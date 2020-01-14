Ташкент, 14 января, 2020, 16:43 — ИА Регнум. Убит известный ташкентский дизайнер Нариман Григорян, его нашли с ножевыми ранениями в собственной квартире, сообщил ИА REGNUM близкий к дизайнеру источник.

Maarten Van Damme Нож

Григорян —участник международных показов, он владел модными домами под брендом Nariman Grigoryan в Ташкенте.

В ГУВД столицы ИА REGNUM пока не смогли сообщить об обстоятельствах убийства.

По данному делу заведено уголовное дело, начато следствие.