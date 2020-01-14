Калуга, 14 января, 2020, 16:37 — ИА Регнум. В Калуге к маю 2020 года откроют военно-исторический центр «Маршал Победы — Георгий Константинович Жуков», сообщает 14 января корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания рабочей группы.

Фото Александра Бурылкина. Пресс-служба правительства Калужской области Участники встречи обсудили степень готовности музея и наполнение экспозиции.

Участники встречи обсудили степень готовности музея и наполнение экспозиции. В основе проекта — рассказ о последней операции Великой Отечественной войны, которая поставила точку в окончательной Победе советского народа над немецким фашизмом. Посетителей музея познакомят с полководческим талантом маршала Жукова, действиями командиров всех рангов и подвигом солдат Красной Армии.

«Музейный комплекс-диорама призван решить ряд образовательных и воспитательных задач, способствовать развитию внутреннего туризма. Уникальность его заключается в том, что на данный момент в Калуге нет диорам подобного масштаба, посвященных этому периоду Великой Отечественной войны. Уверен, что экспозиция позволит вызвать дополнительный интерес к истории, к биографии Георгия Константиновича Жукова у широкой общественности», — сказал участник заседания министр культуры Калужской области Павел Суслов.

В Калуге военно-исторический центр будет работать на территории жилого комплекса «Маршал Жуков», его открытие запланировано на дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной.