Жириновский: британская монархия потихоньку начинает рассыпаться
Москва, 14 января, 2020, 12:00 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский видит крах монархии Великобритании, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
«Британская монархия потихоньку начинает рассыпаться. Самая древняя, самая старая… Молодежь устала бабушке повиноваться, какие-то традиции, отчеты, сами они заработают деньги, сами они хотят жить, где хотят… Нельзя это крепостное право», — сказал Жириновский.
«Но как красиво британская корона рушится? Красиво, добровольно. А у нас последнего царя расстреляли без суда и следствия, в подвале. Итог один, все монархии рухнут, но разные подходы…» — рассуждает он.
«Вот назову я, что монархия в Британии — это крепостничество, кто-то опять в соцсетях начнет на меня оскорблять: вот Жириновский опять оскорбил британскую монархию. Крепостное право — любая монархия», — утверждает депутат Госдумы.
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