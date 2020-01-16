11:57 15.01.2020

Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал журналистам о своём видении послания президента РФ Федеральному Собранию. Глава региона на первое место поставил борьбу со стагнацией роста доходов населения.

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Подробности в материале: Послание президента: губернатор Рязанской области назвал приоритеты

«В ожидании очередного послания президента. Вот интересно, оправдаются ли ожидания? Или хотя бы их небольшая часть? И вообще, кто-то что-то ждёт?» — написала она.

Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя (КПРФ) выложила на своей странице в социальной сети Facebook фотографии из Центрального выставочного зала «Манеж», где вскоре президент Российской Федерации Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев поехал в Москву со шлейфом протестов и медийными скандалами.

«Все ждут послания как праздник, а для меня это постановка задач. Ну, наверное, это тоже можно назвать праздником», — цитирует телеграм-каналы Фурсенко.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко считает, что для всех послание — праздник, а для него — постановка задач, хотя тоже праздник.

12:05 15.01.2020

Губернатор Рязанской области Николай Любимов считает, что президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию подведёт итоги реализации нацпроектов. Об этом он рассказал журналистам перед началом оглашения послания.

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Об этом: Путин подведёт итоги реализации нацпроектов — мнение

12:05 15.01.2020 Началось ежегодное послание Владимира Путина к Федеральному собранию — 16-е по счёту. Прошлогоднее оказалось самым длинным за всю историю этих мероприятий.

12:06 15.01.2020 «Нам нужно не откладывая решать задачи», — начал Путин.

12:06 15.01.2020 Реализация нацпроектов требует прямого диалога с гражданами — Путин.

12:07 15.01.2020 «Судьба России и ее историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет», — Путин начал послание с темы демографии.

12:08 15.01.2020 Число рождений вновь падает — заявил Путин.

12:09 15.01.2020 Путин: «Мы вступили в сложный демографический период». «Число рождений на одну женщину составило 1,5. Для нашей страны — мало. Для сравнения: 1,3 было в 1943 году», — отметил президент.

12:10 15.01.2020 «Наша историческая обязанность — ответить на этот вызов», — сказал Путин. Он поставил задачу выйти на показатель 1,7.

12:11 15.01.2020 «Нельзя так работать, ну вы чего?» — обратился Путин к главам регионов по обеспеченности яслями.

12:11 15.01.2020 «Так работать нельзя», — обратился Путин с критикой в адрес глав регионов.

12:12 15.01.2020 Коэффициент рождаемости в России снизился до 1,5 ребёнка на женщину. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию. «Судьба России, её историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет», — заявил Путин. «Сегодня нас почти 147 млн человек. Но мы вступили в очень сложный демографический период. Его особенность в том, что меры, которые мы приняли с середины 2000-х годов, — нам удалось добиться положительных результатов, выйти на естественный прирост населения, школьников становится всё больше. Но семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает», — указал президент. Об этом: «Для нашей страны мало» — Путин о коэффициенте рождаемости в России

12:12 15.01.2020 «80% семей с низкими доходами — это семьи с детьми», — сказал Путин.

12:12 15.01.2020 Рождаемость в России вновь падает, заявил 15 января президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Читайте подробнее: Путин заявил о падении рождаемости в России

12:13 15.01.2020 «Темпы изменений в России должны нарастать с каждым годом. Изменения должны происходить с ощутимыми для граждан страны результатами», — отметил Путин. Подробности в материале: Темпы изменений в России должны нарастать с каждым годом — Путин

12:14 15.01.2020 ВАЖНО! Путин предлагает выплаты семьям на детей до 7 лет.

12:14 15.01.2020 На первом этапе — выплаты 5,5 тыс. в месяц. Далее — до 11 тыс. на ребёнка в месяц.

12:14 15.01.2020 «Когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются. Этого нельзя допустить», — сказал Путин о поддержке семей с детьми. Он предложил предусмотреть ежемесячные выплаты для детей с 3 до 7 лет с 1 января 2020 года.

12:14 15.01.2020 Новые меры поддержки распространятся на семьи с низким уровнем дохода.

12:16 15.01.2020 Правительство должно обновить принципы социального контракта.

12:17 15.01.2020 «Регионы начали внедрять механизмы госконтракта, но его влияние низкое. Поэтому прошу правительство обновить принципы госконтракта, чтобы уже в 2021 году внедрить механизм в регионах», — сказал Путин.

12:17 15.01.2020 В 2024 году Россия должна достичь коэффициент рождаемости в 1,7 детей на одну женщину, и ключевым элементом новой демографической политике должно стать обеспечение яслями. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию. «В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7», — заявил Путин. По его словам, важнейший вопрос в этом направлении — обеспечение яслями. «Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тыс. новых мест в яслях. Однако за 2018−2019 годы вместо 90 тыс. таких мест создано всего 78 тыс. Из них реально предоставлено малышам может быть 37,5 тыс. На остальные до сих пор не получена образовательная лицензия», — заявил президент. Читайте подробнее: «Готовы лишь 37,5 тыс. мест в яслях» — Путин раскритиковал чиновников

12:17 15.01.2020 Программу маткапитала продлят минимум до 2026 года.

12:18 15.01.2020 Программа маткапитала будет продлена до 31 декабря 2026 года. «Только этого уже недостаточно», — заявил Владимир Путин. Уже при рождении первенца семья получит маткапитал в теперешнем объеме.

12:18 15.01.2020 Маткапитал будут выдавать уже при рождении первого ребёнка.

12:19 15.01.2020 «Выплаты нуждающимся семья в России примерно составят 11,5 тысяч рублей», — заявил Путин. Читайте также: Примерно выплаты нуждающимся семья составят 11,5 тыс. рублей — Путин

12:19 15.01.2020 Путин предлагает увеличить маткапитал до 616 тыс. рублей.

12:20 15.01.2020 Низкий уровень доходов семей с детьми ставит под угрозу демографические перспективы России. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию. «Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему будущему: это низкие доходы значительной части наших граждан. Порядка 70−80% семей с низкими доходами — это семьи с детьми. Часто даже если работает не один, а оба родителя, доходы очень скромны», — заявил Путин. Подробности в материале: «70−80% семей с низкими доходами — это семьи с детьми» — Путин

12:20 15.01.2020 «Предлагаю увеличить маткапитал на 150 тыс. рублей», — заявил Владимир Путин.

12:20 15.01.2020 Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно с 1 января 2020 года. Подробности в материале: Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей до 7 лет

12:21 15.01.2020 «Мы уже приняли решение, что для семей с тремя детьми государство погасит ипотеку на 450 тыс. рублей».

12:22 15.01.2020 Всех учеников школ с 1 по 4 класс предложено обеспечивать горячим питанием в учебных учреждениях.

12:23 15.01.2020 В настоящее время в России не хватает мер поддержки для семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию. «Когда ребёнку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются. И значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами. Как это и происходит. Этого нельзя допустить», — заявил Путин. Подробности в материале: Путин предложил выплаты на детей от трёх до семи лет

12:23 15.01.2020 Деньги на питание школьников будут изыскивать в федеральном, региональных и муниципальных бюджетах.

12:24 15.01.2020 «При рождении первенца семья получит право на материнский капитал. Его размер увеличится и составит 466 тысяч 616 рублей», — заявил Путин. Об этом: При рождении первенца маткапитал составит 466 тыс. 616 рублей — Путин

12:24 15.01.2020 Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ожидании послания президента РФ. Instagram gubernovgorod

12:25 15.01.2020 «Нужно создать в школах необходимую инфраструктуру, наладить снабжение качественными продуктами», — заявил президент. В тех регионах, где есть техническая готовность, начнут с 1 сентября 2020 года обеспечивать школьников бесплатным горячим питанием.

12:25 15.01.2020 «Семья — это крепкая связь нескольких поколений», — заявил Путин.

12:27 15.01.2020 Послание президента Федеральному собранию. onf.ru

12:27 15.01.2020 Материнский капитал в России будут выдавать уже при рождении первого ребёнка, а программа маткапитала будет продлена как минимум до 31 декабря 2026 года. Об этом в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Программа маткапитала будет продлена до 2026 года — Путин

12:27 15.01.2020 Путин: «Прошу правительство совместно с регионами определить — сколько необходимо дополнительных школьных мест»

12:28 15.01.2020 https://www.instagram.com/p/B7VXfqWogv5/ Председатель Госсобрания Якутии Пётр Гоголев, глава Якутии Айсен Николаев перед началом оглашения Послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию

12:28 15.01.2020 На оглашении послания. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

12:29 15.01.2020 «Современными должны стать занятия музыкой, живописью», — заявил Путин. Многие здание, где проходят такие занятия, обветшали, отметил президент.

12:30 15.01.2020 С 1 сентября введут доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей на средства федерального бюджета.

12:30 15.01.2020 Владимир Путин оглашает послание. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

12:30 15.01.2020 Материнский капитал в России стоит увеличить на 150 тыс. рублей, заявил президент Владимир Путин. Читайте также: Путин предложил добавить к маткапиталу ещё 150 тыс. рублей

12:30 15.01.2020 Журналисты работают. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

12:31 15.01.2020 Путин: все параметры зарплат по указам 2012 года должны строго соблюдаться.

12:31 15.01.2020 Первая задача для властей Татарии была фактически поставлена с первых слов Владимира Путина, который начал своё послание Федеральному собранию со слов о ситуации с демографией, которая оставляет желать лучшего. В республике рождаемость четыре года подряд падает, а смертность постепенно догоняет её. Разрыв по итогам 2019 года составил всего 238 человек — пока в пользу родившихся, то есть 43 180 родившихся против 42 942 умерших. Читайте подробнее: Послание президента фактически определило первоочередную задачу для Татарии

12:32 15.01.2020 Манеж. 15 января 2020 года. Послание президента. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

12:32 15.01.2020 Президент РФ Владимир Путин предложил превосходный демографический пакет, считает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»). Подробности в материале: Шеин: Путин предложил превосходный демографический пакет

12:32 15.01.2020 Социальные контракты пока не проявили себя в качестве эффективного инструмента сокращения бедности. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию. «Регионы уже начали внедрять механизмы социального контракта, но его эффективность пока крайне низкая, и на снижение бедности влияние слабое», — заявил Путин. «Поэтому прошу правительство учесть опыт пилотных проектов и обновить сами принципы социального контракта. И во-вторых, расширить финансовую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах Федерации», — продолжил президент. Подробности в материале: Эффективность социальных контрактов крайне низкая — Путин

12:33 15.01.2020 Владимир Путин говорит о поддержке семей с детьми. Послание 15 января 2020 года. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

12:34 15.01.2020 Путин: в прошлом году продолжительность жизни в РФ превысила 73 года — на 8 лет больше, чем в 2000 году. Уровень младенческой смертности достиг исторического минимума.

12:34 15.01.2020 «Укрепление семьи позволит гарантировать развитие России как большой и успешной страны», — заявил Путин. Подробности в материале: Укрепление семьи гарантирует развитие РФ как успешной страны — Путин

12:34 15.01.2020 Говоря о мерах поддержки рождаемости, семьи, Владимир Путин особо упомянул введение на Дальнем Востоке льготной ипотеки под 2% годовых. Читайте подробнее: В послании Путин отметил льготную ипотеку для Дальнего Востока

12:35 15.01.2020 Владимир Путин: «Человек думает о своей жизни». Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

12:36 15.01.2020 Путин: «В первичном звене здравоохранения больше всего чувствительных для людей проблем». «У специалистов на местах должны быть возможности оказывать реальную помощь людям». На решение этих задач выделено 550 млрд рублей.

12:36 15.01.2020 Программа материнского капитала будет продлена ещё на пять лет. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию. «Программа материнского капитала. Её главная цель, смысл — помочь семьям, принимающим решение о рождении второго ребёнка. Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Знаю, что часто звучит волнующий для многих людей вопрос — что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу», — заявил Путин. «Минимум до 31 декабря 2026 года», — подчеркнул он. Об этом: Путин: программу материнского капитала продлят как минимум до 2027 года

12:37 15.01.2020 Путин предложил заняться решением жилищных проблем фельдшеров и врачей, «особенно в сёлах».

12:37 15.01.2020 «Сейчас в России насчитывается 19 млн школьников. Это на 6 млн больше, чем в 2010 году. Замечательно, что так много учеников, но нужно уточнить, сколько необходимо дополнительных школьных мест», — заявил Путин. Читайте также: Путин попросит уточнить, сколько дополнительно нужно мест в школах

12:37 15.01.2020 Регионам предстоит предоставлять гарантии выпускникам медвузов.

12:38 15.01.2020 «Социальное развитие — приоритет послания Владимира Владимировича Путина!» — написал на своей странице в соцсетях глава Татарии Рустам Минниханов. Он также разместил фото главы государства. https://www.instagram.com/p/B7Vd7xgo6FS/

12:38 15.01.2020 Глава государства отметил, что количество школьников значительно выросло по сравнению с 2010 годом. Теперь оно составляет 19 млн человек. Подробности в материале: Путин попросил о поправках к нацпроекту «Образование»

12:38 15.01.2020 Путин знает о перебоях с поставками лекарств в регионах.

12:39 15.01.2020 По приоритетным направлениям высшего медицинского образования установят долю 70% и выше на целевое обучение, например педиатрию. Квоты на прием будут формироваться по заявкам регионов. В ординатуре по самым дефицитным направлениям установят 100% целевое обучение.

12:39 15.01.2020 «Такое больше не должно повторяться», — заявил президент.

12:40 15.01.2020 Материнский капитал смогут получать семьи при рождении первенца. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию. «Новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны вступить с 1 января 2020 года: уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объёме», — заявил Путин. После индексации с января 2020 года — это 466 тыс. 617 рублей, уточнил он. «Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго и последующего ребёнка. Такая поддержка даст семье возможность подготовиться к рождению второго ребёнка», — указал президент. Подробности в материале: 466,6 тыс. рублей за первенца — Путин огласил новые решения по маткапиталу

12:40 15.01.2020 В России продолжительность жизни превысила 73 года, заявил 15 января президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Читайте также: Продолжительность жизни в России превысила 73 года, заявил Путин

12:40 15.01.2020 Беспрецедентное по заявленным мерам господержки послание!

12:40 15.01.2020 Ситауции, когда нужные лекарства нельзя достать, не должны повторяться — Путин

12:42 15.01.2020 Путин: по итогам прошлого года инфляция составила 3%. Это ниже установленного ориентира 4% В прежние годы инфляция фактически была налогом на всех граждан страны

12:42 15.01.2020 В 2021 году темпы роста должны быть выше среднемировых — Путин

12:42 15.01.2020 «На решение проблем в первичном звене здравоохранения выделено 550 млрд рублей», — сказал Путин. Подробности в материале: На решение проблем в первичном звене выделят 550 млрд рублей — Путин

12:43 15.01.2020 Путин выступил за гарантии инвесторам в сфере налогообложения

12:43 15.01.2020 Прирост инвестиций должен составлять не менее 5% — Путин.

12:43 15.01.2020 Материнский капитал будет увеличен на 150 тыс. рублей в 2020 году для семей с двумя детьми. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию. «Предлагаю увеличить материнский капитал ещё на 150 тыс. рублей. Право на эти дополнительные средства семья получит уже при рождении второго ребёнка. Таким образом, общий размер маткапитала для семьи с двумя детьми составит 616 тыс. 617 рублей», — заявил Путин. Подробности в материале: Семьи с двумя детьми получат ещё 150 тыс. рублей маткапитала — Путин

12:44 15.01.2020 Путин предложил компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от применения налогового вычета.

12:44 15.01.2020 Инвестиционный налоговый вычет — регионам будут возмещать две трети расходов.

12:45 15.01.2020 Алтайскому краю предстоит приложить немало усилий, чтобы исполнить сказанное в послании российского президента Владимира Путина Федеральному собранию по поводу обеспечения питанием школьников. Алтайские законодатели до сих пор не могут изыскать на эти цели в бюджете достаточные средства. К примеру, на те, что выделяются, сельские малообеспеченные дети из Локтевского и Горняцкого районов, могут поесть в школьной столовой только пять раз в месяц. Читайте подробнее: Алтайские сельские дети питаются хуже, чем полицейские собаки

12:46 15.01.2020 Экономике нужны «длинные деньги» — Путин.

12:46 15.01.2020 Путин о 210 УК РФ, по которой все сотрудники подпадают под статью. Теперь сотрудникам правоохранительных органов требуются дополнительные доказательства.

12:46 15.01.2020 Вопрос лекарственного обеспечения, о котором говорил Владимир Путин в своём послании, особо остро для больных наследственным заболеванием — муковисцидозом встал в конце ноября 2019 года. По стране прошли одиночные пикеты родителей, чьи дети больны. Основанием для протестов стало замещение лекарств на отечественные аналоги, действие которых на детей пока не изучено до конца. «В безвыходном положении»: родители тяжело больных детей вышли на улицу

12:47 15.01.2020 Не менее 80 из 300 крупнейших предприятий до конца года должны перейти к технологиям, уменьшающим выбросы.

12:47 15.01.2020 Школьные учителя должны получать по меньшей мере 5 тыс. рублей за классное руководство при сохранении других дополнительных выплат, заявил президент. Читайте также: Руководителям школьных классов нужна доплата в 5 тыс. рублей — Путин

12:47 15.01.2020 Тема экологии также широко представлена в послании.

12:48 15.01.2020 Если бы ещё все, о чем говорит президент, заработало!

12:48 15.01.2020 Путин предложил развивать раздельный сбор мусора

12:48 15.01.2020 Поручения президента РФ Владимира Путина в части введения пособий на детей с 3 до 7 лет, а также в сфере продления программы маткапитала до конца 2026 года, его увеличения и распространения на первого ребёнка будут способствовать желанию граждан иметь детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Об этом: Нилов: поручения послания Путина будут способствовать рождению детей

12:48 15.01.2020 Меры по поддержке семей с детьми позволят гражданам России вложить в решение жилищной проблемы свыше 1 млн рублей. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию. «При рождении третьего ребёнка государство гасит за семью 450 тыс. рублей её ипотечного кредита. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 млн рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров — это почти половина стоимости квартиры или дома», — заявил Путин. Подробности в материале: Маткапитал покроет в ряде регионов до половины стоимости дома — Путин

12:48 15.01.2020 Владимир Путин перед оглашением послания. kremlin.ru

12:48 15.01.2020 Путин потребовал больше не допустить ситуаций с перебоями в поставках жизненно важных лекарств. Читайте подробнее: Перебоев в поставках жизненно важных лекарств быть не должно — Путин

12:49 15.01.2020 Каждый второй ученый России будет моложе 40 лет к середине десятилетия — Путин.

12:49 15.01.2020 Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко считает, что области нужна сильная социальная политика и адресная работа с каждой семьей. Читайте также: Нужна сильная социальная политика: глава Сахалина о послании Путина

12:49 15.01.2020 А вот так работают журналисты на послании На оглашении послания. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

12:50 15.01.2020 В 2019 году в Татарии, в том числе в рамках нацпроектов, было построено восемь школ на 6521 место, 30 детских садов на 6370 мест, 12 детских оздоровительных лагерей, девять модульных врачебных амбулаторий, 113 спортивных объектов.

12:50 15.01.2020 Жильная проблема фельдшеров и врачей в России требует решения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства предложил заняться этим вопросом, обратив особое внимание на ситуацию в сёлах. Подробности в материале: Путин обратил внимание на жилищную проблему сельских врачей

12:50 15.01.2020 «Право на риск» — Путин высказался об условиях для венчурного предпринимательства

12:51 15.01.2020 Техническая сторона. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

12:51 15.01.2020 Темой выступления стали и отечественные программные продукты в ИТ

12:52 15.01.2020 Путин предложил увеличить доступность интернета в России

12:52 15.01.2020 Когда нет места в зале. Послание президента. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

12:52 15.01.2020 «Для России 9 мая — святой праздник», — Путин

12:53 15.01.2020 «России нужно переходить на экономику замкнутого цикла», — считает Путин. Читайте также: Нужно переходить на экономику замкнутого цикла — Путин

12:53 15.01.2020 «Мы должны защитить правду о Победе», — Путин. В России будет создан комплекс архивных документов по Второй мировой войне

12:55 15.01.2020 Учеников начальных школ в России обеспечат бесплатным горячим питанием. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию. «Когда ребёнок идёт в школу, у родителей и особенно у мам появляется больше возможности выйти на работу, получить дополнительные доходы. Однако и расходы семьи, чтобы собрать ребёнка в школу, тоже возрастают. Забот в семье прибавляется. И на этом этапе её также надо поддержать», — заявил Путин. «В этой связи предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 классы», — подчеркнул он. Он отметил, что все дети получат одинаковую поддержку вне зависимости от уровня доходов семей. Читайте также: Бесплатное горячее питание в начальной школе будет обеспечено всем — Путин

12:55 15.01.2020 Послание президента Федеральному собранию. 15.01.2020 . kremlin.ru

12:56 15.01.2020 Власти Забайкальского края оперативно отреагировали на призыв главы российского государства Владимира Путина предоставлять выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно, прозвучавший в послании Федеральному собранию: «Единовременная выплата за первенца предоставляется в размере 23,6 тысячи рублей. В Забайкалье с 1 января 2019 года родилось более трех тысяч детей, 2422 семьи уже получили выплату за первенца. При рождении второго и последующих детей полагается материнский капитал. В 2019 году на выплаты материнского капитала федеральный бюджет выделил Забайкалью 353,5 миллиона рублей». Об этом: Забайкалье отреагировало на призыв Путина о выплатах на ребёнка

12:56 15.01.2020 Президент о безопасности России: «Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю». «Мы никого не догоняем. А наоборот, другим государствам только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия»

12:56 15.01.2020 Глава государства подчеркнул важность сохранения равной и справедливой доступности к очному высшему образованию. Бюджетных мест должно с каждым годом становиться всё больше, при этом их должны в приоритетном порядке получать вузы в регионах, сказал он. Читайте подробнее: Путин предложил увеличить в вузах количество бюджетных мест

12:57 15.01.2020 В России в 2020 году необходимо завершить реформирование надзорно-контрольной системы за бизнесом, заявил 15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Подробности в материале: Путин призвал завершить реформу надзорно-контрольной системы за бизнесом

12:57 15.01.2020 В Татарии в рамках продвижения социальных контрактов, о расширении которых говорил Владимир Путин в послании, до 1 июля 2020 года министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики должно доработать и внедрить модуль «Реестр бедных» государственной информационной системы «Социальный регистр населения Республики Татарстан». Ранее кабинет министров региона подписал меморандум о взаимопонимании с Международным банком реконструкции и развития по направлению «Содействие в совершенствовании подходов к предоставлению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта». В 2020 году, по словам премьер-министра РТ Алексея Песошина, «планируется продолжить работу по выработке конкретных, системных мер по выводу из «зоны» бедности, расширению и совершенствованию механизма применения социального контракта». [[[quote-8]]]

12:58 15.01.2020 «Россия обязана защитить правду о победе над фашизмом. Будет создан крупнейший архив о событиях Великой Отечественной войны. Как страна-победительница, Россия обязана это сделать», — отметил Путин. Читайте подробнее: Россия обязана защитить правду о победе над фашизмом — Путин

12:58 15.01.2020 Путин о Конституции России: считаю, что необходимости в новой Конституции нет.

13:00 15.01.2020 Не ожидали? Громкое заявление об иностранном гражданстве от Путина!

13:00 15.01.2020 В России нужно развивать раздельный сбор бытовых отходов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства также указал на необходимость системы экологического мониторинга. Подробности в материале: Путин предложил развивать раздельный сбор мусора

13:00 15.01.2020 Путин предложил поправки в Конституции: «Россия может быть Россией только как суверенное государство» — о приоритете Конституции в нашем правовом пространстве. Решения международных органов могут действовать только в той части, в которой не противоречат Конституции

13:00 15.01.2020 Актив архангельского отделения ОНФ смотрит послание Путина. Фото: Галина Мещерякова

13:01 15.01.2020 Путин предложил поправку к Конституции: главы субъектов, министры, руководители федеральных органов и судьи не могут иметь иностранное гражданство

13:02 15.01.2020 Некоторые слушатели в зале сильно запереживали после слов об иностранном гражданстве…

13:02 15.01.2020 Путин о требованиях к президенту: Постоянное проживание не менее 25 лет, отсутствие иностранного гражданства и вида на жительства

13:02 15.01.2020 Более тысячи школ искусств обветшали и не пригодны для занятий в России. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию. «Сейчас более тысячи помещений, где размещены такие учебные заведения, обветшали и просто не пригодны для занятий. Прошу правительством помочь регионам привести их в порядок. И прошу регионы не забывать — это ваша обязанность», — заявил Путин. Читайте также: Более тысячи школ искусств не пригодны для занятий — Путин

13:03 15.01.2020 Предсказуемо низкий уровень инфляции установился в России. Об этом заявил президент Владимир Путин. Подробности в материале: Путин назвал российскую инфляцию предсказуемо низкой

13:03 15.01.2020 Путин предложил расширить и укрепить полномочия местного самоуправления

13:04 15.01.2020 Россия обеспечила свою обороноспособность на десятилетия вперед, но она никому не угрожает и не стремится навязывать свою волю. Об этом в послании Федеральному собранию заявил президент страны Владимир Путин. Подробности в материале: Россия обеспечила свою обороноспособность на десятилетия вперед — Путин

13:04 15.01.2020 МРОТ не может быть меньше размера прожиточного минимума. Это надо закрепить в Конституции, сказал Путин

13:04 15.01.2020 Путин считает эффективной работу Госсовета.

13:04 15.01.2020 Путин предложил повысить роль губернаторов для принятия решений на федеральном уровне.

13:05 15.01.2020 Президент в настроении. Шутит.

13:06 15.01.2020 «В настоящее время назрел серьезный разговор о стабильности и безопасности миропорядка», — заявил Путин. Об этом: Назрел серьезный разговор о безопасности миропорядка — Путин

13:07 15.01.2020 Путин согласился увеличить полномочия Федерального собрания на формирование правительства. Путин предложил доверить Госдуме утверждение главы правительства и других федеральных чиновников.

13:07 15.01.2020 С 1 сентября классным руководителям школ начнут выплачивать дополнительно 5 тыс. рублей. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию. «Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную оплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета», — заявил Путин. «Здесь тоже много споров — это же обязанности регионов… но всё-таки кто такой классный руководитель? Это воспитатель. А это всё-таки федеральная функция», — указал он. Читайте также: Путин: классным руководителям выделят 5 тыс. руб. из федерального бюджета

13:08 15.01.2020 Президент не вправе будет отказать Госдуме в утверждении главы правительства. Но Россия должна остаться сильной президентской республикой. Поэтому президент будет вправе отстранить премьер-министра.

13:09 15.01.2020 Россия не будет никому ничего навязывать в сфере вооружений. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Глава государства также отметил, что Россия в военной сфере никого не догоняет, наоборот, другим государствам только предстоит создать оружие, которым уже обладает РФ. Читайте подробнее: Россия никому не угрожает — Путин

13:09 15.01.2020 Послание президента Федеральному собранию. 15.01.2020 . kremlin.ru

13:10 15.01.2020 «У нас не может быть доморощенной законности в одном или другом регионе», — заявил Путин.

13:10 15.01.2020 В Конституции РФ нужно закрепить статус и роль Госсовета, считает президент. Об этом: В Конституции РФ надо закрепить статус и роль Госсовета — Путин

13:11 15.01.2020 Губернатор Мурманской области в окружении коллег перед оглашением послания президента Федеральному собранию Источник: https://www.instagram.com/chibis.andrey

13:12 15.01.2020 В России необходимо ежегодно увеличивать число бюджетных мест в вузах. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию. «Предлагаю ежегодно увеличивать число бюджетных мест в вузах. Причём — что я сейчас скажу, чрезвычайно важно, — в приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы. Именно в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров», — заявил Путин. «Нужно увеличивать не просто цифры приёма, а с участием бизнеса, работодателей заняться развитием университетов и вузов в регионах, включая укрепление учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры», — указал он. Подробности в материале: Путин призвал отдавать приоритет размещения бюджетных мест вузов в регионах

13:13 15.01.2020 Президент России Владимир Путин рассказал о том, какие требования должны быть у кандидата на главный пост в России. Об этом он сообщил 15 января по время оглашения своего послания к Федеральному собранию РФ. Об этом: Путин рассказал о требованиях к кандидату в президенты России

13:13 15.01.2020 «Возникли угрозы, о которых раньше никто не задумывался. А зря», — сказал Путин.

13:14 15.01.2020 Россия должна оставаться сильной президентской республикой, считает Путин. Подробности в материале: Россия должна оставаться сильной президентской республикой — Путин

13:14 15.01.2020 «Мы должны создать собственные технологии и стандарты, которые определяют будущее», — подчеркнул президент. Подробности в материале: Собственные технологии и стандарты нужны для будущего РФ — Путин

13:15 15.01.2020 Журналисты уже выстроились для встречи участников послания. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

13:15 15.01.2020 Путин: России нужна система, гибкая внутри, но незыблемая в главном — в интересах России

13:16 15.01.2020 «Россия — это мы. Я имею в виду не только тех, кто в этом зале находится», — сказал Путин

13:16 15.01.2020 Владимир Путин завершил оглашение послания. 1 час 15 минут.

13:16 15.01.2020 Послание президента завершилось. Звучит гимн

13:17 15.01.2020 В 2020 году необходимо завершить развёртывание сети фельшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в России. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию. «В этом году мы должны в полном объёме завершить развёртывание сети фельдшерско-акушерских пунктов. Но это не значит, что все проблемы с ФАПами решены. Хочу подчеркнуть, что смысл их работы не в том, чтобы выписывать справки и направления и с ходу спроваживать людей в райцентры. У специалистов на местах должны быть возможности оказывать реальную помощь людям, использовать современное оборудование и скоростной интернет», — заявил Путин. «Я прошу Общероссийский народный фронт взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта ФАПов», — указал он. Читайте также: Путин попросил ОНФ проконтролировать строительство ФАПов

13:18 15.01.2020 Президент России Владимир Путин заявил, что изменения Конституции должны прямо гарантировать приоритет основного закона РФ в российском правовом пространстве. Читайте подробнее: Изменения в Конституции России должны гарантировать ее приоритет — Путин

13:19 15.01.2020 «В российских регионах не должно быть доморощенной законности. Вертикаль власти здесь надо сохранять», — отметил Путин. Читайте также: В регионах РФ надо сохранить вертикаль власти — Путин

13:26 15.01.2020 Ежегодное послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию 15 января 2020 года продолжалось 1 час 10 минут. Читайте также: Послание президента РФ продолжалось 1 час 10 минут

13:26 15.01.2020 Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил доверить Госдуме утверждение главы правительства РФ и других федеральных чиновников. Об этом: Путин предложил выбирать и назначать премьер-министра Госдуме

13:27 15.01.2020 В новом учебном году 2020 года будет существенно изменён порядок приёма в вузы по медицинским специальностям. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию. «Предлагаю в новом учебном году существенно изменить порядок приёма в вузы по медицинским специальностям», — заявил Путин. «По «специальности «лечебное дело» 70% бюджетных мест станут целевыми. По специальности «педиатрия» — 75%. Квоты на целевой приём будут формироваться по заявкам регионов Российской Федерации. Но они, в свою очередь, должны предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам, чтобы специалисты приходили на работу именно туда, где их ждут», — отметил он. Подробности в материале: Медицинские специальности: Путин предложил расширить целевое обучение

13:28 15.01.2020 Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России не может быть ниже прожиточного минимума. Такое правило необходимо закрепить в Конституции РФ. Об этом в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом: Путин предложил закрепить размер МРОТ в Конституции РФ

13:28 15.01.2020 Президент России Владимир Путин считает, что новую конституцию РФ принимать не следует, однако из статьи про сроки президентства можно убрать оговорку «подряд». Он сообщил об этом 15 января в ходе оглашения своего послания к Федеральному собранию РФ. Подробности в материале: Путин считает возможным убрать слово «подряд» из статьи о сроках президента

13:33 15.01.2020 В 2019 году в ряде регионов происходили перебои с поставками лекарств — впредь такая ситуация возникать не должна. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. «В прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств. Потому что закупки оказались фактически сорванными. И некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров: не беда, объявим новые конкурсы… Но, а люди-то оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств. Обращаю внимание: такие ситуации никогда больше не должны повторяться», — заявил Путин. Читайте подробнее: Путин отчитал чиновников за легкомысленное отношение к поставкам лекарств

13:34 15.01.2020 Расходы на реализацию предложений президента России по материнскому капиталу составят около 100 млрд рублей в этом году, заявил глава Минтруда Максим Топилин. Читайте подробнее: Расходы на маткапитал составят в 2020 году 100 млрд рублей — Топилин

13:37 15.01.2020 «Бедность можно победить не дополнительными финансовыми выплатами, а справедливым распределением национального богатства и резким расширением возможностей для людей зарабатывать деньги», — написал на своей странице в Facebook политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков. Подробности в материале: Дополнительными выплатами бедность в России не победить — политолог

13:49 15.01.2020 Для ускорения экономического роста в России необходимо создать благоприятные условия для инвестиций. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. «В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл. Серьёзно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, развитие промышленности, сельского хозяйства, сельских услуг», — заявил Путин. Об этом: Путин призвал ускорить принятие закона о защите капиталовложений

13:52 15.01.2020 Налоговые вычеты для бизнеса в регионах на две трети могут быть компенсированы средствами из федерального бюджета. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. «Сегодня у субъектов федерации есть право предоставлять так называемый инвестиционный налоговой вычет — трёхлетнюю льготу по налогу на прибыль. Но они редко используют эту возможность, потому что региональные бюджеты теряют эти поступления», — заявил Путин. «В этой связи предлагаю за счёт федеральных средств компенсировать регионам две трети их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета», — подчеркнул он. Читайте подробнее: Путин предложил компенсировать налоговые вычеты в регионах из бюджета РФ

14:03 15.01.2020 Россия смогла обеспечить свою обороноспособность на десятилетия вперёд. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. «Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем. А наоборот, другим ведущим государствам мира ещё только предстоит создание оружие, которым обладает Россия», — заявил Путин. Обороноспособность страны «обеспечена на десятилетия вперёд», хотя расслабляться нельзя, указал президент. Читайте также: Обороноспособность России обеспечена на десятилетия вперёд — Путин

14:07 15.01.2020 Пять ядерных держав — постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций — несут ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, именно эти страны должны подать пример. «Эти нации должны устранить предпосылки для глобальной войны, выработать обновленные подходы для обеспечения стабильности, которые будут в полной мере учитывать современные аспекты современных международных отношений», — подчеркнул российский лидер. Об этом: Путин призвал ядерные державы устранить предпосылки для глобальной войны

14:13 15.01.2020 В Конституции России необходимо закрепить требования по гражданству для лиц, занимающих критически важные должности для обеспечения безопасности страны. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. «Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательное требование к лицам, которые занимают должности критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны. А именно: главы субъектов РФ, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители других федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, позволяющий проживать постоянно на территории другого государства», — заявил Путин. Читайте подробнее: Путин предложил закрепить требования к высшим чиновникам об их гражданстве

14:15 15.01.2020 В Конституцию можно внести поправку, предполагающую ограничение по числу президентских сроков подряд. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. «Обсуждается положение, что одно лицо не должно занимать должность президента РФ более двух сроков подряд. Не считаю вопрос принципиальным, но согласен с этим», — заявил Путин. Читайте подробнее: Путин поддержал ограничение по числу президентских сроков подряд

14:16 15.01.2020 Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

14:18 15.01.2020 Первый заместитель председателя правительства России Антон Силуанов. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

14:22 15.01.2020 в Конституции России необходимо закрепить принципы единой системы публичной власти. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. «Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти. Выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления, самого близкого к людям, могут и должны быть расширены и укреплены», — заявил Путин. Об этом: Путин призвал расширить возможности местного самоуправления

14:23 15.01.2020 Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

14:24 15.01.2020 В Конституции России нужно закрепить ряд стандартов социального обеспечения. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. «Считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения. У нас это в законе есть, надо закрепить это в Конституции», — заявил Путин. «А также закрепить принципы достойного пенсионного обеспечения, имея в виду здесь и регулярную индексацию пенсий», — подчеркнул он. Читайте подробнее: Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

14:25 15.01.2020 Глава Дагестана Владимир Васильев. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

14:26 15.01.2020 Режиссёр Владимир Машков. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

14:27 15.01.2020 В России необходимо повысить роль губернаторов в выработке государственных решений федерального уровня. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. «Считаю необходимым кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне», — заявил Путин. В 2020 году был возрождён Госсовет, в работе которого участвуют главы всех регионов. «За прошедшее время он показал свою высокую эффективность. … Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующую роль и статус Государственного совета», — указал президент. Подробности в материале: Путин предложил закрепить в Конституции роль и статус Госсовета

14:32 15.01.2020 Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

14:33 15.01.2020 Федеральное собрание готово взять на себя ответственность за формирование правительства. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. «Все фракции, представленные в Госдуме, полагают, что Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства», — заявил Путин. В настоящее время президент лишь получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства России, а затем уже сам назначает и главу правительства, и его заместителей, и министров. «Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства РФ, а затем по его представлению, по представлению председателя правительства — всех вице-премьеров и федеральных министров», — указал Путин. Об этом: Путин: Госдума готова к формированию правительства РФ

14:38 15.01.2020 Россия должна оставаться сильной президентской республикой. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. «Убеждён, что наша страна с её огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться и просто стабильно существовать в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой», — заявил Путин. За президентом должно оставаться право определять задачи деятельности правительства, как и право отстранять от должности председателя правительства, его замов и его министров. Также за президентом должно сохраняться управление вооружёнными силами и правоохранительной системой. Подробности в материале: Россия должна оставаться сильной президентской республикой — Путин

14:48 15.01.2020 Основной закон должен закрепить независимость судей, а также порядок смещения с должности. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. «Считаю необходимым предусмотреть в Конституции полномочия Совета Федерации по представлению президента России отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса судьи», — заявил Путин. Предложение сделано исходя из сложившейся практики, этого «явно сегодня не хватает», добавил президент. Читайте подробнее: Путин: нужно закрепить в Конституции порядок отрешения судей от должности

14:54 15.01.2020 Голосование по поправкам в Конституцию должно стать условием для принятия каких-либо окончательных решений по этой части. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. «Поправки, которые предстоит обсуждать, не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры и действующего закона через принятие соответствующих конституционных законов», — заявил Путин. «Вместе с тем, учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти — считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации. И только по их результатам принимать окончательное решение», — подчеркнул он. Об этом: Путин предложил провести голосование по поправкам в Конституцию

15:45 15.01.2020 Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, патриарх Кирилл и Александр Жуков слушают послание президента Федеральному собранию РФ. Цитата из видео. duma.gov.ru

15:54 15.01.2020 Делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым на оглашении послания президента в «Манеже». pskov.ru