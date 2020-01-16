Как жить дальше: Путин огласил послание Федеральному собранию — трансляция
В ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников хотел бы услышать долгожданный посыл сенаторам, депутатам, а также властям в регионах о том, что именно «человек, его права и свободы являются высшей ценностью».
Об этом: Послание президента: необходим посыл власти, что главная ценность — человек
В Госдуме хотят услышать от Владимира Путина «замечательный» сценарий развития страны.
«Предполагается, что послание будет о росте благосостояния граждан. В последнее время идеи экономического рывка и развития производства как-то затерялись на втором плане, — заявил ИА REGNUM депутат Госдумы от Марий Эл Сергей Казанков (КПРФ). — Но добиться роста доходов можно только через подъём экономики. Было бы замечательно, если бы в послании было сказано о запуске регуляторной гильотины, о снижении ставки НДС и об отмене налоговых льгот для нефтегазовых компаний, о закрытии внутренних офшоров, а также об усилении господдержки отечественным производителям. Это самые эффективные меры для повышения уровня жизни граждан».
Читайте также: В Госдуме хотят услышать от Путина «замечательный» сценарий
Президент России Владимир Путин продолжит тему прошлогоднего послания Федеральному собранию, говоря об улучшении качества жизни рядовых граждан. Такое мнение 14 января высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Дмитрий Фетисов.
«Основной темой послания станет повторение президентом слов о необходимости реальных изменений в жизни людей на местах. Этот вопрос беспокоит главу государства, и однозначно можно ожидать, что он будет говорить о необходимых мерах законодательной поддержки для решения этой проблемы», — отметил эксперт.
Об этом: Путин продолжит тему улучшения жизни рядовых граждан в послании — политолог
Больших сенсаций от предстоящего послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию ждать не стоит. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 14 января высказал политолог Максим Жаров.
«На мой взгляд, столь ранний срок оглашения послания выбран администрацией президента исключительно по соображениям календарного планирования. Накануне старта нового федерального избирательного цикла необходимо убрать временной сдвиг в оглашениях посланий, возникший с 2018 года», — отметил политолог.
Подробнее: Эксперты не ждут сенсаций от послания президента Путина
«В налоговой сфере следует ожидать неких демонстративных, но принципиально мало что меняющих шагов власти навстречу малому и среднему бизнесу, а также пенсионерам», — считает политолог Максим Жаров.
Об этом: Политолог: после послания в экономической жизни России мало что изменится
С помощью послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин может предложить партнёрам страны свои варианты стабилизации кризиса на Ближнем Востоке, считает политологМаксим Жаров.
Подробности: Путин предложит партнёрам РФ свои варианты стабилизации Ближнего Востока
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию сосредоточит внимание на внутренних социальных проблемах. Такое мнение 14 января высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Общественной палаты Белгородской области Сергей Курганский.
«Ожидаю, что будет сосредоточено внимание на проблемах повышения заработной платы, уменьшения разрыва между богатыми и бедными, то есть решения насущных проблем конкретного человека», — считает Сергей Курганский.
Об этом подробнее: Путин сосредоточит внимание на внутренних проблемах — мнение
Трансляция послания Владимира Путина будет организована на рекордной высоте, 3780 м над уровнем моря. Экран установлен около станции канатной дороги «Гара-Баши» на Эльбрусе, самой высокогорной посадочной станции в Европе, сообщает ТГ-канал «Карточный домик: Россия».
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о том, что с надеждой ожидает послание президента РФ Федеральному собранию, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
«Все тенденции и все проблемы налицо», — сказал Зюганов.
Читайте также: Зюганов с надеждой ожидает послания президента Федеральному собранию
В «Справедливой России» от послания президента РФ Федеральному собранию ожидают левого социального разворота, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
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В ходе весенней сессии депутатам Госдумы придется активно работать над рассмотрением законодательных инициатив и их качеством, особенно в вопросе законопроектов, направленных на реализацию ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия весенней сессии 2020 года.
Читайте также: Володин: Госдуме нужно обеспечить приоритетное рассмотрение послания
Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме скорректируют портфель приоритетных законопроектов по итогам ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию РФ. Об этом журналистам заявил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.
Читайте также: Неверов: послание президента РФ скорректирует работу Госдумы
На Ямале определены площадки для массового просмотра послания Путина
В связи с посланием президента РФ Федеральному собранию Госдума перенесет пленарное заседание, намеченное на 15 января.
Читайте также: В связи с посланием президента РФ Госдума отменяет пленарное заседание
В послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое будет оглашено 15 января 2020 года, во главу угла должен быть поставлен вопрос снижения реальных доходов населения. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.
Подробности здесь: В Ростовской области от Путина ждут реакции на низкий уровень доходов людей
Президент России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию с ежегодным посланием, затронет вопрос мусорной реформы, реализация которой, очевидно, провалена. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.
Подробнее: Послание президента: провал мусорной реформы очевиден — мнение
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов рассчитывает на то, что президент PФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию даст ответы на самые волнующие для граждан РФ вопросы. Речь, в частности, о реальных доходах населения страны, проблемах в сфере здравоохранения и борьбе с коррупцией.
Читайте также: Миронов: в послании ожидаются темы доходов, здравоохранения и коррупции
Ожидается, что главной темой послания станет социальная политика в стране, а также повышение уровня доходов граждан и снижение числа людей, живущих за чертой бедности.
Читайте подробнее: Ямальцы ждут от послания президента продолжения темы национальных проектов
«В первую очередь, конечно, хотелось бы услышать в послании о внутренних вопросах, таких как повышение благосостояние граждан».
Приоритетом для работы Госдумы в 2020 году будет законодательное обеспечение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, заявила журналистам вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»).
«Главный приоритет для всех нас — реализация послания президента. Завтра, 15 января, мы услышим конкретные поручения», — отметила Тимофеева.
Реализация задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 2019 года, пока не достигает 100%, и вина в недоработке лежит на депутатах Госдумы и правительстве РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия весенней сессии 2020 года.
«Мы должны быть самокритичны — недорабатываем с правительством в вопросе реализации послания, не выполнено оно на 100%», — заявил Володин.
Читайте также: Володин винит Госдуму и правительство в недовыполнении послания президента
Специальный экран для просмотра послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию установлен на склоне Эльбруса на высоте более 3 км над уровнем моря.
Читайте также: На Эльбрусе установлен экран для просмотра послания президента России
В Центральном исполнительном комитете партии «Единая Россия» 16 января пройдет специальное расширенное заседание Президиума Генерального совета партии (ПГС), посвященное реализации послания президента России Владимира Путина.
Независимый эксперт — аналитик по вопросам экономики, доктор экономических наук Юрий Данилов считает, что Владимир Путин в своём ежегодном послании Федеральному Собранию РФ не обойдёт вниманием два важных вопроса: снижение ключевой ставки Банка России и необходимость кредитной амнистии.
Читайте также: От Путина ждут снижения ключевой ставки ЦБ РФ и кредитной амнистии
В Послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию серьёзное внимание может быть уделено социальной проблематике и внешним вызовам, в частности серьёзному кризису вокруг Ирана. Такое мнение, комментируя ИА REGNUM ожидания от предстоящего выступления главы государства, высказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.
Послание президента: от внешних вызовов до социальной проблематики
«Нынешнее послание президента, скорее всего, пойдёт по сценарию обращения Владимира Путина к парламентариям образца 2019 года. Этому способствует сразу несколько факторов. Во-первых, это лишь второе послание Владимира Путина с момента его избрания на четвертый срок. Главные векторы развития страны на ближайшие годы были обозначены ещё в 2018 году, с того момента они никоим образом не изменились. Во-вторых, я пока не вижу объективных обстоятельств для появления каких-то «революционных» предложений от президента», — считает ведущий политолог Дальнего Востока, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева.
Читайте также: Послание Путина: нет обстоятельств для появления революционных предложений
Дальний Восток ждёт от президента РФ Владимира Путина конкретных решений по газификации региона, считает депутат Госдумы РФ Алексей Корниенко (КПРФ).
«Как не было газа в Приморье, в Приамурье, в Еврейской автономной области, Сахалинская область газифицирована всего на 13%, ждут газ и в Якутии. Думаю, что решение этой проблемы помогло в том числе создать конкурентную экономику на Дальнем Востоке», — сказал депутат.
Подробности в материале: Послание президента: необходима газификация Дальнего Востока
«В ходе послания президент Владимир Путин обратит внимание на важные для развития страны проблемы, иначе есть риск вновь погрузиться в «топтание на одном месте», и ничего хорошего с имиджевой точки зрения для властей, готовящихся к думским выборам 2021 года, региональным губернаторским кампаниям и к транзиту 2024 года, это не принесёт», — считает ведущий политолог Дальнего Востока, директор Центра социальных инноваций «Черный куб» Юрий Коломейцев.
Об этом: Послание президента: Путин сделает акцент на работе руководителей регионов
«Необходимо вернуться к обсуждению темы достижения возраста для выхода на пенсию дальневосточников и северян. Считаю, что крайне неправильно была проведена пенсионная реформа, когда под одну гребёнку всех и вся», — считает депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ).
Подробности в материале: Послание Путина: нужно вернуться к пенсионной реформе для Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин затронет в своём послании тему важности недопущения искажения истории. В этом уверена спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина.
Она отметила, что отдельные государства предпринимают такие попытки. Также в год 75-летия Победы особенно актуально сохранение памяти о том, «какой непомерной ценой русские воины принесли освобождение от фашизма народам Европы».
Читайте подробнее: От Путина ждут слов о недопустимости искажения истории
В конкретике по регионам Дальнего Востока в своём Послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин обязательно затронет тему строительства автомобильного моста через реку Лену в Якутии, выразил мнение политолог Андрей Данилов.
Читайте также: Послание президента: Путин войдёт в историю как масштабный мостостроитель
Депутат Забайкальского краевого заксобрания от КПРФ Роман Берг планирует попросить российского президента Владимира Путина газифицировать Забайкалье. Об этом сообщается на сайте Забайкальского отделения КПРФ.
По его словам, это поможет вывести Читу из экологического бедствия, связанного с загрязнением воздуха. «Одним из важных мероприятий по выведению нашего города из экологического бедствия, на мой взгляд, является газификация. Как раз в настоящее время правительством РФ решается вопрос поставки газа в Китай через Монголию. Однако газопровод планируется провести, минуя Забайкальский край. Почему бы не пустить его через наш край, Иркутскую область и республику Бурятия? Считаю, что необходимо обратиться к президенту страны с просьбой дать поручение правительству пересмотреть маршрут газопровода с тем, чтобы обеспечить газом наш край», — говорится в сообщении.
«Чтобы всё реализовывать на Дальнем Востоке, как намечает президент, правительство, нужно ввести персональную ответственность за реализацию программ по развитию Дальнего Востока. Каждый министр должен нести ответственность персонально», — заявил депутат Госдумы РФ Алексей Корниенко (КПРФ), комментируя предстоящее Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
Читайте подробнее: От Путина ждут введения персональной ответственности министров
В Хабаровске организуют просмотр и обсуждение Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Просмотр будет организован в Дальневосточной государственной научной библиотеке, в залах ожидания вокзала и аэропорта Хабаровска.
Читайте также: В Хабаровске организуют просмотр и обсуждение послания президента РФ
«Касательно всей России, прежде всего, это здоровье населения: онкология, вирусные заболевания, в том числе ВИЧ, туберкулёз. Наличие в больницах койко-мест, сокращение медперсонала, особенно на селе. Занятость населения, опять же в сельской местности, где трудно найти работу. Важен вопрос с потоком трудовых мигрантов из бывших республик, необходимо регулировать миграционные квоты», — прокомментировал ожидаемые темы в послании Владимира Путина политолог Андрей Данилов.
Об этом: Здоровье нации и трудовые мигранты — ожидания от послания президента РФ
Глава Оренбургской области Денис Паслер назвал ежегодное послание президента России Федеральному собранию дорожной картой развития страны, которая определяет основные цели и задачи во всех сферах жизни.
«По сути, это дорожная карта развития страны на перспективу. И особенно важно осознавать ответственность и понимать задачи, поставленные президентом, тем, кто будет выполнять их на местах — в регионах, в муниципалитетах», — сказал оренбургский губернатор.
Читайте также: Послание президента — это «дорожная карта развития России»
В Великом Новгороде региональное отделение ОНФ сегодня, 15 января, организует совместный просмотр и обсуждение послания президента России Федеральному собранию РФ. Трансляция и дискуссия состоятся в конференц-зале Общественно-аналитического центра Великого Новгорода на улице Славной.
Среди спикеров встречи заявлены мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин и главный врач новгородского Клинического центра медицинской реабилитации Руслана Березина.
Подробности в материале: Новгородский ОНФ ждёт от Путина нового толчка для контроля за нацпроектами
Члены правительства Новосибирской области примут участие в общественном обсуждении основных тезисов послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится сегодня, 15 января, на площадке лофта «Пчела», сообщили ИА REGNUM в региональной администрации.
«Участие в обсуждении примут члены правительства Новосибирской области, представители экспертного сообщества, общественных организаций и другие. Мероприятие организовано региональным отделением Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», — уточнили в пресс-службе новосибирского правительства.
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отбыл в Москву, где он примет участие в оглашении послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ.
Читайте подробнее: Новый глава Приангарья примет участие в оглашении президентского послания
Красноярский губернатор Александр Усс на своей недавно созданной странице в Instagram предупредил подписчиков о том, что президент 15 января обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием.
«15 января глава государства Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию, в котором обозначит приоритеты в развитии страны во внутренней и внешней политике на ближайший год. На выступление президента России приглашён губернатор Омской области Александр Бурков», — говорится в сообщении на официальном сайте региона.
О том, что глава Хакасии, молодой коммунист Валентин Коновалов полетел в командировку в Москву, официальный сайт региона известил ещё 14 января.
«15 января, глава Хакасии примет участие в важнейшем ежегодном событии — оглашении послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию, в рамках которого главой государства будет дана оценка сделанному в 2019 году и поставлены задачи на будущее», — говорится в сообщении.
Член штаба ОНФ, руководитель рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Андрей Михеев, говоря об ожиданиях от послания президента России Владимира Путина, акцентировал внимание на проблемах провинции Дальнего Востока. По мнению эксперта, муниципалитеты ДФО часто становятся заложниками неэффективной работы муниципальных и региональных властей.
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Предыдущее послание президента России Федеральному собранию оказалось очень созвучно тому, что делают в Забайкальском крае, сообщал ранее корреспонденту ИА REGNUM врио губернатора региона Александр Осипов.
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Новый губернатор Забайкальского края Александр Осипов не раз напоминал своим подчинённым слова российского президента Владимира Путина о государственных служащих, сказанные в предыдущем послании:
«Конечно, это сложная работа. Но если уж пришел, нужно понимать людей, сопереживать им и не допускать высокомерного отношения. Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти».
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Граждане России ожидают, что глава государства Владимир Путин затронет в своём послании Федеральному собранию проблемы внутренней политики — роста производства и социальной сферы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.
Читайте подробнее: Особое внимание на внутреннюю политику: чего ждут от Путина в Екатеринбурге
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин примет участие в «заслушивании ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ», сообщили в администрации региона.
Известно, что в мероприятии также примут участие председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская, сенаторы Владимир Кравченко и Виктор Кресс, депутаты Госдумы Татьяна Соломатина и Алексей Диденко, председатель Общественной палаты Томской области Евгений Чойнзонов.
«Затронет президент в своём ежегодном послании к Федеральному собранию совместные международные решения экологических проблем, тему мусорных островов, потепление и сокращение биологических ресурсов океана, освоение в Арктики и Антарктики природных ресурсов», — считает политолог Андрей Данилов.
Об этом: От ядерного разоружения до освоения Арктики — о послании президента РФ
Освоение космоса — немаловажный вопрос, который может прозвучать в послании президента РФ Владимира Путина 15 января, заявил политолог Андрей Данилов.
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Ожидания от послания президента России Владимира Путина есть и, может быть, даже в большей степени, нежели раньше. И связаны они с ранним сроком послания, что вроде как подразумевает необходимость экономии времени для их реализации, без раскачки, сразу с начала года, что и соответствует различным «утечкам» о его, послания, значимости, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель общественной организации «Здравоохранение» (Екатеринбург) Максим Стародубцев.
Подробности в материале: От Послания Путина ждут внимания к «социалке»
Президент России Владимир Путин встревожен высоким показателем убыли населения, поэтому этот вопрос может быть поднят в ходе предстоящего послания Федеральному собранию. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.
Подробности: Путин поднимет вопрос убыли населения — мнение
Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков предположил, что в послании президента «будет поднята одна из тем, которые регулярно затрагивались в ходе совещаний с участием Владимира Путина в последние месяцы 2019 года — проблемы в системе здравоохранения, причём касающиеся не только пациентов, но и медработников».
Среди вероятных тем эксперт назвал и блок вопросов, затрагивающих проблемы жителей крупнейших городов.
«Нет новости в том, что сегодняшнее послание будет социальным, что оно аккумулирует все, что президент говорил на эту тему в последние полгода — от борьбы с бедностью до подъема демографии и защиты бизнеса.
Новость будет в том, что именно предложит власть сделать на этом поприще. Потому что это здорово, что в закромах государства накоплены сотни миллиардов долларов, нездорово, что в кошельках граждан совсем другие суммы. Пришло время расходовать средства.
Конкретные меры и цифры — вот суть сегодняшнего послания, написанного лично Путиным».
Источник: телеграм-канал «Пул №3»
Эксперты не исключают вероятности, что президент в своём послании значительное внимание уделит экономическому блоку, который во многом связан с нацпроектами и контролем за их реализацией.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев отправился в Москву ещё накануне послания Владимира Путина. Пассажиры утреннего рейса «Победы» Чебоксары — Москва 14 января успели его запечатлеть.
Транслировать послание президента в этот раз будут в том числе на рекордной высоте — 3847 метров над уровнем моря. Экран для этого разместят на Эльбрусе, где находится самая высокая станция Европы, и где стартуют горнолыжные трассы.
Источник: vesti.ru
Также трансляцию выступления Владимира Путина организуют на крупнейших медиафасадах Москвы и в столичном метро.
Некоторые регионы планируют транслировать выступление в поликлиниках, многофунциональных центрах и даже такси.
Источник: vesti.ru
Тем временем в Центральном выставочном зале «Манеж» собираются журналисты. Всего, напомним, аккредитацию получили около 900 представителей СМИ.
По мнению ведущего эксперта Агентства политических и экономических коммуникаций Михаила Нейжмакова, в послании президента могут быть затронуты и проблемы индустриальных регионов, включая экологические.
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло примет участие в оглашении послания главы государства Федеральному собранию, сообщается на сайте сибирского полпредства.
Читайте также: Сибирский полпред примет участие в оглашении послания президента РФ
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, который готовит собственное послание, с чиновниками и журналистами вылетел в Москву на оглашение президентского послания ещё 14 января. Заявляется, что помимо оглашения послания, он также примет участие в Гайдаровском форуме.
Ничего принципиально нового в послании президента России Владимира Путина не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент Уральского федерального университета Валерий Амиров.
«Путин в последнее время много говорит о необходимости повышать уровень благосостояния россиян. Это плодотворная тема, тем более что скоро выборы в Госдуму. Об этом он будет говорить и сегодня. Однако понятно, что без роста экономики не будет и роста зарплат. Поэтому ничего нового я от послания не жду. Экономика не растет, а правительство всё то же», — отметил эксперт.
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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию сосредоточится на жизненно важных проблемах государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил бывший председатель Свердловской областной думы Вячеслав Сурганов.
Подробно: «Самые оптимистические ожидания от послания» — ветеран уральской политики
Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию может поднять вопросы, обсуждения которых сегодня никто не ожидал, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
«Полагаю, что в послании прозвучат какие-либо неожиданные вещи, включая вопросы, касающиеся социальной политики, — как это было, например, в прошлый раз», — считает Нилов.
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская надеется, что президент России Владимир Путин обратит внимание на проблему качества лекарств и их доступность для жителей страны.
Качественное производство лекарств в масштабах России — сохранение человеческих жизней, подчеркнула Поклонская.
Подробности в материале: Поклонская ждёт от Путина решения проблемы качества и доступности лекарств
Губернатор Брянской области Александр Богомаз приехал на церемонию оглашения Послания президента РФ Федеральному собранию. На своей странице в социальной сети он отметил, что в обращении «глава государства поднимает самые важные вопросы для страны и обозначает вектор внутренней и внешней политики, стратегические направления на ближайшую перспективу».
Общероссийский народный фронт организует в Дагестане совместный просмотр и обсуждение ежегодного Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Приглашены представители органов исполнительной власти, политологи, социологи, журналисты, общественные деятели.
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Сформировавшиеся вертикаль власти не работоспособна и не реализует задачи, поставленные президентом России. Так считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Ранее он проанализировал в посланиях президента то, что было сказано в отношении здравоохранения.
Об этом: Правительство не спешит реализовать президентские задачи — мнение
В 2019 году послание Владимира Путина длилось 87 минут, а в 2018 году оно было самым продолжительным в истории: президент оглашал его почти два часа — 115 минут.
Президент РФ Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию может поднять вопрос введения в РФ прогрессивной шкалы налогообложения, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
«Возможно, речь пойдет о прогрессивной шкале налогообложения — тема много раз обсуждалась и, учитывая, что мировая практика говорит об этом, думаю, что мы вполне могли бы к этому шагу перейти. Причем без революций, а просто обозначив, что справедливость реализовывается, и те, кто имеет большие доходы, должны платить больше в бюджет. Например, те же депутаты Госдумы и члены правительства», — предполагает Аксаков.
Подробности в материале: Аксаков: в послании возможна тема прогрессивной шкалы налогообложения
ОНФ в Хакасии организует совместный просмотр трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Народофронтовцы пригласили представителей исполнительной и законодательной власти республики «для дальнейшего обсуждения актуальных проблем конкретно для Хакасии». Уточняется, что принять участие как в коллективном просмотре, так и в обсуждении может любой житель Хакасии. Мероприятие состоится 15 января в Национальной библиотеке им. Н. Г. Доможакова. Начало в 16:00 по местному времени.
А вот чем предлагают подкрепиться перед посланием
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию в этом году будет посвящено преимущественно улучшению качества жизни и росту экономики. Об этом на своей странице в соцсети написал губернатор Воронежской области Александр Гусев, который 15 января будет присутствовать при оглашении послания.
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В ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин уделит внимание сохранению исторической памяти и недопустимости ее искажения, а также сфокусируется на решении социальных проблем граждан. При этом глава государства также может затронуть темы, связанные с уходом от финансирования обороны и диверсификации оборонно-промышленного комплекса, заявил корреспонденту ИА REGNUM 15 января первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»).
«Мы прекрасно понимаем, что программа перевооружения переходит в более спокойную фазу, риски и угрозы сняты и у нас около 70% нового оружия. Поэтому темпы (финансирования ОПК) будут снижаться, а основной упор будет идти на решение социальных задач, формирование базы роста за счет увеличения инвестиций в науку, экологию и образование», — считает Гутенев.
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Подробности в материале: Ульяновский губернатор готов выполнять «президентские» задачи
В Ростовской области остро стоит вопрос борьбы с коррупцией. В связи с этим руководитель фракции «Справедливая Россия» в региональном законодательном собрании Сергей Косинов рассчитывает, что президент России Владимир Путин поднимет проблему в ходе предстоящего послания Федеральному собранию.
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев примет участие в церемонии оглашения Послания президента РФ Федеральному собранию.
В ожидании очередного послания президента РФ депутаты Госдумы делятся эмоциями в соцсетях.
«Вот интересно, оправдаются ли ожидания? Или хотя бы их небольшая часть? И вообще, кто-то что-то ждёт?» — написала депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) в Facebook.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол поделился своими ожиданиями от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
«Ожидаю, что в выступлении В. В. Путина будет уделено особое внимание таким регионам, как Тува. У нас есть хороший потенциал, но нужен буквально небольшой толчок для маховика самостоятельного развития. Транспортная доступность, энерготарифы, инфраструктура», — отметил он.
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За несколько минут до начала послания президента. Фото: Дарья Антонова
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ожидании послания президента.
Источник: vk.com/o.a.kuvshinnikov
Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал журналистам о своём видении послания президента РФ Федеральному Собранию. Глава региона на первое место поставил борьбу со стагнацией роста доходов населения.
Подробности в материале: Послание президента: губернатор Рязанской области назвал приоритеты
Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя (КПРФ) выложила на своей странице в социальной сети Facebook фотографии из Центрального выставочного зала «Манеж», где вскоре президент Российской Федерации Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию.
«В ожидании очередного послания президента. Вот интересно, оправдаются ли ожидания? Или хотя бы их небольшая часть? И вообще, кто-то что-то ждёт?» — написала она.
Читайте также: Депутат Госдумы Вера Ганзя находится в ожидании послания Путина
Перед посланием президента. Фото: Дарья Антонова
Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя (КПРФ) в ожидании послания президента РФ.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев поехал в Москву со шлейфом протестов и медийными скандалами.
Об этом: Общение на грани хамства: журналисты — о падении рейтинга главы Чувашии
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Фото: Дарья Антонова
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко считает, что для всех послание — праздник, а для него — постановка задач, хотя тоже праздник.
«Все ждут послания как праздник, а для меня это постановка задач. Ну, наверное, это тоже можно назвать праздником», — цитирует телеграм-каналы Фурсенко.
Перед началом послания президента. Фото: Дарья Антонова
Селфи перед посланием президента. Фото: Дарья Антонова
Губернатор Рязанской области Николай Любимов считает, что президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию подведёт итоги реализации нацпроектов. Об этом он рассказал журналистам перед началом оглашения послания.
Об этом: Путин подведёт итоги реализации нацпроектов — мнение
Началось ежегодное послание Владимира Путина к Федеральному собранию — 16-е по счёту. Прошлогоднее оказалось самым длинным за всю историю этих мероприятий.
«Нам нужно не откладывая решать задачи», — начал Путин.
Реализация нацпроектов требует прямого диалога с гражданами — Путин.
«Судьба России и ее историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет», — Путин начал послание с темы демографии.
Число рождений вновь падает — заявил Путин.
Путин: «Мы вступили в сложный демографический период».
«Число рождений на одну женщину составило 1,5. Для нашей страны — мало. Для сравнения: 1,3 было в 1943 году», — отметил президент.
«Наша историческая обязанность — ответить на этот вызов», — сказал Путин.
Он поставил задачу выйти на показатель 1,7.
«Нельзя так работать, ну вы чего?» — обратился Путин к главам регионов по обеспеченности яслями.
«Так работать нельзя», — обратился Путин с критикой в адрес глав регионов.
Коэффициент рождаемости в России снизился до 1,5 ребёнка на женщину. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.
«Судьба России, её историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет», — заявил Путин.
«Сегодня нас почти 147 млн человек. Но мы вступили в очень сложный демографический период. Его особенность в том, что меры, которые мы приняли с середины 2000-х годов, — нам удалось добиться положительных результатов, выйти на естественный прирост населения, школьников становится всё больше. Но семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает», — указал президент.
Об этом: «Для нашей страны мало» — Путин о коэффициенте рождаемости в России
«80% семей с низкими доходами — это семьи с детьми», — сказал Путин.
Рождаемость в России вновь падает, заявил 15 января президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Читайте подробнее: Путин заявил о падении рождаемости в России
«Темпы изменений в России должны нарастать с каждым годом. Изменения должны происходить с ощутимыми для граждан страны результатами», — отметил Путин.
Подробности в материале: Темпы изменений в России должны нарастать с каждым годом — Путин
ВАЖНО! Путин предлагает выплаты семьям на детей до 7 лет.
На первом этапе — выплаты 5,5 тыс. в месяц. Далее — до 11 тыс. на ребёнка в месяц.
«Когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются. Этого нельзя допустить», — сказал Путин о поддержке семей с детьми. Он предложил предусмотреть ежемесячные выплаты для детей с 3 до 7 лет с 1 января 2020 года.
Новые меры поддержки распространятся на семьи с низким уровнем дохода.
Правительство должно обновить принципы социального контракта.
«Регионы начали внедрять механизмы госконтракта, но его влияние низкое. Поэтому прошу правительство обновить принципы госконтракта, чтобы уже в 2021 году внедрить механизм в регионах», — сказал Путин.
В 2024 году Россия должна достичь коэффициент рождаемости в 1,7 детей на одну женщину, и ключевым элементом новой демографической политике должно стать обеспечение яслями. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.
«В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7», — заявил Путин.
По его словам, важнейший вопрос в этом направлении — обеспечение яслями.
«Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тыс. новых мест в яслях. Однако за 2018−2019 годы вместо 90 тыс. таких мест создано всего 78 тыс. Из них реально предоставлено малышам может быть 37,5 тыс. На остальные до сих пор не получена образовательная лицензия», — заявил президент.
Читайте подробнее: «Готовы лишь 37,5 тыс. мест в яслях» — Путин раскритиковал чиновников
Программу маткапитала продлят минимум до 2026 года.
Программа маткапитала будет продлена до 31 декабря 2026 года.
«Только этого уже недостаточно», — заявил Владимир Путин.
Уже при рождении первенца семья получит маткапитал в теперешнем объеме.
Маткапитал будут выдавать уже при рождении первого ребёнка.
«Выплаты нуждающимся семья в России примерно составят 11,5 тысяч рублей», — заявил Путин.
Читайте также: Примерно выплаты нуждающимся семья составят 11,5 тыс. рублей — Путин
Путин предлагает увеличить маткапитал до 616 тыс. рублей.
Низкий уровень доходов семей с детьми ставит под угрозу демографические перспективы России. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.
«Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему будущему: это низкие доходы значительной части наших граждан. Порядка 70−80% семей с низкими доходами — это семьи с детьми. Часто даже если работает не один, а оба родителя, доходы очень скромны», — заявил Путин.
Подробности в материале: «70−80% семей с низкими доходами — это семьи с детьми» — Путин
«Предлагаю увеличить маткапитал на 150 тыс. рублей», — заявил Владимир Путин.
616 617 рублей — размер капитала для семей с двумя детьми
Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно с 1 января 2020 года.
Подробности в материале: Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей до 7 лет
«Мы уже приняли решение, что для семей с тремя детьми государство погасит ипотеку на 450 тыс. рублей».
Всех учеников школ с 1 по 4 класс предложено обеспечивать горячим питанием в учебных учреждениях.
В настоящее время в России не хватает мер поддержки для семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.
«Когда ребёнку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются. И значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами. Как это и происходит. Этого нельзя допустить», — заявил Путин.
Подробности в материале: Путин предложил выплаты на детей от трёх до семи лет
Деньги на питание школьников будут изыскивать в федеральном, региональных и муниципальных бюджетах.
«При рождении первенца семья получит право на материнский капитал. Его размер увеличится и составит 466 тысяч 616 рублей», — заявил Путин.
Об этом: При рождении первенца маткапитал составит 466 тыс. 616 рублей — Путин
«Нужно создать в школах необходимую инфраструктуру, наладить снабжение качественными продуктами», — заявил президент.
В тех регионах, где есть техническая готовность, начнут с 1 сентября 2020 года обеспечивать школьников бесплатным горячим питанием.
«Семья — это крепкая связь нескольких поколений», — заявил Путин.
Материнский капитал в России будут выдавать уже при рождении первого ребёнка, а программа маткапитала будет продлена как минимум до 31 декабря 2026 года. Об этом в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.
Читайте также: Программа маткапитала будет продлена до 2026 года — Путин
Путин: «Прошу правительство совместно с регионами определить — сколько необходимо дополнительных школьных мест»
https://www.instagram.com/p/B7VXfqWogv5/
Председатель Госсобрания Якутии Пётр Гоголев, глава Якутии Айсен Николаев перед началом оглашения Послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию
«Современными должны стать занятия музыкой, живописью», — заявил Путин.
Многие здание, где проходят такие занятия, обветшали, отметил президент.
С 1 сентября введут доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей на средства федерального бюджета.
Материнский капитал в России стоит увеличить на 150 тыс. рублей, заявил президент Владимир Путин.
Читайте также: Путин предложил добавить к маткапиталу ещё 150 тыс. рублей
Путин: все параметры зарплат по указам 2012 года должны строго соблюдаться.
Первая задача для властей Татарии была фактически поставлена с первых слов Владимира Путина, который начал своё послание Федеральному собранию со слов о ситуации с демографией, которая оставляет желать лучшего. В республике рождаемость четыре года подряд падает, а смертность постепенно догоняет её. Разрыв по итогам 2019 года составил всего 238 человек — пока в пользу родившихся, то есть 43 180 родившихся против 42 942 умерших.
Читайте подробнее: Послание президента фактически определило первоочередную задачу для Татарии
Президент РФ Владимир Путин предложил превосходный демографический пакет, считает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).
Подробности в материале: Шеин: Путин предложил превосходный демографический пакет
Социальные контракты пока не проявили себя в качестве эффективного инструмента сокращения бедности. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.
«Регионы уже начали внедрять механизмы социального контракта, но его эффективность пока крайне низкая, и на снижение бедности влияние слабое», — заявил Путин.
«Поэтому прошу правительство учесть опыт пилотных проектов и обновить сами принципы социального контракта. И во-вторых, расширить финансовую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах Федерации», — продолжил президент.
Подробности в материале: Эффективность социальных контрактов крайне низкая — Путин
Путин: в прошлом году продолжительность жизни в РФ превысила 73 года — на 8 лет больше, чем в 2000 году. Уровень младенческой смертности достиг исторического минимума.
«Укрепление семьи позволит гарантировать развитие России как большой и успешной страны», — заявил Путин.
Подробности в материале: Укрепление семьи гарантирует развитие РФ как успешной страны — Путин
Говоря о мерах поддержки рождаемости, семьи, Владимир Путин особо упомянул введение на Дальнем Востоке льготной ипотеки под 2% годовых.
Читайте подробнее: В послании Путин отметил льготную ипотеку для Дальнего Востока
Путин: «В первичном звене здравоохранения больше всего чувствительных для людей проблем».
«У специалистов на местах должны быть возможности оказывать реальную помощь людям».
На решение этих задач выделено 550 млрд рублей.
Программа материнского капитала будет продлена ещё на пять лет. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.
«Программа материнского капитала. Её главная цель, смысл — помочь семьям, принимающим решение о рождении второго ребёнка. Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Знаю, что часто звучит волнующий для многих людей вопрос — что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу», — заявил Путин.
«Минимум до 31 декабря 2026 года», — подчеркнул он.
Об этом: Путин: программу материнского капитала продлят как минимум до 2027 года
Путин предложил заняться решением жилищных проблем фельдшеров и врачей, «особенно в сёлах».
«Сейчас в России насчитывается 19 млн школьников. Это на 6 млн больше, чем в 2010 году. Замечательно, что так много учеников, но нужно уточнить, сколько необходимо дополнительных школьных мест», — заявил Путин.
Читайте также: Путин попросит уточнить, сколько дополнительно нужно мест в школах
Регионам предстоит предоставлять гарантии выпускникам медвузов.
«Социальное развитие — приоритет послания Владимира Владимировича Путина!» — написал на своей странице в соцсетях глава Татарии Рустам Минниханов.
Он также разместил фото главы государства.
Глава государства отметил, что количество школьников значительно выросло по сравнению с 2010 годом. Теперь оно составляет 19 млн человек.
Подробности в материале: Путин попросил о поправках к нацпроекту «Образование»
Путин знает о перебоях с поставками лекарств в регионах.
По приоритетным направлениям высшего медицинского образования установят долю 70% и выше на целевое обучение, например педиатрию.
Квоты на прием будут формироваться по заявкам регионов.
В ординатуре по самым дефицитным направлениям установят 100% целевое обучение.
«Такое больше не должно повторяться», — заявил президент.
Материнский капитал смогут получать семьи при рождении первенца. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.
«Новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны вступить с 1 января 2020 года: уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объёме», — заявил Путин.
После индексации с января 2020 года — это 466 тыс. 617 рублей, уточнил он.
«Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго и последующего ребёнка. Такая поддержка даст семье возможность подготовиться к рождению второго ребёнка», — указал президент.
Подробности в материале: 466,6 тыс. рублей за первенца — Путин огласил новые решения по маткапиталу
В России продолжительность жизни превысила 73 года, заявил 15 января президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Читайте также: Продолжительность жизни в России превысила 73 года, заявил Путин
Беспрецедентное по заявленным мерам господержки послание!
Ситауции, когда нужные лекарства нельзя достать, не должны повторяться — Путин
Путин: по итогам прошлого года инфляция составила 3%. Это ниже установленного ориентира 4%
В прежние годы инфляция фактически была налогом на всех граждан страны
В 2021 году темпы роста должны быть выше среднемировых — Путин
«На решение проблем в первичном звене здравоохранения выделено 550 млрд рублей», — сказал Путин.
Подробности в материале: На решение проблем в первичном звене выделят 550 млрд рублей — Путин
Путин выступил за гарантии инвесторам в сфере налогообложения
Прирост инвестиций должен составлять не менее 5% — Путин.
Материнский капитал будет увеличен на 150 тыс. рублей в 2020 году для семей с двумя детьми. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.
«Предлагаю увеличить материнский капитал ещё на 150 тыс. рублей. Право на эти дополнительные средства семья получит уже при рождении второго ребёнка. Таким образом, общий размер маткапитала для семьи с двумя детьми составит 616 тыс. 617 рублей», — заявил Путин.
Подробности в материале: Семьи с двумя детьми получат ещё 150 тыс. рублей маткапитала — Путин
Путин предложил компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от применения налогового вычета.
Инвестиционный налоговый вычет — регионам будут возмещать две трети расходов.
Алтайскому краю предстоит приложить немало усилий, чтобы исполнить сказанное в послании российского президента Владимира Путина Федеральному собранию по поводу обеспечения питанием школьников.
Алтайские законодатели до сих пор не могут изыскать на эти цели в бюджете достаточные средства. К примеру, на те, что выделяются, сельские малообеспеченные дети из Локтевского и Горняцкого районов, могут поесть в школьной столовой только пять раз в месяц.
Читайте подробнее: Алтайские сельские дети питаются хуже, чем полицейские собаки
Экономике нужны «длинные деньги» — Путин.
Путин о 210 УК РФ, по которой все сотрудники подпадают под статью. Теперь сотрудникам правоохранительных органов требуются дополнительные доказательства.
Вопрос лекарственного обеспечения, о котором говорил Владимир Путин в своём послании, особо остро для больных наследственным заболеванием — муковисцидозом встал в конце ноября 2019 года. По стране прошли одиночные пикеты родителей, чьи дети больны.
Основанием для протестов стало замещение лекарств на отечественные аналоги, действие которых на детей пока не изучено до конца.
«В безвыходном положении»: родители тяжело больных детей вышли на улицу
Не менее 80 из 300 крупнейших предприятий до конца года должны перейти к технологиям, уменьшающим выбросы.
Школьные учителя должны получать по меньшей мере 5 тыс. рублей за классное руководство при сохранении других дополнительных выплат, заявил президент.
Читайте также: Руководителям школьных классов нужна доплата в 5 тыс. рублей — Путин
Тема экологии также широко представлена в послании.
Если бы ещё все, о чем говорит президент, заработало!
Путин предложил развивать раздельный сбор мусора
Поручения президента РФ Владимира Путина в части введения пособий на детей с 3 до 7 лет, а также в сфере продления программы маткапитала до конца 2026 года, его увеличения и распространения на первого ребёнка будут способствовать желанию граждан иметь детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
Об этом: Нилов: поручения послания Путина будут способствовать рождению детей
Меры по поддержке семей с детьми позволят гражданам России вложить в решение жилищной проблемы свыше 1 млн рублей. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.
«При рождении третьего ребёнка государство гасит за семью 450 тыс. рублей её ипотечного кредита. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 млн рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров — это почти половина стоимости квартиры или дома», — заявил Путин.
Подробности в материале: Маткапитал покроет в ряде регионов до половины стоимости дома — Путин
Путин потребовал больше не допустить ситуаций с перебоями в поставках жизненно важных лекарств.
Читайте подробнее: Перебоев в поставках жизненно важных лекарств быть не должно — Путин
Каждый второй ученый России будет моложе 40 лет к середине десятилетия — Путин.
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко считает, что области нужна сильная социальная политика и адресная работа с каждой семьей.
Читайте также: Нужна сильная социальная политика: глава Сахалина о послании Путина
А вот так работают журналисты на послании
В 2019 году в Татарии, в том числе в рамках нацпроектов, было построено восемь школ на 6521 место, 30 детских садов на 6370 мест, 12 детских оздоровительных лагерей, девять модульных врачебных амбулаторий, 113 спортивных объектов.
Жильная проблема фельдшеров и врачей в России требует решения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства предложил заняться этим вопросом, обратив особое внимание на ситуацию в сёлах.
Подробности в материале: Путин обратил внимание на жилищную проблему сельских врачей
«Право на риск» — Путин высказался об условиях для венчурного предпринимательства
Темой выступления стали и отечественные программные продукты в ИТ
Путин предложил увеличить доступность интернета в России
«Для России 9 мая — святой праздник», — Путин
«России нужно переходить на экономику замкнутого цикла», — считает Путин.
Читайте также: Нужно переходить на экономику замкнутого цикла — Путин
«Мы должны защитить правду о Победе», — Путин.
В России будет создан комплекс архивных документов по Второй мировой войне
Учеников начальных школ в России обеспечат бесплатным горячим питанием. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.
«Когда ребёнок идёт в школу, у родителей и особенно у мам появляется больше возможности выйти на работу, получить дополнительные доходы. Однако и расходы семьи, чтобы собрать ребёнка в школу, тоже возрастают. Забот в семье прибавляется. И на этом этапе её также надо поддержать», — заявил Путин.
«В этой связи предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 классы», — подчеркнул он.
Он отметил, что все дети получат одинаковую поддержку вне зависимости от уровня доходов семей.
Читайте также: Бесплатное горячее питание в начальной школе будет обеспечено всем — Путин
Власти Забайкальского края оперативно отреагировали на призыв главы российского государства Владимира Путина предоставлять выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно, прозвучавший в послании Федеральному собранию:
«Единовременная выплата за первенца предоставляется в размере 23,6 тысячи рублей. В Забайкалье с 1 января 2019 года родилось более трех тысяч детей, 2422 семьи уже получили выплату за первенца. При рождении второго и последующих детей полагается материнский капитал. В 2019 году на выплаты материнского капитала федеральный бюджет выделил Забайкалью 353,5 миллиона рублей».
Об этом: Забайкалье отреагировало на призыв Путина о выплатах на ребёнка
Президент о безопасности России:
«Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю».
«Мы никого не догоняем. А наоборот, другим государствам только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия»
Глава государства подчеркнул важность сохранения равной и справедливой доступности к очному высшему образованию. Бюджетных мест должно с каждым годом становиться всё больше, при этом их должны в приоритетном порядке получать вузы в регионах, сказал он.
Читайте подробнее: Путин предложил увеличить в вузах количество бюджетных мест
В России в 2020 году необходимо завершить реформирование надзорно-контрольной системы за бизнесом, заявил 15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Подробности в материале: Путин призвал завершить реформу надзорно-контрольной системы за бизнесом
В Татарии в рамках продвижения социальных контрактов, о расширении которых говорил Владимир Путин в послании, до 1 июля 2020 года министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики должно доработать и внедрить модуль «Реестр бедных» государственной информационной системы «Социальный регистр населения Республики Татарстан».
Ранее кабинет министров региона подписал меморандум о взаимопонимании с Международным банком реконструкции и развития по направлению «Содействие в совершенствовании подходов к предоставлению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта».
В 2020 году, по словам премьер-министра РТ Алексея Песошина, «планируется продолжить работу по выработке конкретных, системных мер по выводу из «зоны» бедности, расширению и совершенствованию механизма применения социального контракта».
«Россия обязана защитить правду о победе над фашизмом. Будет создан крупнейший архив о событиях Великой Отечественной войны. Как страна-победительница, Россия обязана это сделать», — отметил Путин.
Читайте подробнее: Россия обязана защитить правду о победе над фашизмом — Путин
Путин о Конституции России: считаю, что необходимости в новой Конституции нет.
Не ожидали? Громкое заявление об иностранном гражданстве от Путина!
В России нужно развивать раздельный сбор бытовых отходов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства также указал на необходимость системы экологического мониторинга.
Подробности в материале: Путин предложил развивать раздельный сбор мусора
Путин предложил поправки в Конституции:
«Россия может быть Россией только как суверенное государство» — о приоритете Конституции в нашем правовом пространстве.
Решения международных органов могут действовать только в той части, в которой не противоречат Конституции
Актив архангельского отделения ОНФ смотрит послание Путина.
Фото: Галина Мещерякова
Путин предложил поправку к Конституции: главы субъектов, министры, руководители федеральных органов и судьи не могут иметь иностранное гражданство
Некоторые слушатели в зале сильно запереживали после слов об иностранном гражданстве…
Путин о требованиях к президенту:
Постоянное проживание не менее 25 лет, отсутствие иностранного гражданства и вида на жительства
Более тысячи школ искусств обветшали и не пригодны для занятий в России. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.
«Сейчас более тысячи помещений, где размещены такие учебные заведения, обветшали и просто не пригодны для занятий. Прошу правительством помочь регионам привести их в порядок. И прошу регионы не забывать — это ваша обязанность», — заявил Путин.
Читайте также: Более тысячи школ искусств не пригодны для занятий — Путин
Предсказуемо низкий уровень инфляции установился в России. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин назвал российскую инфляцию предсказуемо низкой
Путин предложил расширить и укрепить полномочия местного самоуправления
Россия обеспечила свою обороноспособность на десятилетия вперед, но она никому не угрожает и не стремится навязывать свою волю. Об этом в послании Федеральному собранию заявил президент страны Владимир Путин.
Подробности в материале: Россия обеспечила свою обороноспособность на десятилетия вперед — Путин
МРОТ не может быть меньше размера прожиточного минимума. Это надо закрепить в Конституции, сказал Путин
Путин считает эффективной работу Госсовета.
Путин предложил повысить роль губернаторов для принятия решений на федеральном уровне.
Президент в настроении. Шутит.
«В настоящее время назрел серьезный разговор о стабильности и безопасности миропорядка», — заявил Путин.
Об этом: Назрел серьезный разговор о безопасности миропорядка — Путин
Путин согласился увеличить полномочия Федерального собрания на формирование правительства.
Путин предложил доверить Госдуме утверждение главы правительства и других федеральных чиновников.
С 1 сентября классным руководителям школ начнут выплачивать дополнительно 5 тыс. рублей. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.
«Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную оплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета», — заявил Путин.
«Здесь тоже много споров — это же обязанности регионов… но всё-таки кто такой классный руководитель? Это воспитатель. А это всё-таки федеральная функция», — указал он.
Читайте также: Путин: классным руководителям выделят 5 тыс. руб. из федерального бюджета
Президент не вправе будет отказать Госдуме в утверждении главы правительства.
Но Россия должна остаться сильной президентской республикой. Поэтому президент будет вправе отстранить премьер-министра.
Россия не будет никому ничего навязывать в сфере вооружений. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Глава государства также отметил, что Россия в военной сфере никого не догоняет, наоборот, другим государствам только предстоит создать оружие, которым уже обладает РФ.
Читайте подробнее: Россия никому не угрожает — Путин
«У нас не может быть доморощенной законности в одном или другом регионе», — заявил Путин.
В Конституции РФ нужно закрепить статус и роль Госсовета, считает президент.
Об этом: В Конституции РФ надо закрепить статус и роль Госсовета — Путин
Губернатор Мурманской области в окружении коллег перед оглашением послания президента Федеральному собранию
Источник: https://www.instagram.com/chibis.andrey
В России необходимо ежегодно увеличивать число бюджетных мест в вузах. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.
«Предлагаю ежегодно увеличивать число бюджетных мест в вузах. Причём — что я сейчас скажу, чрезвычайно важно, — в приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы. Именно в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров», — заявил Путин.
«Нужно увеличивать не просто цифры приёма, а с участием бизнеса, работодателей заняться развитием университетов и вузов в регионах, включая укрепление учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры», — указал он.
Подробности в материале: Путин призвал отдавать приоритет размещения бюджетных мест вузов в регионах
Президент России Владимир Путин рассказал о том, какие требования должны быть у кандидата на главный пост в России. Об этом он сообщил 15 января по время оглашения своего послания к Федеральному собранию РФ.
Об этом: Путин рассказал о требованиях к кандидату в президенты России
«Возникли угрозы, о которых раньше никто не задумывался. А зря», — сказал Путин.
Россия должна оставаться сильной президентской республикой, считает Путин.
Подробности в материале: Россия должна оставаться сильной президентской республикой — Путин
«Мы должны создать собственные технологии и стандарты, которые определяют будущее», — подчеркнул президент.
Подробности в материале: Собственные технологии и стандарты нужны для будущего РФ — Путин
Путин: России нужна система, гибкая внутри, но незыблемая в главном — в интересах России
«Россия — это мы. Я имею в виду не только тех, кто в этом зале находится», — сказал Путин
Владимир Путин завершил оглашение послания. 1 час 15 минут.
Послание президента завершилось. Звучит гимн
В 2020 году необходимо завершить развёртывание сети фельшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в России. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.
«В этом году мы должны в полном объёме завершить развёртывание сети фельдшерско-акушерских пунктов. Но это не значит, что все проблемы с ФАПами решены. Хочу подчеркнуть, что смысл их работы не в том, чтобы выписывать справки и направления и с ходу спроваживать людей в райцентры. У специалистов на местах должны быть возможности оказывать реальную помощь людям, использовать современное оборудование и скоростной интернет», — заявил Путин.
«Я прошу Общероссийский народный фронт взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта ФАПов», — указал он.
Читайте также: Путин попросил ОНФ проконтролировать строительство ФАПов
Президент России Владимир Путин заявил, что изменения Конституции должны прямо гарантировать приоритет основного закона РФ в российском правовом пространстве.
Читайте подробнее: Изменения в Конституции России должны гарантировать ее приоритет — Путин
«В российских регионах не должно быть доморощенной законности. Вертикаль власти здесь надо сохранять», — отметил Путин.
Читайте также: В регионах РФ надо сохранить вертикаль власти — Путин
Ежегодное послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию 15 января 2020 года продолжалось 1 час 10 минут.
Читайте также: Послание президента РФ продолжалось 1 час 10 минут
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил доверить Госдуме утверждение главы правительства РФ и других федеральных чиновников.
Об этом: Путин предложил выбирать и назначать премьер-министра Госдуме
В новом учебном году 2020 года будет существенно изменён порядок приёма в вузы по медицинским специальностям. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.
«Предлагаю в новом учебном году существенно изменить порядок приёма в вузы по медицинским специальностям», — заявил Путин.
«По «специальности «лечебное дело» 70% бюджетных мест станут целевыми. По специальности «педиатрия» — 75%. Квоты на целевой приём будут формироваться по заявкам регионов Российской Федерации. Но они, в свою очередь, должны предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам, чтобы специалисты приходили на работу именно туда, где их ждут», — отметил он.
Подробности в материале: Медицинские специальности: Путин предложил расширить целевое обучение
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России не может быть ниже прожиточного минимума. Такое правило необходимо закрепить в Конституции РФ. Об этом в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом: Путин предложил закрепить размер МРОТ в Конституции РФ
Президент России Владимир Путин считает, что новую конституцию РФ принимать не следует, однако из статьи про сроки президентства можно убрать оговорку «подряд». Он сообщил об этом 15 января в ходе оглашения своего послания к Федеральному собранию РФ.
Подробности в материале: Путин считает возможным убрать слово «подряд» из статьи о сроках президента
В 2019 году в ряде регионов происходили перебои с поставками лекарств — впредь такая ситуация возникать не должна. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.
«В прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств. Потому что закупки оказались фактически сорванными. И некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров: не беда, объявим новые конкурсы… Но, а люди-то оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств. Обращаю внимание: такие ситуации никогда больше не должны повторяться», — заявил Путин.
Читайте подробнее: Путин отчитал чиновников за легкомысленное отношение к поставкам лекарств
Расходы на реализацию предложений президента России по материнскому капиталу составят около 100 млрд рублей в этом году, заявил глава Минтруда Максим Топилин.
Читайте подробнее: Расходы на маткапитал составят в 2020 году 100 млрд рублей — Топилин
«Бедность можно победить не дополнительными финансовыми выплатами, а справедливым распределением национального богатства и резким расширением возможностей для людей зарабатывать деньги», — написал на своей странице в Facebook политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков.
Подробности в материале: Дополнительными выплатами бедность в России не победить — политолог
Для ускорения экономического роста в России необходимо создать благоприятные условия для инвестиций. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.
«В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл. Серьёзно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, развитие промышленности, сельского хозяйства, сельских услуг», — заявил Путин.
Об этом: Путин призвал ускорить принятие закона о защите капиталовложений
Налоговые вычеты для бизнеса в регионах на две трети могут быть компенсированы средствами из федерального бюджета. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.
«Сегодня у субъектов федерации есть право предоставлять так называемый инвестиционный налоговой вычет — трёхлетнюю льготу по налогу на прибыль. Но они редко используют эту возможность, потому что региональные бюджеты теряют эти поступления», — заявил Путин.
«В этой связи предлагаю за счёт федеральных средств компенсировать регионам две трети их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета», — подчеркнул он.
Читайте подробнее: Путин предложил компенсировать налоговые вычеты в регионах из бюджета РФ
Россия смогла обеспечить свою обороноспособность на десятилетия вперёд. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.
«Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем. А наоборот, другим ведущим государствам мира ещё только предстоит создание оружие, которым обладает Россия», — заявил Путин.
Обороноспособность страны «обеспечена на десятилетия вперёд», хотя расслабляться нельзя, указал президент.
Читайте также: Обороноспособность России обеспечена на десятилетия вперёд — Путин
Пять ядерных держав — постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций — несут ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, именно эти страны должны подать пример.
«Эти нации должны устранить предпосылки для глобальной войны, выработать обновленные подходы для обеспечения стабильности, которые будут в полной мере учитывать современные аспекты современных международных отношений», — подчеркнул российский лидер.
Об этом: Путин призвал ядерные державы устранить предпосылки для глобальной войны
В Конституции России необходимо закрепить требования по гражданству для лиц, занимающих критически важные должности для обеспечения безопасности страны. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.
«Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательное требование к лицам, которые занимают должности критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны. А именно: главы субъектов РФ, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители других федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, позволяющий проживать постоянно на территории другого государства», — заявил Путин.
Читайте подробнее: Путин предложил закрепить требования к высшим чиновникам об их гражданстве
В Конституцию можно внести поправку, предполагающую ограничение по числу президентских сроков подряд. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.
«Обсуждается положение, что одно лицо не должно занимать должность президента РФ более двух сроков подряд. Не считаю вопрос принципиальным, но согласен с этим», — заявил Путин.
Читайте подробнее: Путин поддержал ограничение по числу президентских сроков подряд
в Конституции России необходимо закрепить принципы единой системы публичной власти. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.
«Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти. Выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления, самого близкого к людям, могут и должны быть расширены и укреплены», — заявил Путин.
Об этом: Путин призвал расширить возможности местного самоуправления
В Конституции России нужно закрепить ряд стандартов социального обеспечения. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.
«Считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения. У нас это в законе есть, надо закрепить это в Конституции», — заявил Путин.
«А также закрепить принципы достойного пенсионного обеспечения, имея в виду здесь и регулярную индексацию пенсий», — подчеркнул он.
Читайте подробнее: Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий
В России необходимо повысить роль губернаторов в выработке государственных решений федерального уровня. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.
«Считаю необходимым кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне», — заявил Путин.
В 2020 году был возрождён Госсовет, в работе которого участвуют главы всех регионов.
«За прошедшее время он показал свою высокую эффективность. … Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующую роль и статус Государственного совета», — указал президент.
Подробности в материале: Путин предложил закрепить в Конституции роль и статус Госсовета
Федеральное собрание готово взять на себя ответственность за формирование правительства. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.
«Все фракции, представленные в Госдуме, полагают, что Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства», — заявил Путин.
В настоящее время президент лишь получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства России, а затем уже сам назначает и главу правительства, и его заместителей, и министров.
«Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства РФ, а затем по его представлению, по представлению председателя правительства — всех вице-премьеров и федеральных министров», — указал Путин.
Об этом: Путин: Госдума готова к формированию правительства РФ
Россия должна оставаться сильной президентской республикой. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.
«Убеждён, что наша страна с её огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться и просто стабильно существовать в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой», — заявил Путин.
За президентом должно оставаться право определять задачи деятельности правительства, как и право отстранять от должности председателя правительства, его замов и его министров.
Также за президентом должно сохраняться управление вооружёнными силами и правоохранительной системой.
Подробности в материале: Россия должна оставаться сильной президентской республикой — Путин
Основной закон должен закрепить независимость судей, а также порядок смещения с должности. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.
«Считаю необходимым предусмотреть в Конституции полномочия Совета Федерации по представлению президента России отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса судьи», — заявил Путин.
Предложение сделано исходя из сложившейся практики, этого «явно сегодня не хватает», добавил президент.
Читайте подробнее: Путин: нужно закрепить в Конституции порядок отрешения судей от должности
Голосование по поправкам в Конституцию должно стать условием для принятия каких-либо окончательных решений по этой части. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.
«Поправки, которые предстоит обсуждать, не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры и действующего закона через принятие соответствующих конституционных законов», — заявил Путин.
«Вместе с тем, учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти — считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации. И только по их результатам принимать окончательное решение», — подчеркнул он.
Об этом: Путин предложил провести голосование по поправкам в Конституцию
Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, патриарх Кирилл и Александр Жуков слушают послание президента Федеральному собранию РФ. Цитата из видео. duma.gov.ru
Фото: Дарья Антонова © ИА REGNUM
Как оказалось, в сложных конструкциях предложенного президентом преобразования политической системы страны есть много неоднозначных моментов, которые не совсем понятно как трактовать:
По его словам, логично предположить, что Дума может заблокировать любого министра одним голосованием. Это колоссально расширяет права Думы, но никак не повышает её ответственности, на чём настаивал президент. Значит, скорее всего, речь идёт о формировании Думой кабинета при возможности президентом отправить в отставку как весь кабинет, так и любого из её членов.
Читайте подробнее: В сложных конструкциях реформы политсистемы РФ можно и запутаться — эксперт
Исполняющий обязанности вице-премьера России Виталий Мутко заявил, что статус Государственного совета будет изменен, и он станет частью структуры исполнительной власти.
Об этом: Статус Государственного совета будет изменен — Мутко
Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
В России образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Соответствующее распоряжение 15 января подписал президент России Владимир Путин.
Об этом: Путин создал рабочую группу для поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин проведёт встречу с участниками рабочей группы по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Указано, что президент намерен «встретиться с созданной рабочей группой». Мероприятие намечено на 16 января.
Читайте подробнее: Путин встретится с членами группы по поправкам в Конституцию
Алтайский политолог Константин Лукин прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, после которого последовала отставка российского правительства. По его мнению, «Путин перезагрузил государство».
Об этом: «Путин перезагрузил государство»: о послании президента РФ
Читайте также: Что смущает новосибирцев в послании президента
Дмитрий Медведев прокомментировал свою отставку в контексте «фундаментальных изменений» в Конституции. Но, кроме этого, смена премьера может быть связана и с новой позитивной социальной программой, которую сейчас стремится выдвинуть Кремль. В этом уверен политолог Михаил Нейжмаков.
«Обратим внимание, что и основная часть послания президента касается именно социальных вопросов, а на совещании по подготовке данного документа, прошедшем 13 января, в преддверии его оглашения, из вице-премьеров, кроме Антона Силуанова, присутствовала только Татьяна Голикова, куратор социального блока», — отметил специалист.
Читайте подробнее: Смена премьера РФ связана с новой социальной программой Кремля — политолог