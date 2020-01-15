Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 15 января, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 15 января: в 1943 году бойцы Воронежского фронтаразгромили три венгерских дивизии и немецкую дивизионную группу «Фогеляйн».

В 1942 году силы Калининского фронта в Тверской области освободили Селижарово. Гитлеровцы оказали сопротивление, укрепив берега Волги и железнодорожную линию. Однако немцы не выдержали напора красноармейцев и отступили. Покидая город, фашисты поджигали дома, взрывали общественные здания, зверски расправлялись с местными жителями.