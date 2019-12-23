Калуга, 23 декабря, 2019, 16:37 — ИА Регнум. Накануне новогодних праздников и Рождества Христова депутат Городской думы Калуги, председатель попечительского совета центра для несовершеннолетних «Надежда» Александр Окунев организовал для воспитанников центра праздничное мероприятие в городской детской библиотеке имени А.П.Гайдара. Ребята были приглашены на информационно-познавательную лекцию о Калужском крае, его уникальных местах, о духовных традициях, чудотворных иконах и людях земли калужской. Особое впечатление на подростков произвёл рассказ о необыкновенном месте в Козельском районе, так называемом урочище «Чёртово городище», где согласно проведённым раскопкам уже в III—V веках существовало укреплённое славянское поселение. Все желающие смогли поучаствовать в фотосессии.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужский депутат встретился с воспитанниками центра для несовершеннолетних

Мероприятие завершилось праздничным обедом в ресторане «Паб 102». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, ребята почувствовали себя в тёплой, домашней обстановке. Александр Окунев рассказал подросткам о ресторанном бизнесе, сфере услуг в области общественного питания, обсудил вопросы выбора профессии и предложил свою помощь в трудоустройстве.