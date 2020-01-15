Ярославль, 15 января, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Бывший сотрудник ФСИН по Ярославской области Сергей Ефремов признан виновным в превышении полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. Ефремов стал первым осужденным по делу о пытках заключенного первой колонии Ярославля Евгения Макарова. Как ранее сообщало ИА REGNUM в федеральные и региональные СМИ попало видео, на котором Макаров лежит на столе с заломленными руками и получает удары резиновой дубинкой. Как следует из материалов уголовного дела, заместитель начальника оперативной части колонии №1 Сергей Ефремов был одним из участников избиения. Ефремов активно сотрудничал со следствием, дал показания на других сотрудников и руководство колонии, его уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке. Заволжский районный суд 15 января признал Сергея Ефремова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По решению суда он лишен звания капитана, также Ефремову запрещено занимать руководящие должности в правоохранительных органах в течение двух лет. Обвиняемый был взят под стражу в зале суда.