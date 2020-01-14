Киев, 14 января, 2020, 11:53 — ИА Регнум. Партия «Голос» выступает категорически против «поспешного рассмотрения» предложенных президентом Зеленским изменений в Конституцию Украины в части децентрализации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Соответствующее заявление обнародовано сегодня, 14 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предлагаемый формат изменений, считают в политической силе Святослава Вакарчука, лишь «зацементирует» влияния президента через «всесильных» префектов (представители президента в регионах, которые, согласно законопроекту, должны сменить губернаторов — ред.)

Более того, подчеркнули в «Голосе», предлагаемый документ«открывает дорогу к выполнению требований (президента России) Путина о фактическом предоставлении автономии отдельным областям Украины».

ИА REGNUM напоминает, что в декабре президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде как неотложный проект закона о завершении реформы децентрализации власти.

Сегодня Рада может отправить документ на экспертизу в Конституционный суд. Если суд даст положительный вывод по законопроекту, для его принятия Раде нужно будет на одной сессии набрать 226 голосов (простое большинство), а затем на второй — 300 (конституционное большинство), так что «Слуга народа» не может обеспечить принятие документа только своими силами.