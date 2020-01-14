В Ярославле отказались от торгов на обслуживание уличного освещения
Ярославль, 14 января, 2020, 17:35 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля отказалась от проведения торгов на обеспечение наружного освещения города в 2020 году. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В ноябре городские власти разместили закупку стоимостью 21 млн рублей на 2020 год. Однако в итоге решили отказаться от конкурентной системы определения подрядчика и отменили закупку. К работам по обслуживанию наружного освещения приступил филиал «Россети Центр Ярэнерго». Как сообщили в компании, они работают на основании так называемых «разовых договоров». Закон позволяет заключать кратковременные договоры (как правило, на 1 день) в случае, если по каким-то причинам подрядчик не определен, а услуги требуются.
Стоит отметить, что система уличного освещения не принадлежит городу, ее собственником является как раз «Россети Центр Ярэнерго». Между тем работает она для нужд города, следовательно, городской бюджет выделяет деньги на ее обслуживание. В последнее время из-за нехватки денег в бюджете конкурсы на это проходили раз в квартал. Подрядчики часто менялись, а жители жаловались на темноту на улицах.
Насколько законен отказ от проведения торгов на использование бюджетных средств города, неизвестно. Между тем чехарда с торгами и сменой подрядчиков, действительно, привела к кризису в работе освещения улиц Ярославля.