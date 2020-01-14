Калуга, 14 января, 2020, 15:17 — ИА Регнум. 13 января в калужском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доброта» состоялся праздничный концерт для спонсоров и попечителей. По словам директора центра Ольги Борисовой, в 2019 году более 1000 детей воспользовались услугами их учреждения, были организованы смены в оздоровительных лагерях, в отношении каждой категории детей разрабатываются специальные программы. Например, для детей с сахарным диабетом разработана интеграционная программа, в которой ребята под наблюдением докторов учатся самостоятельно контролировать уровень сахара и соблюдать диету.

Пресс-служба Городской думы Калуги В калужском центре «Доброта» провели концерт для спонсоров

Одним из постоянных спонсоров центра является заместитель председателя Городской думы Калуги Сергей Павлов. «Я восхищаюсь коллективом «Доброты», с какой заботой и трепетом они относятся к детям с ограниченными возможностями. Сотрудники делают очень многое для развития и социализации ребят, организуют им разного плана мероприятия и поездки. Очень важно, что здесь дают ребятами практические навыки, которые пригодятся им в дальнейшей жизни, помогут даже зарабатывать деньги и в какой-то мере обеспечивать себя», — заявил он.

Для гостей мероприятия было организовано чаепитие, с творческими номерами выступили учащиеся центра, их родители и выпускники.