Калуга, 14 января, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Жительнице Калуги предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в сфере оказания туристических услуг, сообщили 14 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

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Полицейским следователем установлено, что 41-летняя женщина подозревается в обмане под видом предпринимательской деятельности. Под предлогом оказания услуг в туристической сфере калужанка завладела деньгами граждан на общую сумму более 25 млн рублей. Женщина, заведомо зная, что не вправе оказывать услуги по бронированию и оплате туристического продукта, не имея финансовых средств для организации туров и их приобретения, сообщала гражданам о возможности забронировать тур по цене ниже рыночной. Граждане оплачивали предлагаемые услуги путем безналичного перевода денег на банковскую карту обвиняемой.

По уголовному делу потерпевшими признаны 76 человек, проживающие в Калуге, Санкт-Петербурге, Волгограде, Владимире, Москве и Московской области. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.