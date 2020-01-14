Башкирия, 29 мая, 2013, 09:50 — ИА Регнум. За сутки (28 мая) на территории Республики Башкирия ликвидировано два очага природных пожара на общей площади 7,4 га.: в Благовещенском и в Белорецком районах. На данный момент действующих природных пожаров нет. Об этом 29 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкирия.

Всего с начала пожароопасного периода 2013 года на территории Республики Башкирия зарегистрировано восемь очагов природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 36 очагов) на общей площади 19 га (по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - 212,85 га.).