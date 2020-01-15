Ярославль, 15 января, 2020, 10:45 — ИА Регнум. В Ярославле сменился директор муниципального бюджетного учреждения «Горзеленхозстрой». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Директор предприятия Вера Кореневская покинула этот пост после претензий мэра Владимира Волкова.

Цветник

«Горзеленхозстрой» не только обслуживает зеленое хозяйство города, но и занимается содержанием городских территорий, в том числе площадей, скверов, пешеходных зон.

Кореневская возглавляла предприятие много лет. Один раз ей уже приходилось уходить. Это произошло после избрания мэром Ярославля Евгения Урлашова. Однако занявший в 2016 году этот пост Владимир Слепцов вернул прежнего директора.

Сейчас обязанности руководителя «Горзеленхозстроя» исполняет Андрей Степанов, бывший директор МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха».