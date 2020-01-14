Санкт-Петербург, 14 января, 2020, 21:45 — ИА Регнум. Активисты и общественники пытаются восстановить музей штаба Дороги жизни в деревне Коккорево под Петербургом к 75-летию Победы, но без помощи властей это сделать невозможно. Об этом заявил 14 января участник инициативной группы Антон Ермолаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Краев ИА REGNUM Памятник «Разорванное кольцо» на Дороге жизни

«Инициативная группа уже на протяжении нескольких лет озабочена воссозданием музея. Дальше уже возможности инициативной группы в плане каких-то действий ограничены, здесь уже необходимы действия органов власти — местного уровня, Ленинградской области. Здесь мы сроки поставить не в состоянии. Хотя бы к 75-летию Победы можно было бы возродить этот музей, привести его в надлежащий вид, чтобы его можно было показывать достойно? Надеемся», — говорит Ермолаев.

Музей в Коккорево был создан руками ветеранов Дороги жизни и функционировал в двух залах деревенской школы, пока ее не закрыли. В ноябре 1941 года именно здесь размещался командный пункт организации, а затем штаб ледовой дороги 101 (ВАД-101). Сюда по дну Ладожского озера был подведен кабель, и начал действовать центральный узел связи Дороги жизни.

«Его надо возродить. Он сейчас имеется — экспозиция в усеченном виде находится в одной комнате. Наша задача — мы ее, надеюсь, выполним при поддержке власти и Музея обороны и блокады Ленинграда — наполнить все залы, посвятив их различным темам», — заявил председатель Общественного совета ветеранов Дороги жизни и их потомков Сергей Панин.

Тем не менее предполагать, в какие сроки удастся это сделать, он не берется. По его словам, сейчас ведется судебное разбирательство с организацией — владельцем земельного участка.

«Документы оформлены не совсем понятно, областной комитет по культуре разбирается. Когда это придет к какому-то заключению, мы будем добиваться, чтобы всё здание было передано под музей», — сказал Панин.

Добавим, это здание официально считается филиалом Музея обороны и блокады Ленинграда, но этот филиал малоизвестен и почти не востребован.