Ярославль, 14 января, 2020, 12:31 — ИА Регнум. В Ярославле отменено разрешение на строительство многоэтажного дома рядом с памятником природы «Павловская роща». Об этом стало известно из решения УФАС по Ярославской области. Как сообщало ранее ИА REGNUM, работы были приостановлены в 2019 году из-за того, что срок разрешения на строительство истек. Против стройки выступали градозащитники, которые считают, что дом окажет негативное воздействие на памятник природы.

Стройка у Павловской рощи в Ярославле

Застройщик (ООО «Золотое кольцо») попытался продлить разрешение, но получил отказ, который был оспорен в региональном УФАС. В ходе разбирательства антимонопольщики пришли к выводу, что отказ в продлении разрешения был незаконным. Однако требование «Золотого кольца» о продлении действия документа УФАС не удовлетворил, так как само разрешение уже на момент рассмотрения жалобы было отменено. В департаменте строительства Ярославской области так объяснили отмену разрешения.

«В связи с выявлением несоответствия разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 76:23:010504:730 разрешенному использованию, установленному градостроительным регламентом правил землепользования и застройки г. Ярославля, приказом департамента строительства Ярославской области от 29.11.2019 разрешение на строительство «76−301 000−552−2017, выданное ранее ООО «Золотое кольцо», отменено», — пояснили в департаменте строительства Ярославской области.

Между тем областные власти не исключили возобновления стройки.

«Если ООО «Золотое кольцо» предоставит документы, оформленные в строгом соответствии с законом и необходимыми требованиями, они будут рассмотрены, чтобы определить, можно ли выдать разрешение на строительство», — сообщили в департаменте строительства Ярославской области.

Сейчас строительство многоэтажного дома около Павловской рощи не ведется.