Москва, 14 января, 2020, 13:03 — ИА Регнум. Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский весьма иронично высказался по поводу заявления главы Счётной палаты Алексея Кудрина, известившего, что объем воровства из федерального бюджета России составляет около 2−3 миллиардов рублей в год. Комментируя на своих интернет-ресурсах приведённые чиновником данные об общем объеме финансовых нарушений, выявленных в бюджетной сфере в 2019 г., он, в частности, отметил:

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«Кудрин оценил масштаб бюджетного воровства в 2019 году в 804 млрд рублей! Ох и ах! Первое. У кого сперли 804 ярда? У власти или у нас с вами? Чувствуете противопоставление? Правильно чувствуете.

Второе. Раз сперли у власти, чего ж эта власть начинает причитать? Поймала бы и наказала. А раз у народа, то что уже четверть века делают во власти такие, как Кудрин? К кому он обращается? К Путину? К папе римскому? К Спортлото?

Третье. Кудрин не может называть точные цифры, хотя бы потому, что у аудиторов нет соответствующих сведений и полномочий. Какие-то деньги зависли у подрядчиков, по каким-то ведутся следственные действия, а иных деятелей посадили с конфискацией. Такие данные может выдавать, скажем, Минюст или Генпрокуратура, но не Счётка. То, что исполняет Кудрин, называется дымовой завесой. Масштабы коррупции велики, но мы с ней боремся. А вы, лохи, хавайте».

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин ранее заявил, что объём воровства из федерального бюджета России оценивается в два-три миллиарда рублей в год, а общий объём финансовых нарушений за 2019 год составил 804 млрд рублей.

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