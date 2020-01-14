В Ярославле осудили шантажиста педофилов
Ярославль, 14 января, 2020, 15:09 — ИА Регнум. Фрунзенский районный суд Ярославля вынес приговор жителю города Роману Асояну, обвиненному в вымогательстве и угоне. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подсудимый во главе преступной группы назначал через социальные сети встречи мужчинам от имени несовершеннолетней девочки. «Девочка» предлагала потерпевшим вступить с ними в интимную связь, однако по назначенным адресам жертв встречали вымогатели. Они били потерпевших, оказывали на них психологическое давление и требовали дать им деньги. Преступники угрожали распространить сведения о переписке с несовершеннолетними, а также обратиться в полицию. Жертв заставляли записывать видеообращения, где они рассказывали о намерении вступить в связь с несовершеннолетней.
При этом Асоян пользовался аккаунтом реальной девушки, которая передала ему пароль от своей страницы. В некоторых случаях вымогатели представлялись родственниками несовершеннолетней. У одного из потерпевших преступники забрали автомобиль, потребовав деньги за его возврат.
После задержания банды, Асоян признал свою вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Защита вымогателя настаивала на том, что банда делала благое дело, так как боролась с педофилами. Но суд в эти намерения не поверил.
В итоге суд приговорил главу банды к 6 годам колонии строгого режима.