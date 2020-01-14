Москва, 14 января, 2020, 12:28 — ИА Регнум. Счётная палата будет вырабатывать новые подходы в части выработки системных предложений по улучшению финансовой системы России, заявил сегодня, 14 января, глава СП РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Audit.gov.ru Алексей Кудрин

Читайте также: Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

По его словам, нужно повышать эффективность финансовой системы, а нарушениями заниматься в части профилактики, уменьшая их. Например, часто говорят, что СП выявляет нарушения на сотни миллиардов, но, как правило, это не чисто хищения — это нарушения бухгалтерского учета.

«Это нарушения порядка закупок. Этим СП тоже будет заниматься. За последний год контрольный орган дал 1130 заключений на нормативно-правовые акты. И далее работа будет развиваться в разных направлениях», — отметил Кудрин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что средства в размере 2−3 млрд рублей в год незаконно присваиваются из федерального бюджета России.

Читайте также: Кудрин перечислил компании для мониторинга в ближайшее время