Санкт-Петербург, 15 января, 2020, 11:59 — ИА Регнум. Петербургский парламент должен немедленно забрать у правительства Санкт-Петербурга полномочия по формированию тарифов за капитальный ремонт многоквартирных домов и отменить задним числом двукратное увеличение, на которое пошел Смольный с января 2020 года. Об этом заявил на пленарном заседании депутат ЗакСа от «Справедливой России» Алексей Ковалев, передает 15 января корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законадательное собрание СПб

Ковалев подчеркнул, что по Жилищному кодексу установление взносов на капремонт должно проходить законом Петербурга, а не правовым актом администрации, но парламентское большинство в лице единороссов от этих полномочий устранилось.

«Депутаты, которые представляют партию «Единая Россия» и ЛДПР, отказались от этого права и незаконно наделили этим полномочием правительство. Которое незаконно установило нашим гражданам взносы на капремонт в два раза выше, чем это было в прошлом году. Все это знают. Люди в шоке, получив эти квитанции. Более того, [губернатор Петербурга Александр] Беглов в своей поправке к бюджету уменьшил долю города в Фонде капремонта на 3 миллиарда рублей. За это вы все голосовали. А мы нет», — заявил Ковалев.

Он добавил, что его фракция не только не поддержала эти предложения, но и подготовила поправку об увеличении доли городской казны в Фонде капремонта, впрочем, поддержки у коллег эта инициатива не нашла.

«Более того, благодаря позиции правительства и правящей у нас сегодня, к сожалению, партии норма, согласно которой в Фонде капремонта не менее 40% должны составлять бюджетные средства, из нашего закона исчезла с 2019 года. В результате горожане получили действительно «подарок» к Новому году в виде квитанций за капремонт», — добавил Ковалев.

Напомним, изначально предполагалось, что тариф за капремонт вырастет с 4−5 рублей до 5−6 рублей за 1 кв. метр в зависимости от типа дома. Но 20 декабря Смольный выпустил постановление, согласно которому тариф увеличивается до 8−9 рублей за кв. метр, то есть почти вдвое.

Ковалев призвал внести поправку в закон «О жилищной политике Санкт-Петербурга», согласно которой размер взносов на капремонт регулировался бы законом Петербурга, а потом задним числом с 1 января изменить в обратную сторону размер взносов, при корректировке бюджета решить вопрос с финансированием.

«Обещания были даны людям, лапшу на уши вешали, что повысится не более чем в 1,5 раза, а оказалось в два раза», — заключил Ковалев.

Он напомнил, как ранее было принято решение, что в Петербурге нельзя так сильно увеличивать плату, исходя из социальных проблем и состояния жилищного фонда в городе.