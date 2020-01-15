Берлин, 15 января, 2020, 11:52 — ИА Регнум. В сети появились первые фото универсала Volkswagen Arteon, сделанные на китайском предприятии СП FAW-Volkswagen в Чанчуне. Снимки размещены на сайте Autoevolution.

Autoevolution Универсал Volkswagen Arteon

Называться новинка, скорее всего, будет Shooting Brake. Судя по фотографиям, авто будет иметь как обычную, так и внедорожную версию (Travel Edition).

По имеющейся информации, техническая часть автомобиля будет похожа на Superb Scout, который оснащен агрегатами TDI мощностью 190 л. с. и TSI производительностью 280 л. с.

Двигатели Superb работают с полноприводной системой. Клиренс автомобиля равен 164 мм. Стоит отметить, что у Superb имеется дополнительный режим Off Road. Он допускает чрезмерную пробуксовку колёс. Под днищем есть защита двигателя.

Arteon в России уже получил ОТТС. Из него следует, что в зависимости от типа двигателя автомобиль будет функционировать на бензине АИ-98 (280 л. с.) либо на АИ-95 (190 л. с.). Агрегаты сочетаются с 7-скоростным «роботом» DSG.

Напомним, автокомпания Volkswagen в Китае запустила продажи бюджетного кроссовера Volkswagen Jetta VS7. Построен автомобиль на такой же платформе, что и кроссовер Skoda Karoq.

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