Жуковский район, Калужская область, 15 января, 2020, 11:49 — ИА Регнум. В Калужской области возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении жителя Жуковского района 1964 года рождения. Подозреваемый под предлогом выполнения строительных работ обманом завладел деньгами граждан на общую сумму более 19 млн рублей. Об этом 15 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник.

Подозреваемый в мошенничестве с целью подтверждения передачи ему денег за оказание услуг выдавал гражданам расписки. Однако в назначенный срок строительные материалы не были закуплены, а дальнейшее строительство жилых домов не выполнено. Потерпевшими стали жители калужских городов Балабаново, Малоярославца и Обнинска.

В настоящее время обвиняемому в мошенничестве инкриминируется совершение четырех эпизодов противоправной деятельности. Следствие продолжается.