Ярославль, 15 января, 2020, 11:32 — ИА Регнум. В Ярославле внешний облик новостроек и зданий, которые подвергаются реконструкции, будет согласовывать Градостроительный совет. Мэр Ярославля Владимир Волков подписал постановление «Об утверждении Порядка согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории города Ярославля». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославль

Порядок принят в целях «обеспечения визуальной привлекательности, композиционной гармонизации, пространственной интеграции и средового разнообразия в структурной организации застройки на территории города Ярославля; формирования силуэта, стиля, композиции застройки с учетом сложившейся архитектурной среды и достижений в области архитектурного искусства; формирования архитектурных решений, исходя из современных стандартов организации территорий».Согласование будет проходить при строительстве нового объекта, при его реконструкции или изменении фасада. Решение о согласовании будет принимать департамент градостроительства города на основании решения Градостроительного совета.

Члены совета будут оценивать каждый проект путем голосования, выставляя оценки по 7 критериям. Среди них есть «Степень художественной и архитектурной выразительности», «Соответствие архитектурно-градостроительного облика объекта его функциональному назначению», «Возможность интеграции объекта в архитектурный облик города», «Колористическое (цветовое) решение объекта в целом». На основании голосования членов совета департамент может согласовать «архитектурно-градостроительный облик» или отказать в таком согласовании.

Правда, это вряд ли на что-то повлияет. Документ носит рекомендательный характер, а обращение за согласованием будет происходить «в инициативном порядке». То есть если застройщик этого захочет.

У города нет полномочий по выдаче разрешений на новое строительство, они переданы на уровень региона. Между тем процедура согласования архитектурного облика может стать аргументом в спорных случаях, когда активные горожане выступают против стройки какого-либо дома. В этом случае для застройщика решение Градостроительного совета Ярославля может стать дополнительным аргументом в публичной дискуссии.