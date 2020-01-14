Москва, 14 января, 2020, 13:15 — ИА Регнум. Победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг., флагманского проекта платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Лысов назначен на должность полномочного представителя губернатора и правительства Вологодской области по организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в Москве.

Фото предоставлено пресс-службой конкурса «Лидеры России» Лысов Алексей

Основная задача Алексея Лысова на новом посту — содействовать достижению целей национальных проектов и показателей эффективности деятельности высших должностных лиц, определенных президентом России Указом от 25.04.2019 N 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». Также задачей Алексея Лысова будет развитие проектной деятельности в работе органов исполнительной государственной власти Вологодской области и координация работы по реализации национальных и региональных проектов.

Алексей Лысов родился в 1985 году в Вологде. Выпускник экономического факультета Вологодского государственного технического университета. Свой профессиональный путь начал экономистом. Работал в комитете госзаказа, Департаменте труда и занятости населения Вологодской области, Управлении совершенствования управленческих процессов Правительства области, а также заместителем генерального директора по развитию АО «Дирекция по строительству и содержанию автомобильных дорог Вологодской области». В 2018 году Алексей Лысов стал победителем конкурса управленцев «Лидеры России», а 12 марта того же года вступил в должность главного советника управления Президента РФ по внутренней политике.

«Конкурс «Лидеры России» — это возможность развития, шанс, который надо почувствовать. Во Владивостоке сегодня стартует первый региональный полуфинал третьего сезона конкурса. Мой совет участникам — будьте собой и верьте в себя! Не пытайтесь быть тем, кем вы не являетесь. Выспитесь и покажите себя настоящих», — отметил Алексей Лысов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за два года назначения на высокие позиции получили свыше 150 «Лидеров России»: среди них двое стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.