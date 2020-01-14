Таллин, 14 января, 2020, 12:08 — ИА Регнум. Рассуждения президента Эстонии с политической точки зрения ничего не стоят, на них интересно взглянуть скорее с точки зрения культурологической, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин во вторник, 14 января, комментируя высказывания Керсти Кальюлайд.

Andres Tennus Tartu Ülikool Керсти Кальюлайд

Как сообщалось ранее, президент Эстонии в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что во времена Бориса Ельцина «многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством», но «вышло иначе»: Россия, по утверждению Кальюлайд, «непредсказуемая страна», не относящаяся серьезно к своим международным обязательствам.

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«В интервью немецкому изданию президент Эстонии вновь взялась обсуждать Россию. Мол, при Борисе Ельцине её будущее представлялось иначе, была «надежда на свободу и демократию», но «всё, к сожалению, сложилось иначе». Берётся она и искать «ответственных» за это.

Что стоят эти рассуждения эстонского руководителя? С политической точки зрения ничего не стоят, это ноль. А вот с точки зрения культурологической пару слов о них сказать стоит.

Эстонка, которая кичится своим «знанием» России, пытается продемонстрировать уважение к народу нашей страны, но не удосуживается осознать, что подавляющее большинство граждан России Ельцина вместе с Горбачёвым давно прокляли. Прокляли за те неисчислимые жертвы и страдания, которые их политика принесла нашему народу. Поэтому о «надеждах» тут говорить нечего: всем понятно, что и зачем нужно было тогда Западу и его ставленникам в Эстонии от России, на что они рассчитывали. Рассчитывали, но просчитались.

Что же касается свободы и демократии, то не представителю современной эстонской элиты, сформировавшей своё нынешнее государство на подавлении значительной части населения и его правовой, экономической и культурной дискриминации, об этом рассуждать.

В связи с этим эпизодом не могу не выразить ещё раз глубокое сожаление в связи с тем, что некоторое время тому назад наш президент в Москве встречался с Керсти Кальюлайд. Кто всё-таки ему насоветовал пойти на эту встречу? Ведь уже один факт её проведения придал в глазах западной публики большую весомость всему тому, что в своей укоренённой русофобии эстонка выливает на него с тех пор», — отметил Михаил Демурин.