Санкт-Петербург, 14 января, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Аварийный участок трубопровода холодного водоснабжения на проспекте Непокоренных в Петербурге, который был обнаружен вечером в воскресенье, 12 января, ликвидирован.

ГУП «Водоканал СПб» Ремонт трубы на проспекте Непокоренных

Сотрудники «Водоканала» утром 14 января завершили установку нового оборудования, однако полностью в работу труба вернется к четвергу, 16 января.

«Сегодня в течении суток специалисты наполнят трубу водой и проведут гидравлические испытания, после чего приступят к санитарной обработке и промывке водовода», — пояснили в пресс-службе Водоканала.

Однако на этом работы не завершатся, следующим этапом будет отбор проб воды на качество. Затем образовавшийся из-за аварии котлован будет засыпан и восстановлен участок асфальтового покрытия.

«Пуск водовода в работу планируется 16 января. В этот же срок будет снято ограничение движения транспорта в зоне производства ремонтных работ», — пояснили в ГУП «Водоканал СПб».

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Как сообщало ИА REGNUM, дефект трубы холодного водоснабжения произошел поздним вечером на проспекте Непокоренных у дома 49 из-за чего часть домов Калининского района Петербурга на время осталось без воды. Рабочим понадобилось чуть больше суток, чтобы устранить последствия аварии. К утру вторника специалисты заменили шестиметровый участок поврежденной 900 мм трубы.