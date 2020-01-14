Санкт-Петербург, 14 января, 2020, 12:59 — ИА Регнум. Площадь Карла Фаберже в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, вблизи станции метро «Ладожская» и Ладожского железнодорожного вокзала, заволокло дымом из-за вспыхнувшей «газели». Об этом ИА REGNUM сообщил 14 января очевидец.

ИА REGNUM Пожар на площади Карла Фаберже

Как отметил собеседник агентства, за полчаса до того, как появилось пламя, был слышен хлопок, однако его приняли за лопнувшее колесо и не придали особого значения. Ближе к 12:30 мск огонь охватил кузов автомобиля, из-за чего площадь Карла Фаберже и окрестности заволокло дымом.

«В районе стоит стойкий запах жженой резины, сложно дышать, очень дымно», — отметил собеседник.

К слову, владельцы других авто, которые стояли поблизости от «газели», успели вовремя среагировать и отогнать авто от горящей машины, в настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС.

Видео © ИА REGNUM