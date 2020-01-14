Варшава, 14 января, 2020, 12:54 — ИА Регнум. Главный вопрос не в том, направили ли польские власти официальное приглашение России на мероприятия, связанные с освобождением «Освенцима» Красной армией, а в том, как отреагировали на их решение другие приглашённые, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин во вторник, 14 января, комментируя высказывания немецкого политолога Александра Рара.

Заключённые Освенцима после освобождения. 1945

Ранее в интервью телеканалу «360» Рар заявил, что решение польских властей не приглашать представителей России на памятные торжества по случаю 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау продиктовано их желанием «отомстить» Москве за то, что после Второй мировой войны Польша находилась в орбите советского влияния.

Читайте также: Немецкий политолог рассказал, из-за чего Польша хочет отомстить РФ

«Александр Рар сказал в интервью телеканалу «360» много правильных слов, но, мне думается, в главном он ошибся.

Главный вопрос не в том, направило ли польское государство официальное приглашение России на мероприятия, связанные с освобождением «Освенцима» Красной армией, или не направило, хотя это, конечно же, важно — а в том, как отреагировали на факт неприглашения на эту памятную встречу президента России другие приглашённые.

Они с этим, судя по всему, согласились. Похоже, что и бывшие узники, которых вывели из бараков и накормили воины нашей Красной армии, тоже промолчали или промолчат.

Именно это спокойное согласие с тем, что президент страны, воины которой освобождали большинство узников нацистских концентрационных лагерей, на встрече в Освенциме будет отсутствовать, и является показателем сумасшествия современной международной жизни. Жизни, в которой политическая конъюнктура извращённо привносится в те священные исторические символы, которые при умственном здоровье должны оставаться для людей, претендующих на имя «Человек», неприкосновенными.

Памятное мероприятие в Польше скоро, мы будем иметь возможность ещё раз сделать свои выводы. В том числе, подчеркну, и о благодарности бывших узников.

Хорошо, что за несколько дней до него наш президент будет на памятной встрече в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле, где его мысли по данному поводу услышит гораздо большее число людей, чем в Польше», — отметил Михаил Демурин.