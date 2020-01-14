В Ярославле решили не строить дом рядом с памятником природы
Ярославль, 14 января, 2020, 12:31 — ИА Регнум. В Ярославле отменено разрешение на строительство многоэтажного дома рядом с памятником природы «Павловская роща». Об этом стало известно из решения УФАС по Ярославской области. Как сообщало ранее ИА REGNUM, работы были приостановлены в 2019 году из-за того, что срок разрешения на строительство истек. Против стройки выступали градозащитники, которые считают, что дом окажет негативное воздействие на памятник природы.
Застройщик (ООО «Золотое кольцо») попытался продлить разрешение, но получил отказ, который был оспорен в региональном УФАС. В ходе разбирательства антимонопольщики пришли к выводу, что отказ в продлении разрешения был незаконным. Однако требование «Золотого кольца» о продлении действия документа УФАС не удовлетворил, так как само разрешение уже на момент рассмотрения жалобы было отменено. В департаменте строительства Ярославской области так объяснили отмену разрешения.
Между тем областные власти не исключили возобновления стройки.
Сейчас строительство многоэтажного дома около Павловской рощи не ведется.