Известного ташкентского дизайнера нашли зарезанным в квартире
Ташкент, 14 января, 2020, 16:43 — ИА Регнум. Убит известный ташкентский дизайнер Нариман Григорян, его нашли с ножевыми ранениями в собственной квартире, сообщил ИА REGNUM близкий к дизайнеру источник.
Maarten Van Damme
Нож
Григорян —участник международных показов, он владел модными домами под брендом Nariman Grigoryan в Ташкенте.
В ГУВД столицы ИА REGNUM пока не смогли сообщить об обстоятельствах убийства.
По данному делу заведено уголовное дело, начато следствие.