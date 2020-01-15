Санкт-Петербург, 15 января, 2020, 11:37 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник (фракция «Партии роста») на пленарном заседании ЗакСа призвал не наделять городское правительство новыми полномочиями, пока оно не ответит «за тот беспредел, который творит на выходе из новогодних праздников», передает 15 января корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законадательное собрание СПб

В частности, Резник высказался против роста тарифов взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, которые постановлением Смольного увеличились с 4−5 рублей за 1 кв. метр до 8−9 рублей за 1 кв. метр в месяц в зависимости от типа и года постройки дома.

«Поздравляю вас с Новым годом, хочу также поздравить с новой платой на транспорте за проезд, поздравить с новыми квитанциями — надеюсь, все уже получили, с двукратным увеличением платы за капремонт. Какие еще подарки от дедушки Беглова под новогодней елкой найдут петербуржцы?» — поинтересовался Резник с трибуны Мариинского дворца.

Он заявил, что, по его мнению, правительство Петербурга 20 декабря 2019 года повысило тарифы за капремонт в нарушение закона о бюджете.

«Это что за новогодний подарок? И мы предлагаем этому правительству дополнительные полномочия новые передавать?» — возмутился депутат.

Резник призвал поддержать «яблочника» Бориса Вишневского, который 13 января направил обращение губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с требованием отменить двукратное увеличение тарифов за капремонт, так как считает его экономически необоснованным — в пояснительной записке к бюджету на 2020 говорится о прогнозном увеличении лишь до 5−6 рублей за кв. метр.

«Давайте присоединимся к нашему коллеге, не просто зададим вопросы, а потребуем выполнения тех норм, которые были обещаны и заложены», — добавил Резник.

Напомним, с 2020 года в Петербурге также подняли тарифы на проезд в общественном транспорте. Кроме того, подняли тарифы и на проезд по Западному скоростному диаметру, что вызвало бурю возмущения со стороны автомобилистов.