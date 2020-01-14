Вильнюс, 14 января, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Депутат Сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Арвидас Анушаускас предложил в 2020 году совместно с Польшей широко отметить 410-летие взятия Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 декабря.

Эрнст Лисснер. Изгнание польских интервентов из Московского Кремля. 1908

«Этот год — хороший повод для Литвы и Польши вместе отметить вход войск Республики в Москву 410 лет назад. 1 октября 1610 года ворота Москвы были открыты для войск Польши и Литвы. 11 октября гарнизон Республики вошёл в Кремль, были заняты все стратегические объекты, склады с оружием, москвичам было запрещено носить оружие (похоже, как они потом запрещали литовцам в 1863 или 1944 годах). Я сказал бы, отличный повод для салютов. Вместе с этим мы могли бы выразить сожаление, что Россия не хочет вместе вспомнить об этой важной дате, когда наконец она была освобождена от неграмотных бояр», — написал на своей странице в социальной сети Facebook Анушаускас.

Так он отреагировал, по собственному признанию, на комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая 13 января выразила удивление, что в Польше не будут проводиться официальные памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения Варшавы от немецких захватчиков.