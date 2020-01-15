Шелехов, Иркутская область, 15 января, 2020, 11:16 — ИА Регнум. Глава города Шелехов (Иркутская область) Сергей Липин прослыл «суперменом», разместив на своей странице «ВКонтакте» историю о том, как он предотвратил возгорание мужчины.

Цитата со страницы Сергей Липина ВКонтакте Мэр Шелехова и едва не сгоревший мужчина

Судя по публикации чиновника, инциндент произошёл сегодня, 15 января, около 12 часов местного времени.

«Из окна своего кабинета увидел молодого человека в нижнем белье возле здания вневедомственной охраны. Сначала подумал, что он собирается потренироваться в покорении масленичного столба, расположенного рядом. Далее события развивались стремительно», — пишет Сергей Липин.

Цитата со страницы Сергей Липина ВКонтакте Пострадавший от огня в Шелеховской центральной районной больнице

По его словам, странный мужчина облил себя чем-то и чиркнул зажигалкой, произнося молитвы. Также глава города сообщает, что ему первым удалось прийти на помощь и потушить пламя своей курткой, а проходившие мимо прохожие помогли вызвать скорую помощь. В Шелеховскую центральную районную больницу пациент поступил с сильными ожогами. По информации пресс-службы мэрии, пострадавшим оказался ранее судимый житель поселка Чистые ключи 1987 года рождения, состоящий на учете в медицинском учреждении.

Напомним, город Шелехов является одним из ведущих промышленных центров Иркутской области.