Калуга, 14 января, 2020, 14:32 — ИА Регнум. В Калуге в ночь на 14 января, 53-летняя женщина погибла на пожаре в своей квартире дома 42 по улице Огарёва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

40.mchs.gov.ru Квартира после пожара

По предварительным данным, поздно вечером сосед погибшей услышал громкий стук, а затем заметил возгорание. После ликвидации пожара в квартире непосредственно у очага возгорания было найдено тело хозяйки. На месте происшествия обнаружены многочисленные окурки, легковоспламеняющиеся предметы, среди которых множество тканей и бумаги. От пожара также пострадала квартира, расположенная этажом ниже.

Следователем назначены экспертные исследования, причина пожара устанавливается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.