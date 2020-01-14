Площадь Карла Фаберже в Петербурге заволокло дымом от горящей «газели»
Санкт-Петербург, 14 января, 2020, 12:59 — ИА Регнум. Площадь Карла Фаберже в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, вблизи станции метро «Ладожская» и Ладожского железнодорожного вокзала, заволокло дымом из-за вспыхнувшей «газели». Об этом ИА REGNUM сообщил 14 января очевидец.
Как отметил собеседник агентства, за полчаса до того, как появилось пламя, был слышен хлопок, однако его приняли за лопнувшее колесо и не придали особого значения. Ближе к 12:30 мск огонь охватил кузов автомобиля, из-за чего площадь Карла Фаберже и окрестности заволокло дымом.
«В районе стоит стойкий запах жженой резины, сложно дышать, очень дымно», — отметил собеседник.
К слову, владельцы других авто, которые стояли поблизости от «газели», успели вовремя среагировать и отогнать авто от горящей машины, в настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС.
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