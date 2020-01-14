Омск, 14 января, 2020, 14:33 — ИА Регнум. За 2019 год неосвоенными в Омской области остались 750 млн рублей, выделенных на реализацию национальных проектов. Об этом заявил местным СМИ министр финансов региона Вадим Черненко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Учитывая, что всего из федерального и областного бюджетов на эти цели было утверждено около 10,5 млрд рублей, доля неосвоенных средств составила 7%.

«Около 93% средств освоены. Это достаточно высокий процент с учетом того, что первый год реализации нацпроектов. Кроме того, надо понимать, что эти неосвоенные средства, по которым касса не прошла, во-первых, это субвенции на исполнение переданных полномочий», — передаёт слова министра портал Город55.

Впрочем, чиновник добавил, что главное — не освоение средств, а достижение результатов. Чему, по мнению Черненко, будут способствовать сэкономленные средства, поскольку регион сохранил право на их использование.

Как сообщало ИА REGNUM, Омская область на сегодняшний день участвует в десяти из 12 национальных проектов. Кроме того, реализуется 47 региональных проектов. В числе проблем при их реализации областные власти называли, в частности, риск недостижения целевых результатов по проекту «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».

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