменской области. В автобусе было 19 пассажиров. Пострадавших доставили для оказания помощи в больницы Тобольска и поселка Байкалово. По предварительной версии, выехавший на полосу встречного движения для обгона автокран, задел своей стрелой автобус, после чего последний вылетел в кювет. Подробности: Автобус рухнул в кювет после столкновения с автокраном в Тюменской области

12:30 Автобус рейса № 555 в кювете. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

12:39 На автокране осталась обшивка автобуса № 555 Фото Госавтоинспекции по Тюменской области

12:47 В Югре утром 15 января на 96 км автодороги Сургут-Нижневартовск пассажирский автобус столкнулся с самосвалом. Пострадали три человека, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО. Автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий, въехал в борт грузовика. Пострадали водитель и два пассажира автобуса. все они госпитализированы. Подробности: В Югре автобус врезался в самосвал — пострадали пассажиры

12:51 «По предварительным данным, водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем КамАЗ, выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, не предоставил преимущество автобусу Ssang Yong под управлением водителя 1962 года рождения, который двигался из Нижневартовска в сторону Сургута», — сообщает подробности пресс-служба Госавтоинспекция по ХМАО.

12:53 Авария грузового автомобиля и автобуса в ХМАО. 86.mchs.gov.ru

12:57 В Тюмени маршрутка врезалась в столб на улице Профсоюзной в районе Загородного сада. Пострадали семь человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области. ДТП произошло около 9:00 по местному времени (7:00 мск). Помеху маршрутному такси «газель» на дороге создал автомобиль «форд фокус». Семеро пострадавших пассажиров маршрутки доставлены в медучреждение. Подробности:В Тюмени маршрутка влетела в столб — пострадали семь человек

13:00 Работа на месте ДТП в Томской области. 70.мвд.рф

13:02 ДТП с участием маршрутного автобуса в Томской области произошло 15 января примерно в 11 часов 10 минут по местному времени на 5 км автодороги Кузовлево — Светлый. По предварительным данным областного УМВД, мужчина-водитель 1960 года рождения не справился с управлением. В результате автобус ПАЗ съехал с проезжей части. В момент ДТП в салоне автобуса вместе с водителем находились десять человек. Сведения о пострадавших не поступали. Обстоятельства выясняются, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

13:21 Авария в ХМАО. Цитата из видео пользователя vk. comoootvsibir

13:27 В Тюменской области организована доследственная проверка двух дорожно-транспортных происшествий с общественным транспортом. Так, 15 января 2020 года на улице Профсоюзной города Тюмени маршрутное такси врезалось в столб, есть пострадавшие, а в Тобольском районе автокран столкнулся с рейсовым автобусом Тюмень-Тобольск на 174-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом: СКР проверит тюменских перевозчиков, чьи автобусы попали утром в ДТП

14:00 Следователи СК России по Тюменской области проведут проверку по вопросу качества оказания услуг перевозчиками.

14:11 По уточнённым данным ГУ МВД России по Тюменской области, ДТП с автобусом и автокраном произошло 15 января в 9:55 по местному времени на 167 км федеральной автодороги Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск. На месте ДТП работали две единицы техники и пять спасателей.

14:25 Госавтоинспекция Тюменской области сообщила подробности аварии под Тобольском, где после столкновения с автокраном опрокинулся в кювет рейсовый автобус №555, следовавший по маршруту Тюмень — Тобольск. По данным ведомства, тяжёлая техника совершала обгон, выехала на «встречку» и стрелой задела автобус. От удара автобус улетел в кювет. В салоне находились 19 пассажиров, семь из них получили различные травмы. Пятерым потребовалась госпитализация — их доставили в больницы Тобольска и поселка Байкалово.

14:43 Перевернувшийся автобус в Томской области. Скриншот из социальной сети vk.com/tomsk123

15:24 Тюменские пассажиры, попавшие в ДТП с «обнявшей столб» маршруткой на улице Профсоюзной, сетуют в паблике «ЧС Тюмень», что не сохранили проездной билет. «В этот момент о компенсации не думаешь, особенно когда руки в крови и падаешь в обморок», — пишет одна из ранее пострадавших в ДТП. Скриншот vk.com/incident_tmn

15:30 Число пострадавших в тюменской маршрутке, «обнявшей столб», выросло до восьми. По данным регионального департамента здравоохранения, трое человек госпитализированы с сочетанной травмой, одному делают операцию по поводу открытого перелома костей нижней конечности. Пятеро пациентов направлены на амбулаторное лечение с закрытыми переломами костей носа, ушибами мягких тканей различных частей тела, ссадинами и ушибами.

15:36 Опубликовано видео с места аварии под Тобольском, где автокран отправил в кювет рейсовый автобус. https://www.instagram.com/p/B7VvCKwC73o/

15:39 Как маршрутка, в которой пострадали восемь человек, «обнимала» столб. Скриншот instagram.com/p/B7U8nRICnq5/