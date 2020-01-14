Ярославль, 14 января, 2020, 14:08 — ИА Регнум. В Ярославле в 2020 году пройдет ремонт развязки федеральной трассы М-8 «Холмогоры» в Заволжском районе города около Ярославского зоопарка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Yandex.ru/maps Развязка на трассе М-8

Развязка на 273 километре была построена одновременно с Юбилейным мостом через Волгу в 2000-х годах и стала частью обхода Ярославля трассы М-8.

Согласно проекту контракта работы должны продлиться с 15 мая по 20 октября 2020 года. Стоимость работ составляет 238 млн рублей. Подрядчиком выступит вологодская компания «Дорожное управление».