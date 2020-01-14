Москва, 14 января, 2020, 13:44 — ИА Регнум. За последние несколько столетий в истории России был лишь один период, когда коррупция была побеждена, и к опыту именно этого периода следует обратиться, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин во вторник, 14 января, комментируя высказывания главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

Ранее Кудрин в интервью РИА Новости заявил, что общий объем нарушений, выявленных Счетной палатой в 2019 году, составляет чуть более 800 млрд рублей. Объем ежегодных прямых «присвоений» из федерального бюджета, по оценке Кудрина, значительно меньше — в пределах 2−3 млрд рублей в год.

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«Цифры финансовых нарушений, которые называет глава Счетной палаты, производят сильное впечатление. И это даже при том, что о воровстве из федерального бюджета говорится годами. Говорится много, но мало что меняется.

Ещё в 2018 году Алексей Кудрин заявлял, что причиной такого воровства является отсутствие институтов контроля, которые бы его ограничивали. Это мне показалось странным ещё тогда. Таких институтов у нас в стране и на общественном, и на государственном уровне более чем достаточно было тогда и есть сейчас — перечислять не буду.

Дело не в институтах — дело в системе. Глава Счётной палаты нацелен на «выявление системных проблем» и «оказание влияния на ситуацию в стране через их разрешение». Флаг ему в руки, но только, зная его политические взгляды, с уверенностью можно сказать, что радикальных изменений в данной сфере у нас не произойдёт.

Кудрин — сторонник западной модели развития России, но всё, что он называет в качестве инструментов борьбы с коррупцией: «свобода слова», «политическая конкуренция», «подотчетность органов власти своим избирателям», в западных странах формально присутствует, а коррупцию и на Западе победить не удаётся. Почему?

Да потому, что все эти инструменты уже плотно поставлены под контроль крупного капитала и работают на его интересы. А крупный капитал заинтересован в первую очередь в деньгах, он по своему определению непатриотичен.

Единственным за последние три-четыре века периодом, когда у нас в стране коррупция была побеждена, была советская эпоха. И без возврата к её опыту, к её принципам, свойственным ей в лучшие годы её жизни решениям коррупцию и воровство у нас в стране по-настоящему прижать не удастся», — отметил Михаил Демурин.